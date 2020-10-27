Как и с чем носить водолазку осенью: советы для мужчин
Водолазка приобретает огромную популярность в холодное время года. И здесь нет ничего удивительного, ведь это тонкий свитер, который имеет горловину. Поэтому от холода защищено не только твоё туловище, а и горло. Мы на Men 24 расскажем тебе, как и с чем носить водолазки, чтобы выглядеть максимально стильно!
Водолазку можно уверенно называть элементом базового мужского гардероба. Поэтому сочетать ее можно практически с чем угодно. Men 24 делится с тобой советами, которые помогут носить водолазку и выглядеть при этом отлично!
Возьми на вооружение Как создать свой стиль: 7 советов для мужчин
1. Носи отдельно
Одна из особенностей водолазки заключается в том, что она абсолютно самостоятельный элемент гардероба. Это не значит, что ты должен выйти из дома в трусах, водолазке и кроссовках. Но можешь себе позволить совместить ее с джинсами. И получишь замечательный лук.
- Если ты решил носить водолазку отдельно, то позаботься о том, чтобы она была теплой. Под низ также надень футболку, чтобы не мерзнуть. Тем более это позволит снять водолазку в помещении, если слишком жарко.
Можешь носить водолазку отдельно / Фото MFS
2. Сочетай с рубашкой
Такой вариант тоже очень популярен. Такое сочетание имеет плюс еще и в том, что рубашку можно расстегнуть, сделав свой образ менее формальным.
- Стилисты рекомендуют носить водолазку с рубашкой не только ежедневно, но и на работу или не слишком официальные встречи. Правда, рубашка должна быть с классическим воротничком, а также застегнута на все пуговицы, кроме двух верхних.
Водолазку можно смело сочетать с рубашкой / Фото pinterest
3. Вместо рубашки на мероприятие
Совсем не обязательно на светские мероприятия ходить в костюмах. Во-первых, это не очень удобно. Во-вторых, хороший костюм нужно под тебя сшить. Поэтому ты можешь сделать ход конем – совместить классические брюки с водолазкой. И в этом случае ты будешь очень стильно выглядеть и чувствовать себя комфортно.
- Стилисты рекомендуют в таком случае отдавать предпочтение пастельным цветам водолазок. Она не имеет слишком сильно притягивать к себе внимание других. Все просто!
Носы водолазку вместо рубашки на официальное мероприятие / Коллаж 24 канала
4. С деловым костюмом
Если твоя работа требует соблюдения определенного дресс-кода, то можешь сочетать водолазку с рубашкой и деловым костюмом. Но помни о том, что такая многослойность может стать причиной того, что ты будешь слишком активно потеть.
- Стилисты рекомендуют выбирать водолазку в тон костюма. Это позволит не слишком ей выделяться.
Водолазку можно сочетать с деловым костюмом / Фото bowandtie
5. С кардиганом
Еще один крутой вариант сочетания – водолазка + кардиган. Так тебе будет не только очень тепло холодными осенними днями. Ты еще и выглядеть будешь максимально стильно. Более того, кардиганы бывают разными, поэтому ты можешь экспериментировать между образом лондонского денди и парня, который в офисе оставил свой скейт.
- Стилисты предлагают избегать выбора водолазки в тон кардигана. Это позволит достичь желаемого эффекта в многослойности.
Не бойся экспериментировать. Сочетай любимые вещи и чувствуй себя максимально комфортно в том, что носишь именно ты!
Читай также 7 крутых видов верхней одежды на осень, которые разнообразят мужской гардероб