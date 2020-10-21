Ми не втомлюємося тобі нагадувати, що осінній одяг має бути багатофункціональним. Тож недостатньо просто виглядати стильно. Потрібно ще й турбуватися про те, щоби тобі не було холодно. У нашому новому матеріалі на Men 24 ми коротко пройдемося по 7 крутих видах верхнього одягу, які не лише урізноманітнять твій гардероб, а й дозволять не мерзнути!

Осінь, то така пора року, коли зранку хотілося б носити пуховик, в обід – футболку, а ввечері – пальто. Славиться вона різкими перепадами температури, тож твоя задача – правильно підбирати одяг, аби не лише виглядати стильно, а й не захворіти. Men 24 підкине кілька варіантів верхнього одягу, які дозволять урізноманітнити твій гардероб!

Варте уваги Три способи урізноманітнити свій осінній гардероб чоловікові

Джинсова куртка

Куртка з деніму може бути звичайною й утепленою, тож можна побачити на вулицях тих, хто носить її навіть взимку. Вона не лише чудово підкреслює повсякденний стиль, а й дозволяє додати йому певної брутальності та недбалості.

Експерти рекомендують поєднувати джинсову куртку з худі, футболками, сорочками. Також пропонують бавитися з кольорами та фактурами, якщо деніму у твоєму образі багато.



Джинсова куртка може бути як з утепленням, так і без / Фото fugazee

Косуха

Косуха – чудовий варіант, який не дозволяє мерзнути восени. Тим паче, що така куртка робить тебе максимально стильним. Особливого шарму їй додають потертості. Можна розповідати подругам про падіння з мотоцикла та хизуватися шрамами. І не важливо, що вони з'явилися після падіння з "Гномика", коли тобі було 3 роки.

Косуху можна носити практично з усім. Винятком може бути костюм, адже піджак виглядатиме з-під куртки. Натомість можеш поєднувати її як з класичними брюками, так і з джинсами. Під косуху сміливо одягай худі, сорочку, футболку.



Косуху можна поєднувати практично з будь-яким одягом зі свого гардеробу / Фото pxhere

Бомбер

Ще один варіант верхнього одягу на осінь – бомбер. Він став шалено популярним за останні кілька років, тож точно не буде зайвим у твоєму гардеробі.

Варто розуміти, що з класичним стилем він поєднується не надто вдало. Натомість бомбер можна сміливо носити з буденним вбранням, аби виглядати стильним і не мерзнути.



Бомбер – стильний варіант верхнього одягу для чоловіків / Фото pinterest

Куртка M-65

Це ще один формат верхнього одягу, який перекочував у цивільне життя з військового. М-65 – польова куртка для військових, яку розробили у 1965 році для потреб армії Сполучених Штатів.

Що стосується поєднання, то її можна назвати універсальним варіантом верхнього одягу. У залежності від кольору, її можна поєднувати як з класичним стилем, так і з мілітарі та повсякденним.



Куртка M-65 перекочувала у цивільний стиль з військового / Фото adobestock

Плащ

Дивився у дитинстві серіал "Коломбо"? Тоді ти точно бачив його фірмовий плащ, який підкреслював стиль улюбленого детектива мільйонів. До слова, цей варіант вбрання універсальний, адже зараз його поєднують з геть усім, що тільки заманеться.

Справжні сміливці поєднують плащ навіть зі спортивним одягом. Тут головне, щоб тобі було комфортно в тому, що ти носиш.



Плащ можна поєднувати з одягом будь-якого стилю / Фото pinterest

Пальто

Ще один популярний варіант верхнього одягу для чоловіків. У пальто тобі буде не лише тепло, а й комфортно. Тим паче, що поєднувати його можна практично з будь-чим з твого базового гардеробу.

Носи пальто не лише з костюмом, а й джинсами та класичними брюками. Якщо на вулиці холодно – не соромся одягати худі або кенгурушку. Також чудово доповнить образ теплий масивний шарф.



Пальто не лише зігріває, а й дозволяє виглядати стильно / Фото manrule

Пальто дафлкот

Особливість цього пальто – застібки типу "бранденбург". У них довгі петлі з ґудзиками-цурочками. Як правило, дафлкот сягає колін. Але у крамницях можна знайти як довші, так і коротші моделі цього типу пальто.

Носи дафлкот і з класичним одягом, і з повсякденним. Він чудово підкреслить твій стиль та не дозволить мерзнути.



Ведмідь Паддінгтон теж віддає перевагу дафлкоту / скриншот з фільму

Ці елементи верхнього одягу дозволять тобі не лише круто виглядати восени, а й не переживати через різкі перепади температури. Експериментуй і поєднуй їх зі своїм базовим одягом, аби почуватися впевненим щодня!

Читай також 9 речей у чоловічому гардеробі, які будуть модними завжди