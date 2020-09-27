До вибору осіннього взуття потрібно поставитися з максимальною відповідальністю. Тут не варто сліпо вестися на тренди або зовнішній вигляд пари. Розповідаємо, на що звернути увагу чоловікові під час вибору осіннього взуття. Ці поради допоможуть зекономити гроші та зберегти твоє здоров'я.

На Men 24 розповідаємо, на що ти повинен звернути увагу під час вибору осіннього взуття. Не нехтуй нашими порадами, адже вони полегшать твоє життя.

Матеріал виготовлення

Хай там як, але найкращим і найпрактичнішим матеріалом усе ще залишається шкіра. Вона не лише не надто примхлива у догляді, а також захищає від дощу, а й може похизуватися своєю довговічністю.

Якщо ти вибереш якісну пару шкіряного взуття – воно служитиме тобі довго та не підведе у найбільш невідповідний момент.



Зверни увагу на матеріал виготовлення взуття / Фото step

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Тип поверхні

Ти можеш вибрати замшеве взуття або ж з гладкої шкіри. Тут головне розуміти, що ворсиста пара туфель потребуватиме регулярного та ретельного догляду, якщо хочеш, щоб вони прослужили якомога довше.

Що ж стосується звичайної гладкої шкіри, то вона не надто примхлива та може зберігати свій зовнішній вигляд якомога довше.

Підошва

У якісному взутті підошва має дві частини – проміжну та протектор. Тож тобі слід звернути увагу не лише на внутрішню частину підошви туфель, а й на зовнішню. Причому на останню дуже уважно, адже є ймовірність, що взуття буде ковзати на мокрій бруківці, що може стати причиною травматизму.

Також варто звернути увагу на те, що ці дві частини підошви мають бути щільно поєднані між собою. А ще краще – бути прошитими та проклеєними водночас. Це дозволить не переживати за їхню довговічність.



Підошва не повинна ковзати на слизькій поверхні / Фото shopee bazar

Форма взуття

Якщо при виборі літнього взуття на цей пункт можна не звертати особливої уваги, то з осіннім слід продумувати на кілька кроків наперед. До прикладу, носок не має бути надто вузьким, аби ти міг одягнути теплі шкарпетки, якщо буде холодно.

Також не варто забувати, що тісне взуття стає причиною поганого кровообігу у ступнях, через що твої ноги мерзнутимуть навіть за порівняно теплої погоди.

Експерти рекомендують обирати взуття, яке буде на половину розміру більшим, ніж ти носиш зазвичай. Це дозволить восени з максимальним комфортом носити свою улюблену пару.

Твій стиль

Не варто восени розгулювати у топсайдерах або лоферах. Ну не годяться вони для холодної погоди. Тож потурбуйся про те, щоб взуття захищало ноги не лише від дощу, а й від низьких температур. Та й слід пам'ятати про те, що не всі моделі можна носити з високими шкарпетками.

Не забувай про те, що восени потрібно дотримуватися розумного балансу, аби виглядати стильно та не захворіти.



Вибирай тепле та практичне взуття на осінь / Фото pinterest

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Підбір осіннього взуття – відповідальна задача, тож не варто брати першу ж пару, яка впала тобі у вічі в магазині. Пам'ятай про те, що тобі має бути зручно, вільно та тепло в обнові.