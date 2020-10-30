Мужчины делятся на несколько типов: одни пахнут одеколоном, другие – гелем для душа, а третьи – изысканными духами. Тебе может казаться, что носить духи – не лучшая идея. Но нет. Именно они помогают раскрыть твою личность, характер, а также повлиять на восприятие тебя людьми. Мы на Men 24 расскажем, как выбирать и носить мужские духи.

Недостаточно просто зайти в магазин и купить первый же мужской парфюм. Нужно к этому вопросу подойти ответственно, чтобы шлейф от тебя не отталкивал других и позволял понять, кто перед ними. В новом материале Men 24 мы расскажем, как выбрать и носить духи мужчине.

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Недостаточно просто ежедневно выливать на себя половину флакона духов. Тебе нужно подобрать именно тот аромат, который позволит раскрыть твою индивидуальность, дополнить стиль и вкус.

Три базовые типы ароматов мужских духов

Древесный аромат . Это любимый для большинства мужчин аромат. Он выделяется теплым и землистым ароматом. Древесным духам также свойственны кожаные нотки, полученные от природы. Можно уловить еще нотки кедра или сандалового дерева. Свежие ароматы . Они позволяют чувствовать себя так, будто ты только что вышел из душа. Такие ароматы могут иметь нотку цитрусовых, морского бриза или свежескошенной травы. Восточный аромат . Он выделяется специями. К примеру, может содержать ваниль или пачули, которые подчеркивают чувственность. Такие ароматы часто мускусные и тяжелые, поэтому не все мужчины носят.



Парфюм позволяет раскрыть твою индивидуальность и дополнить стиль / Фото unsplash

Как выбрать парфюм для себя

Лучший и проверенный метод – проверять парфюм лично. Для этого можешь спокойно наведаться в парфюмерный магазин. Там можно не только выбрать любой аромат для себя, но и проверить его в жизни.

Распили по одному аромату на каждое запястье; Бумажные тестеры не позволяют почувствовать, как пахнуть духи на твоем теле, поэтому им доверять сполна не следует; Вдохни кофе (как правило, он есть в таких магазинах) Понюхай свои запястья по очереди, чтобы почувствовать, какой парфюм нравится больше; Помни, что хороший парфюм не должен иметь химического постороннего запаха; Если удалось выбрать идеальный парфюм – покупай и носи на здоровье!



Ты должен лично подобрать парфюм, поэтому заказу в интернете здесь не место / Фото istock

Как носить духи мужчинам

Еще один важный пункт, который нужно учесть каждому мужчине. Носить духи – не просто. Недостаточно распылить на себя половину флакона, чтобы все барышни вокруг млели. Вполне вероятно, что падают в обморок они именно от чрезмерного количества парфюма, а не от его невероятного аромата. Поэтому рассказываем, как правильно носить мужские духи.

Распили духи на сухую кожу. Желательно сразу после душа. Наноси его на расстоянии 10 – 15 сантиметров от кожи. Наноси аромат на нагретые участки. Тепло твоего тела позволит аромату держаться и раскрываться в течение всего дня. Поэтому можешь начать с груди, шеи, запястья, предплечья, внутренней стороны локтя. Не втирай духи в кожу. Казалось бы, втирание парфюма в кожу позволяет ему дольше держаться на твоем теле. На самом деле, это разрывает молекулярный связь, что делает парфюм слабее. Не распыляет парфюм на одежду. Напоминаем, что аромат раскрывается при взаимодействии с твоим телом, а не пальто. Лучше меньше. Аромат следует выявлять, а не анонсировать. Поэтому никто рядом не должен чувствовать парфюм сразу же.



Распыляйте парфюм на сухую кожу на расстоянии 10 – 15 сантиметров / Фото adobestock

Пользуйся нашими советами и носы духи правильно. Это позволит тебе не только подчеркнуть свой стиль, но и чувствовать себя уверенно каждый день!