Осінь – чудовий час для зміни образу, адже ця пора завжди диктує (чи переконливо нашіптує) особливу моду. Men 24 з'ясував, як називаються найбільш стильні чоловічі стрижки та які у 2020 році чоловічі зачіски в тренді – короткі, довгі, а може середні з чубчиком.

Карантин через коронавірус вплинув на усі сфери життя людей, мода на зачіски – не виняток, як з'ясував Men 24. Тренд зрушив у бік, в який останні кілька сезонів не споглядав – бік практичності.

​У 2020 році чоловіки поступово поверталися до лаконічних образів, але – холодна осінь та зима спонукатимуть все ж згадати про більший об'єм волосся на голові.

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Сьогодні поговоримо про топові чоловічі стрижки 2020 року: як вони називаються, які вважають найбільш стильними та які зачіски в тренді осені.



Вдома не зробиш собі трендову модну зачіску – для цього потрібен фахівець / Фото pinterest

9 наймодніших чоловічих зачісок 2020 року

Чоловічі стрижки 2020: топ-3 короткі

Оскільки чимало чоловіків у період карантину взяли за звичку стригтися вдома, а найлегше це зробити машинкою та без заморочок, то… То такі стрижки стали модними.

І зараз навіть у барбершопах тобі впевнено запропонують коротку стильну стрижку машинкою з оригінальними нерівномірними перепадами довжини волосся.

Британка з елементами мілітарі

Коротка, дещо груба зачіска, із багатошаровим чубчиком та коротко постриженою потилицею.

Ще один обов'язковий елемент – яскраво виражений проділ.

Чудово та однаково добре пасує до роботи в офісі чи спортзалі.



Британка / Фото pinterest

Канадка вкорочена

Ця стрижка – "сестра" британки, але є суттєва різниця.

Це плавні переходи від рівня до рівня з більшим зачісуванням на бік.

Канадка також допускає дуже коротку гривку та не дуже коротко вистрижену потилицю.



Канадка / Фото pinterest

High and tight

Якраз у 2020 в моду повернулася чоловіча стрижка, популярна серед морських піхотинців США – high and tight.

"Високо і жорстко" – одна з найбільш маскулінних зачісок, волосся рідко залишають довшим за 6 міліметрів.

І це лише рівним майданчиком на маківці голови, на потилиці ж та з боків – усе виголено.



Хай енд тай, високо і жорстко / Фото pinterest

Чоловічі стрижки 2020: топ-3 довгі

Осінь набуває сили, а ген і зима не за горами – тобто, буде холодно. З одного боку, більший об'єм волосся на голові – голові ж тепліше. З іншого боку, завжди можна вдягнути шапку, а шапка… Може зіпсувати зачіску.

Вирішувати цю дилему залишимо тебе самостійно. А зараз розповімо про трійку найпопулярніших чоловічих зачісок на довге волосся у 2020 році.

Top Knot

Зачіска топ кнот (верхній вузол), хоча й провокаційна, має багатомільйонну армію шанувальників.

Вона оригінальна й проста для моделювання. Тож укладка волосся на потилиці в пучок – знову у тренді.

Особливо для тих чоловіків, які під час карантину так і не наважилися ані жодного разу відвідати барбера, ані стригтися вдома.



Топ Кнот / Фото pinterest

Men's Long Bob

Чи не найкраще рішення для чоловіків, які стежать за трендами й водночас не бояться довгого волосся.

Чоловічий довгий боб у 2020 – не класичний, вільніший, дозволяє творчий безлад на голові.

При цьому довгий чубчик укладають зазвичай набік.



Чоловічий довгий боб / Фото pinterest

Чоловіче каре

Так, каре теж буває чоловіче, ба більше – у 2020 році це доволі модна та трендова зачіска.

Каре – це здебільшого виважена симетрія та рівні лінії. Одна із тих зачісок, які потребують ретельного догляду.

Одна з особливостей чоловічого каре – виголені чи вистрижені скроні.



Чоловіче каре / Фото pinterest

Чоловічі стрижки 2020: топ-3 об'ємні та з чубчиком

Не можеш визначитися, чи ти хочеш мати коротку стрижку, чи зачіску з довгим волоссям? Що ж, це справа серйозна, яку варто добре обдумати.

А поки думаєш – спробуй середній, компромісний варіант: модні стрижки на волосся середньої довжини, з об'ємом та чубчиком чи гривкою.

Андеркат без заморочок

Ця стрижка походить із Німеччини, основної її фішкою є довге волосся на маківці.

І це поруч із майже виголеною головою довкіл. Тут – жодних плавних переходів.

А от чубчик можна носити як спереду, так і ззаду, як довгий, так і короткий.



Андеркат / Фото pinterest

High Fade

Зараз фейд (або хай фейд, затухання звисока) частіше називають не зачіскою, а технікою виконання зачісок.

Однак класичний варіант – таки зачіска, причому багато сезонів популярна.

Фейд допускає контраст між довжиною волосся на маківці й на інших зонах голови, але обов'язково з переходами.



Фейд / Фото pinterest

Гаврош

Коротка маківка, але об'ємна потилиця. Чубчик – назад або набік.

Ось такі основні фішки модної у 2020 році стрижки гаврош.

Ще, до слова, бажано профілірувати пасма біля скронь і не шкодувати асиметрії та динаміки.



Гаврош / Фото pinterest

І з новою зачіскою – до фотографа Фотосесія для чоловіків: 10 безпрограшних поз, аби виглядати ідеально

Отже, головними декоративними елементами чоловічих зачісок у 2020 році стали виголені скроні та чубчик набік (не гривка, а таки невеличкий чубчик), а також виголене волосся на потилиці й очевидна асиметрія.

Лише восени та взимку можна очікувати зсуву у бік збереження більшої кількості об'єму волосся на голові, але незначно – щоб не зіпсувати зачіску жодною шапкою.

Від Men 24 ж у підсумку ж лише одна порада: враховуй моду і тренди, але – будь собою.