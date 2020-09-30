Восени твої шанси перетворитися на мокрого собаку ростуть в геометричний прогресії. І цьому, звичайно ж, сприяє дощ, який невпинно та цілими днями ллє. Ясна річ, що можна взяти парасолю або ж узагалі сидіти вдома. Але що ж робити, якщо перший варіант для тебе незручний, а другий – неможливий. Тоді тобі потрібен дощовик. І ми розповімо, як його вибрати та на що звернути увагу.

Дощовики уже давно перестали бути чимось смішним і дитячим. Зараз їх носять усі, адже це зручно. Men 24 розповідає, як же вибрати ідеальний дощовик, аби ти не лише був сухим, а й виглядав стильно.

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Матеріал

Цей пункт чи не найважливіший, адже від нього залежить, чи достатньо захищатиме дощовик від води. Тож потрібно максимум уваги звертати саме на матеріал, з якого він виготовлений.

В ідеалі це має бути матеріал з мембранним полімерним верхом. Так тканина дихатиме, але водночас затримуватиме вологу назовні.

Якісні дощовики мають спеціальне маркування захисту від води по німецькому стандарту DIN. Воно вимірюється міліметрами стовпчика вологи. Тож, якщо таке маркування є, – слід звернути увагу на показник від 2000 міліметрів.



Матеріал має бути стійким до потрапляння вологи / Фото adobestock

Довжина

Цей пункт також важливий при виборі дощовика. Він не має бути занадто коротким, щоб ти змок якомога менше.

Якщо вибираєш куртку-дощовик, то вона має прикривати корпус;

Плащ-дощовик не має волочитися по землі, аби тобі було зручно ходити.

Експерти в один голос стверджують, що чоловічий дощовик має сягати у довжину до середини стегна. Хто ми такі, щоб з ними сперечатися?



Вибери оптимальну для себе довжину дощовика / Фото Ocean Spirit

Вентиляція тканини

Дощовик може бути не мембранним. Але в такому випадку тобі варто звернути увагу на те, чи є у ньому вентиляція, аби ти банально не спарився.

Мовиться про отвори на рукавах, які дозволять вивести з середини вбрання зайве тепло, аби ти не відчував дискомфорт.



Хороший дощовик має отвори для вентиляції / Фото Drakes

Шви та кишені

Не меншу увагу слід звернути на фурнітуру дощовика. Вона має бути якісною, а шви – захищеними від впливу водою. В ідеалі, шви мають пройти спеціальну обробку, щоб не пропускати воду.

Що стосується кишень, то вони повинні мати спеціальні клапани, які захищатимуть усе, що ти до них поклав. Не дуже хотілося б, щоб під час зливи твій смартфон "потонув" у кишені дощовика.



Зверни увагу на фурнітуру та шви дощовика / Фото aigd

Компактність

Хороший дощовик має бути зручним не лише під час носіння, а й транспортування. Він не повинен займати багато місця та поміщатися, до прикладу, у рюкзак. Ти ж знаєш, що погода – тітка капризна, і дощу слід очікувати у будь-яку хвилину.

Головне – ніколи не клади мокрий дощовик до рюкзака. То така собі ідея!

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Можеш сміливо вибрати дощовик яскравого кольору / Фото pixabay

Під час вибору дощовика ми рекомендуємо звернути увагу на яскраві кольори. По-перше, у похмуру погоду тебе буде видно не лише людям, а й водіям, що дуже важливо при переході дороги. По-друге, це можливість яскраво виділитися на фоні усіх сумних і сірих облич. Тож не зволікай, і гайда обирати дощовик саме для себе.