Тебе нужно позаботиться о том, чтобы организм "заправлялся" отличным топливом. Поэтому следует ответственно отнестись к продуктам, которые появляются в твоем рационе. В частности, перед самыми тренировками. Лови перечень продуктов, которые не стоит есть перед тренировкой.

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1. Энергетический батончик

Энергетический батончик дает тебе сильный приток сахара, поэтому на время у тебя будет действительно больше энергии. После этого уровень сахара резко падает и наступает знаменитый "провал". Хочешь предотвратить это? Тогда возьми протеиновый батончик. Он позитивно повлияет на твоё тело.

2. Диета с высоким содержанием клетчатки

Такой рацион положительно повлияет на твоё здоровье, но не на тренировку. Чем больше клетчатки в блюде, тем сложнее ее переделывать. Поэтому во время тренировки у тебя может возникнуть вздутие живота, что повлияет на твои результаты.

3. Острая пища

Это очень плохая идея. Острая пища может нарушить твоё пищеварение. А это может стать причиной того, что твой организм будет тратить максимум энергии не на тренировку, а именно на усвоение пищи. А еще ты можешь страдать от изжоги. Поэтому не надо так!



Острая пища может нарушить твоё пищеварение, а также тратить много энергии / Фото Unsplash

4. Газированные напитки

Выпить газированную воду перед тренировкой? В любом случае мы не рекомендуем безалкогольные напитки, особенно перед походом в спортзал. А еще ты можешь почувствовать вздутие живота, то есть, отрыжку.

5. Всевозможные снэки

По сути, это не лучшая идея, если ты хочешь вести здоровый образ жизни. Большое количество жира и соли приводит к более быстрому обезвоживанию и делает тебя вялым. А это может негативно повлиять, например, на бег или езду на велотренажере.

6. Слишком много крепкого кофе

Для многих кофе – Святой Грааль успеха в спортзале. Но будь осторожен: слишком много кофе перед тренировкой может стать причиной позывов в туалет. Зато достаточно будет одной чашечки эспрессо. Чем больше ты выпьешь кофе, тем выше вероятность расстройства желудка или проблем с кишечником.



Слишком большое количество кофе может вызвать расстройство желудка / Фото Unsplash

Что же можно есть перед тренировкой?

Самое главное: не ешь слишком много. Пищеварения требует много энергии, и она нужна тебе во время тренировки. Например, ты можешь выпить йогурт с фруктами и орехами. В этом случае у тебя будет немного протеина, а также энергии. Можно съесть немного каши с арахисовым маслом и бананом, ведь арахисовое масло и банан – всегда отличная идея.

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