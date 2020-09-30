Осенью твои шансы превратиться в мокрую собаку растут в геометрической прогрессии. И этому, конечно же, способствует дождь, который неустанно и целыми днями льет. Понятное дело, что можно взять зонт или вообще сидеть дома. Но что же делать, если первый вариант для тебя неудобный, а второй – невозможен. Тогда тебе нужен дождевик. И мы расскажем, как его выбрать и на что обратить внимание.

Дождевики уже давно перестали быть чем-то смешным и детским. Сейчас их носят все, ведь это удобно. Men 24 рассказывает, как же выбрать идеальный дождевик, чтобы ты не только был сухим, но и выглядел стильно.

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Материал

Этот пункт чуть ли не сам ы й важный, ведь от него зависит, достаточно ли будет защищать дождевик от воды. Поэтому нужно максимум внимания обращать именно на материал, из которого он изготовлен.

В идеале это должен быть материал с мембранным полимерным верхом . Так ткань будет дышать, но одновременно задерживать влагу снаружи.

Качественные дождевики имеют специальную маркировку защиты от воды по немецкому стандарту DIN. Она измеряется миллиметрами столбика воды. Поэтому, если такая маркировка есть, – следует обратить внимание на показатель от 2000 миллиметров.



Материал должен быть устойчивым к попаданию влаги / Фото adobestock

Длина

Этот пункт также важен при выборе дождевика. Он не должен быть слишком коротким, чтобы ты промок как можно меньше.

Если выбираешь куртку-дождевик, то она должна прикрывать корпус;

Плащ-дождевик не должен волочиться по земле, чтобы тебе было удобно ходить.

Эксперты в один голос утверждают, что мужской дождевик должен достигать в длину до середины бедра. Кто мы такие, чтобы с ними спорить?



Выбери оптимальную для себя длину дождевика / Фото Ocean Spirit

Вентиляция ткани

Дождевик может быть не мембранным. Но в таком случае тебе стоит обратить внимание на то, есть ли в нем вентиляция, чтобы ты банально не вспотел во время носки.

Говорится об отверстиях на рукавах, которые позволят вывести из середины наряда лишнее тепло , чтобы ты не чувствовал дискомфорта.



Хороший дождевик имеет отверстия для вентиляции / Фото Drakes

Швы и карманы

Не меньшее внимание следует обратить на фурнитуру дождевика. Она должна быть качественной, а швы – защищенными от воздействия водой. В идеале, швы должны пройти специальную обработку, чтобы не пропускать воду.

Что касается карманов, то они должны иметь специальные клапаны, которые будут защищать все, что ты в них положил. Не очень хотелось бы, чтобы во время ливня твой смартфон "утонул" в кармане дождевика .



Обрати внимание на фурнитуру и швы дождевика / Фото aigd

Компактность

Хороший дождевик должен быть удобным не только во время ношения, но и транспортировки. Он не должен занимать много места и помещаться, к примеру, в рюкзак. Ты же знаешь, что погода – тетя капризная, и дождя следует ожидать в любую минуту.

Главное – никогда не клади мокрый дождевик в рюкзак . Это такая себе идея!

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Можешь смело выбрать дождевик яркого цвета / Фото pixabay