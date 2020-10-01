Осень – отличное время для изменения образа, ведь эта пора всегда диктует (или убедительно нашептывает) особую моду. Men 24 выяснил, как называются самые стильные мужские стрижки и какие в 2020 году мужские прически в тренде – короткие, длинные, а может средние с челкой.

Карантин из-за коронавируса повлиял на все сферы жизни людей, мода на прически – не исключение, как выяснил Men 24 . Тренд сдвинулся в сторону, в которую последние несколько сезонов и не смотрел – сторону практичности.

В 2020 году мужчины постепенно возвращались к лаконичным образам , но – холодная осень и зима будут побуждать все же вспомнить о большем объеме волос на голове.

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Сегодня поговорим о топовых мужских стрижках 2020 года: как они называются, какие считают самыми стильными и какие прически в тренде осени.



Дома не сделаешь себе трендовую модную прическу – для этого нужен специалист / Фото pinterest

9 самых модных мужских причесок 2020 года

Мужские стрижки 2020: топ-3 короткие

Поскольку многие мужчины в период карантина взяли за привычку стричься дома, а легче всего это сделать машинкой и без заморочек, то... То такие стрижки стали модными.

И сейчас даже в барбершопах тебе уверенно предложат короткую стильную стрижку машинкой с оригинальными неравномерными перепадами длины волос.

Британка с элементами милитари

Короткая, несколько грубая прическа, с многослойной челкой и коротко постриженным затылком.

Еще один обязательный элемент – ярко выраженный пробор.

Прекрасно и одинаково хорошо подходит к работе в офисе и спортзале.



Британка / Фото pinterest

Канада укороченная

Эта стрижка – "сестра" британки, но есть существенная разница.

Это плавные переходы от уровня к уровню с б о льшим зачесыванием набок.

Канадка также допускает очень короткую челку и не слишком коротко выстриженный затылок.



Канадка / Фото pinterest

High and tight

Именно в 2020 в моду вернулась мужская стрижка, популярная среди морских пехотинцев США – high and tight.

"Высоко и жестко" – одна из самых маскулинных причесок, волосы редко оставляют длиннее 6 миллиметров.

И это только равной площадкой на макушке головы, на затылке же и по бокам – все выбрито.



Хай энд тай, высоко и жестко / Фото pinterest

Мужские стрижки 2020: топ-3 длинные

Осень вступает в силу, а вот и зима не за горами – то есть, будет холодно . С одной стороны, больший объем волос на голове – голове же теплее. С другой стороны, всегда можно надеть шапку, а шапка... Может испортить прическу.

Решать эту дилемму оставим тебя самостоятельно. А сейчас расскажем о тройке самых популярных мужских причесок на длинные волосы в 2020 году.

Top Knot

Прическа топ кнот (верхний узел), хотя и провокационная, имеет многомиллионную армию поклонников.

Она оригинальна и проста для моделирования. Поэтому укладка волос на затылке в пучок – снова в тренде.

Особенно для тех мужчин, которые во время карантина так и не решились ни хотя бы раз посетить барбера, ни стричься дома.



Топ Кнот / Фото pinterest

Men's Long Bob

Чуть ли не лучшее решение для мужчин, которые следят за трендами и одновременно не боятся длинных волос.

Мужской длинный боб 2020 года – не классический, свободный, позволяет творческий беспорядок на голове.

При этом длинную челку укладывают обычно набок.



Мужской длинный боб / Фото pinterest

Мужское каре

Да, каре тоже бывает мужское, более того – в 2020 году это довольно модная и трендовая прическа.

Каре – это в основном взвешенная симметрия и ровные линии. Одна из тех причесок, которые требуют тщательного ухода.

Одна из особенностей мужского каре – выбритые или выстриженные виски.



Мужское каре / Фото pinterest

Мужские стрижки 2020: топ-3 объемные и с челкой

Не можешь определиться, хочешь ли иметь короткую стрижку, или хочешь прическу с длинными волосами? Что ж, это дело серьезное, которое следует хорошо обдумать.

А пока думаешь – попробуй средний, компромиссный вариант: модные стрижки на волосы средней длины, с объемом и челкой или гривкой.

Андеркат без заморочек

Эта стрижка происходит из Германии, основной ее фишкой является длинные волосы на макушке.

И это рядом с почти выбритой головой вокруг. Здесь – никаких плавных переходов.

А вот челку можно носить как спереди, так и сзади, как длинную, так и короткую.



Андеркат / Фото pinterest

High Fade

Сейчас фейд (или хай фейд, затухание свысока) чаще называют не прической, а техникой выполнения причесок.

Однако классический вариант – таки прическа, причем много сезонов популярная.

Фейд допускает контраст между длиной волос на макушке и на других зонах головы, но обязательно с переходами.



Фейд / Фото pinterest

Гаврош

Короткая макушка, но объемный затылок. Челка – назад или набок.

Вот такие основные фишки модной в 2020 году стрижки гаврош.

Еще, кстати, желательно профилировать пряди у висков и не жалеть асимметрии и динамики.



Гаврош / Фото pinterest

И с новой прической – к фотографу Фотосессия для мужчин: 10 беспроигрышных поз, чтобы выглядеть идеально

Итак, главными декоративными элементами мужских причесок в 2020 году стали выбритые виски и челка набок (не гривка, но все-таки небольшой хохолок), а также выбритые волосы на затылке и очевидная асимметрия.

Лишь осенью и зимой можно ожидать сдвига в сторону сохранения большего количества объема волос на голове, но незначительно – чтобы не испортить прическу ни одной шапкой.