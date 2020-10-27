Водолазка приобретает огромную популярность в холодное время года. И здесь нет ничего удивительного, ведь это тонкий свитер, который имеет горловину. Поэтому от холода защищено не только твоё туловище, а и горло. Мы на Men 24 расскажем тебе, как и с чем носить водолазки, чтобы выглядеть максимально стильно!

Водолазку можно уверенно называть элементом базового мужского гардероба. Поэтому сочетать ее можно практически с чем угодно. Men 24 делится с тобой советами, которые помогут носить водолазку и выглядеть при этом отлично!

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1. Носи отдельно

Одна из особенностей водолазки заключается в том, что она абсолютно самостоятельный элемент гардероба. Это не значит, что ты должен выйти из дома в трусах, водолазке и кроссовках. Но можешь себе позволить совместить ее с джинсами. И получишь замечательный лук.

Если ты решил носить водолазку отдельно, то позаботься о том, чтобы она была теплой . Под низ также надень футболку, чтобы не мерзнуть. Тем более это позволит снять водолазку в помещении, если слишком жарко.



Можешь носить водолазку отдельно / Фото MFS

2. Сочетай с рубашкой

Такой вариант тоже очень популярен. Такое сочетание имеет плюс еще и в том, что рубашку можно расстегнуть, сделав свой образ менее формальным.

Стилисты рекомендуют носить водолазку с рубашкой не только ежедневно, но и на работу или не слишком официальные встречи. Правда, рубашка должна быть с классическим воротничком, а также застегнута на все пуговицы, кроме двух верхних.



Водолазку можно смело сочетать с рубашкой / Фото pinterest

3. Вместо рубашки на мероприятие

Совсем не обязательно на светские мероприятия ходить в костюмах. Во-первых, это не очень удобно. Во-вторых, хороший костюм нужно под тебя сшить. Поэтому ты можешь сделать ход конем – совместить классические брюки с водолазкой. И в этом случае ты будешь очень стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно.

Стилисты рекомендуют в таком случае отдавать предпочтение пастельным цветам водолазок . Она не имеет слишком сильно притягивать к себе внимание других. Все просто!



Носы водолазку вместо рубашки на официальное мероприятие / Коллаж 24 канала

4. С деловым костюмом

Если твоя работа требует соблюдения определенного дресс-кода, то можешь сочетать водолазку с рубашкой и деловым костюмом. Но помни о том, что такая многослойность может стать причиной того, что ты будешь слишком активно потеть.

Стилисты рекомендуют выбирать водолазку в тон костюма . Это позволит не слишком ей выделяться.



Водолазку можно сочетать с деловым костюмом / Фото bowandtie

5. С кардиганом

Еще один крутой вариант сочетания – водолазка + кардиган. Так тебе будет не только очень тепло холодными осенними днями. Ты еще и выглядеть будешь максимально стильно. Более того, кардиганы бывают разными, поэтому ты можешь экспериментировать между образом лондонского денди и парня, который в офисе оставил свой скейт.

Стилисты предлагают избегать выбора водолазки в тон кардигана . Это позволит достичь желаемого эффекта в многослойности.

Не бойся экспериментировать. Сочетай любимые вещи и чувствуй себя максимально комфортно в том, что носишь именно ты!