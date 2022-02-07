Если посмотреть на Сатурн в телескоп, то легко можно будет различить как минимум 8 колец. То есть – кольцевую систему. Но вот вопрос – из чего эта система состоит?

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Как ученые определяют состав колец планет

Размер и вес

В определении состава колец разных планет ученым помогают радиоволны . Они с легкостью свидетельствуют о размере и весе частиц, из которых сформированы кольца.

Метод определения этих показателей называют радиооккультацией. Он базируется на следующем:

Планеты являются космическими объектами с переменными магнитными полями, то есть излучают радиоволны.

Когда эти волны проходят сквозь кольца вокруг планет, то претерпевают изменения под влиянием частиц в кольце.

А изменения эти напрямую зависят от размера частиц и их веса.

Следовательно, если радиосигналы показывают, что частицы тяжелые, то они по химическому составу ближе к железу. Если легкие – то ближе к алюминию. Ну и так далее.

Агрегатное состояние

Также по отражению радиоволн ученые могут понять не только химический состав колец, но и агрегатное состояние частиц в них. То есть, жидкие ли они, твердые или газообразные.

Вот, скажем, вода – она может быть жидкой или твердой, как лед или снег.

Но лед отбивает больше волн, чем жидкая вода, а снег – еще больше.



Сатурн ученые исследовали достаточно, чтобы узнать состав его колец / Фото NASA

Так из чего же состоят кольца Сатурна

Благодаря всем этим измерениям мы знаем, что:

Частицы кольца Сатурна в основном состоят из льда Н2О – то есть твердой воды.

Кроме водяного льда, кольца Сатурна также содержат железо и органические материалы , известные как толины.

Некоторые из этих частиц могут быть такими же малыми, как песчинка, а другие – размером с двухэтажный автобус.