Зовсім не обов'язково звертатися за порадою до стиліста, аби виглядати круто. Ми знаємо кілька секретів для чоловіків, які дозволять навести лад у власному гардеробі, а також виокремити родзинку у власному іміджі.

Що потрібно зробити чоловікові, аби створити свій стиль читайте у новому матеріалі на Men 24. Ми розповімо, з чого почати та як зробити так, щоб ти виглядав круто та стильно водночас.

Варте уваги 7 крутих видів верхнього одягу на осінь, які урізноманітнять чоловічий гардероб

1. Почни не з магазину

Який би стильний одяг ти не вибрав, слід враховувати свій зовнішній вигляд. Інакше є всі шанси, що це виглядатиме, м'яко кажучи, не надто гармонічно. Тож турбуйся про те, щоб твоя зачіска завжди була доглянута, був порядок з бородою або триденною щетиною, брови не стирчали у всі боки, а з-під нігтів не проглядався бруд. Не менш актуальними є походи у зал. Пам'ятай про те, що деякі фасони відмінно виглядають лише на фактурних чоловіках.

Не забувай, що саме ти створюєш свій стиль. Не потрібно бути схожим на когось або ж сліпо пливти за модною течією!



Роботу над стилем варто почати зі свого зовнішнього вигляду / Фото pinterest

2. Розбір гардеробу

Спочатку тобі потрібно розібратися, чи є у тебе всі складові базового чоловічого гардеробу. Після цього слід позбутися того вбрання, яке ти більше не носитимеш, бо: воно жахливе, ти схуд/погладшав, ти не носив це вбрання кілька років. Потурбуйся, щоб у шафі для одягу був лише одяг. Усі старі журнали, сувеніри з відпочинку та невдалі подарунки краще сховати у комод.

Стосовно самого одягу, то він має бути на видноті. Пам'ятай золоте правило: не бачу – не ношу.



Прибери зі свого гардеробу речі, які ти більше не носитимеш / Фото istock

3. Силует важливий

Під час покупки нового одягу слід звертати увагу на власний силует. Іноді буває так, що річ надзвичайно подобається, але геть зовсім жахливо висить на тобі. У такому випадку купувати її не потрібно.

Одяг на тобі не має нагадувати мішок. Ти ж не опудало на полі, правда?



Одяг має бути підібраний під твій силует / Колаж 24 каналу

4. Твій стиль – твоя візитка

Вдома, звичайно ж, ми віддаємо перевагу зручному одягу, в якому б ми почувалися максимально комфортно. Натомість вбрання, в якому ми виходимо на світ, – своєрідна візитка. Люди бачать, у що ти одягнений та вже можуть сформувати про тебе свою думку.

Тож потурбуйся про те, щоб перше враження не було зіпсоване банальним невмінням поєднувати одяг.



Пам'ятай про те, що твій стиль – твоя візитна картка / Фото pinterest

5. Поєднання кольорів

Пам'ятай про те, що оці всі поділи на чоловічий і жіночий колір уже давно не актуальні. Але це зовсім не означає, що потрібно з ніг до голови одягнутися у рожеве.

У твоєму образі можуть бути кольорові акценти та сміливі поєднання. Це дозволить виділятися з натовпу та почуватися впевненішим. Але будь обережним, адже іноді надмірна увага має зворотній вплив.



Не бійся експериментувати з поєднанням кольорів у своєму гардеробі / Фото pinterest

6. Диявол криється в деталях

Ніщо так не підкреслює твій стиль, як грамотно підібрані аксесуари. Тож можеш сміливо носити ремені з фактурними пряжками, креативні браслети. Та й узагалі будь-що, що може допомогти додати родзинки у твій образ.

Але тут слід пам'ятати про тонку грань, аби не здавалося, що ти накинув на себе все, що потрапило під руки.



Пам'ятай про аксесуари, які підкреслюватимуть твій стиль / Фото pinterest

7. Фішка в образі

Твоя манера носіння одягу теж може багато про тебе розповісти. Наприклад, застібнутий верхній ґудзик на сорочці свідчить про зібраний, навіть трішки педантичний образ. Натомість закатані рукави означають, що перед нами чоловік трішки зухвалий, який готовий порушувати правила.

У твоєму образі теж мають бути якісь властиві тобі фішки. Це дозволить вибиватися на фоні інших, а також почуватися максимально комфортно за будь-яких умов.

Ці прості секрети дозволять тобі не лише створити свій власний стиль, а й отримувати насолоду від того, що ти носиш. Пам'ятай про те, що мода – це те, що подобається тобі. Тож будь сам собі законодавцем моди.

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