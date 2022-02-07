Если посмотреть на Сатурн в телескоп, то легко можно будет различить как минимум 8 колец. То есть – кольцевую систему. Но вот вопрос – из чего эта система состоит?
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Как ученые определяют состав колец планет
Размер и вес
В определении состава колец разных планет ученым помогают радиоволны. Они с легкостью свидетельствуют о размере и весе частиц, из которых сформированы кольца.
Метод определения этих показателей называют радиооккультацией. Он базируется на следующем:
- Планеты являются космическими объектами с переменными магнитными полями, то есть излучают радиоволны.
- Когда эти волны проходят сквозь кольца вокруг планет, то претерпевают изменения под влиянием частиц в кольце.
- А изменения эти напрямую зависят от размера частиц и их веса.
Следовательно, если радиосигналы показывают, что частицы тяжелые, то они по химическому составу ближе к железу. Если легкие – то ближе к алюминию. Ну и так далее.
Агрегатное состояние
Также по отражению радиоволн ученые могут понять не только химический состав колец, но и агрегатное состояние частиц в них. То есть, жидкие ли они, твердые или газообразные.
- Вот, скажем, вода – она может быть жидкой или твердой, как лед или снег.
- Но лед отбивает больше волн, чем жидкая вода, а снег – еще больше.
Сатурн ученые исследовали достаточно, чтобы узнать состав его колец / Фото NASA
Так из чего же состоят кольца Сатурна
Благодаря всем этим измерениям мы знаем, что:
- Частицы кольца Сатурна в основном состоят из льда Н2О – то есть твердой воды.
- Кроме водяного льда, кольца Сатурна также содержат железо и органические материалы, известные как толины.
Некоторые из этих частиц могут быть такими же малыми, как песчинка, а другие – размером с двухэтажный автобус.