Мужские духи: как выбирать, носить и всегда пахнуть приятно
Мужчины делятся на несколько типов: одни пахнут одеколоном, другие – гелем для душа, а третьи – изысканными духами. Тебе может казаться, что носить духи – не лучшая идея. Но нет. Именно они помогают раскрыть твою личность, характер, а также повлиять на восприятие тебя людьми. Мы на Men 24 расскажем, как выбирать и носить мужские духи.
Недостаточно просто зайти в магазин и купить первый же мужской парфюм. Нужно к этому вопросу подойти ответственно, чтобы шлейф от тебя не отталкивал других и позволял понять, кто перед ними. В новом материале Men 24 мы расскажем, как выбрать и носить духи мужчине.
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Недостаточно просто ежедневно выливать на себя половину флакона духов. Тебе нужно подобрать именно тот аромат, который позволит раскрыть твою индивидуальность, дополнить стиль и вкус.
Три базовые типы ароматов мужских духов
- Древесный аромат. Это любимый для большинства мужчин аромат. Он выделяется теплым и землистым ароматом. Древесным духам также свойственны кожаные нотки, полученные от природы. Можно уловить еще нотки кедра или сандалового дерева.
- Свежие ароматы. Они позволяют чувствовать себя так, будто ты только что вышел из душа. Такие ароматы могут иметь нотку цитрусовых, морского бриза или свежескошенной травы.
- Восточный аромат. Он выделяется специями. К примеру, может содержать ваниль или пачули, которые подчеркивают чувственность. Такие ароматы часто мускусные и тяжелые, поэтому не все мужчины носят.
Парфюм позволяет раскрыть твою индивидуальность и дополнить стиль / Фото unsplash
Как выбрать парфюм для себя
Лучший и проверенный метод – проверять парфюм лично. Для этого можешь спокойно наведаться в парфюмерный магазин. Там можно не только выбрать любой аромат для себя, но и проверить его в жизни.
- Распили по одному аромату на каждое запястье;
- Бумажные тестеры не позволяют почувствовать, как пахнуть духи на твоем теле, поэтому им доверять сполна не следует;
- Вдохни кофе (как правило, он есть в таких магазинах)
- Понюхай свои запястья по очереди, чтобы почувствовать, какой парфюм нравится больше;
- Помни, что хороший парфюм не должен иметь химического постороннего запаха;
- Если удалось выбрать идеальный парфюм – покупай и носи на здоровье!
Ты должен лично подобрать парфюм, поэтому заказу в интернете здесь не место / Фото istock
Как носить духи мужчинам
Еще один важный пункт, который нужно учесть каждому мужчине. Носить духи – не просто. Недостаточно распылить на себя половину флакона, чтобы все барышни вокруг млели. Вполне вероятно, что падают в обморок они именно от чрезмерного количества парфюма, а не от его невероятного аромата. Поэтому рассказываем, как правильно носить мужские духи.
- Распили духи на сухую кожу. Желательно сразу после душа. Наноси его на расстоянии 10 – 15 сантиметров от кожи.
- Наноси аромат на нагретые участки. Тепло твоего тела позволит аромату держаться и раскрываться в течение всего дня. Поэтому можешь начать с груди, шеи, запястья, предплечья, внутренней стороны локтя.
- Не втирай духи в кожу. Казалось бы, втирание парфюма в кожу позволяет ему дольше держаться на твоем теле. На самом деле, это разрывает молекулярный связь, что делает парфюм слабее.
- Не распыляет парфюм на одежду. Напоминаем, что аромат раскрывается при взаимодействии с твоим телом, а не пальто.
- Лучше меньше. Аромат следует выявлять, а не анонсировать. Поэтому никто рядом не должен чувствовать парфюм сразу же.
Распыляйте парфюм на сухую кожу на расстоянии 10 – 15 сантиметров / Фото adobestock
Пользуйся нашими советами и носы духи правильно. Это позволит тебе не только подчеркнуть свой стиль, но и чувствовать себя уверенно каждый день!
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