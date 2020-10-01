Лучшие мужские прически 2020 года: названия, тренды, примеры и фото
Осень – отличное время для изменения образа, ведь эта пора всегда диктует (или убедительно нашептывает) особую моду. Men 24 выяснил, как называются самые стильные мужские стрижки и какие в 2020 году мужские прически в тренде – короткие, длинные, а может средние с челкой.
Карантин из-за коронавируса повлиял на все сферы жизни людей, мода на прически – не исключение, как выяснил Men 24. Тренд сдвинулся в сторону, в которую последние несколько сезонов и не смотрел – сторону практичности.
- В 2020 году мужчины постепенно возвращались к лаконичным образам, но – холодная осень и зима будут побуждать все же вспомнить о большем объеме волос на голове.
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Сегодня поговорим о топовых мужских стрижках 2020 года: как они называются, какие считают самыми стильными и какие прически в тренде осени.
Дома не сделаешь себе трендовую модную прическу – для этого нужен специалист / Фото pinterest
9 самых модных мужских причесок 2020 года
Мужские стрижки 2020: топ-3 короткие
Поскольку многие мужчины в период карантина взяли за привычку стричься дома, а легче всего это сделать машинкой и без заморочек, то... То такие стрижки стали модными.
- И сейчас даже в барбершопах тебе уверенно предложат короткую стильную стрижку машинкой с оригинальными неравномерными перепадами длины волос.
Британка с элементами милитари
- Короткая, несколько грубая прическа, с многослойной челкой и коротко постриженным затылком.
- Еще один обязательный элемент – ярко выраженный пробор.
- Прекрасно и одинаково хорошо подходит к работе в офисе и спортзале.
Британка / Фото pinterest
Канада укороченная
- Эта стрижка – "сестра" британки, но есть существенная разница.
- Это плавные переходы от уровня к уровню с большим зачесыванием набок.
- Канадка также допускает очень короткую челку и не слишком коротко выстриженный затылок.
Канадка / Фото pinterest
High and tight
- Именно в 2020 в моду вернулась мужская стрижка, популярная среди морских пехотинцев США – high and tight.
- "Высоко и жестко" – одна из самых маскулинных причесок, волосы редко оставляют длиннее 6 миллиметров.
- И это только равной площадкой на макушке головы, на затылке же и по бокам – все выбрито.
Хай энд тай, высоко и жестко / Фото pinterest
Мужские стрижки 2020: топ-3 длинные
Осень вступает в силу, а вот и зима не за горами – то есть, будет холодно. С одной стороны, больший объем волос на голове – голове же теплее. С другой стороны, всегда можно надеть шапку, а шапка... Может испортить прическу.
- Решать эту дилемму оставим тебя самостоятельно. А сейчас расскажем о тройке самых популярных мужских причесок на длинные волосы в 2020 году.
Top Knot
- Прическа топ кнот (верхний узел), хотя и провокационная, имеет многомиллионную армию поклонников.
- Она оригинальна и проста для моделирования. Поэтому укладка волос на затылке в пучок – снова в тренде.
- Особенно для тех мужчин, которые во время карантина так и не решились ни хотя бы раз посетить барбера, ни стричься дома.
Топ Кнот / Фото pinterest
Men's Long Bob
- Чуть ли не лучшее решение для мужчин, которые следят за трендами и одновременно не боятся длинных волос.
- Мужской длинный боб 2020 года – не классический, свободный, позволяет творческий беспорядок на голове.
- При этом длинную челку укладывают обычно набок.
Мужской длинный боб / Фото pinterest
Мужское каре
- Да, каре тоже бывает мужское, более того – в 2020 году это довольно модная и трендовая прическа.
- Каре – это в основном взвешенная симметрия и ровные линии. Одна из тех причесок, которые требуют тщательного ухода.
- Одна из особенностей мужского каре – выбритые или выстриженные виски.
Мужское каре / Фото pinterest
Мужские стрижки 2020: топ-3 объемные и с челкой
Не можешь определиться, хочешь ли иметь короткую стрижку, или хочешь прическу с длинными волосами? Что ж, это дело серьезное, которое следует хорошо обдумать.
- А пока думаешь – попробуй средний, компромиссный вариант: модные стрижки на волосы средней длины, с объемом и челкой или гривкой.
Андеркат без заморочек
- Эта стрижка происходит из Германии, основной ее фишкой является длинные волосы на макушке.
- И это рядом с почти выбритой головой вокруг. Здесь – никаких плавных переходов.
- А вот челку можно носить как спереди, так и сзади, как длинную, так и короткую.
Андеркат / Фото pinterest
High Fade
- Сейчас фейд (или хай фейд, затухание свысока) чаще называют не прической, а техникой выполнения причесок.
- Однако классический вариант – таки прическа, причем много сезонов популярная.
- Фейд допускает контраст между длиной волос на макушке и на других зонах головы, но обязательно с переходами.
Фейд / Фото pinterest
Гаврош
- Короткая макушка, но объемный затылок. Челка – назад или набок.
- Вот такие основные фишки модной в 2020 году стрижки гаврош.
- Еще, кстати, желательно профилировать пряди у висков и не жалеть асимметрии и динамики.
Гаврош / Фото pinterest
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Итак, главными декоративными элементами мужских причесок в 2020 году стали выбритые виски и челка набок (не гривка, но все-таки небольшой хохолок), а также выбритые волосы на затылке и очевидная асимметрия.
- Лишь осенью и зимой можно ожидать сдвига в сторону сохранения большего количества объема волос на голове, но незначительно – чтобы не испортить прическу ни одной шапкой.