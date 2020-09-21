Осінь з кожним днем усе понижує градуси тепла, тож тобі слід потурбуватися про теплий і зручний одяг. Одним із найкращих елементів осіннього гардеробу є пальто. І якщо ти досі вважаєш, що його носять лише зі смокінгом і тільки для походу до театру, то ми спробуємо переконати тебе у зворотньому. Лови 10 крутих образів з пальто на щодень!

Men 24 турбується про твоє здоров'я, тому закликає тепліше одягатися восени. Мати чудовий вигляд і не мерзнути тобі однозначно допоможе стильне та зручне пальто. Тож гайда дивитися, як поєднувати його з різним одягом і аксесуарами.

Варте уваги Чоловічий базовий гардероб: речі, які мають бути у кожній шафі

Образ #1

Класичне пальто можна сміливо поєднати з потертими джинсами та білою сорочкою. Цей образ ідеально підійде як для побачення, так і походу на роботу. У холодну пору року рекомендуємо додати до нього теплий шарф.

Образ #2

Пальто чудово поєднується з водолазкою. Таким чином ти не перейматимешся, що у тебе мерзне горло. Для максимального комфорту можеш спокійно взути кросівки. Головне – віддати перевагу тим, які не промокнуть під підступним осіннім дощем. Якщо дошкуляє сонце – не забувай про сонцезахисні окуляри.

Образ #3

Пальто може бути чудовою заміною твого звичного бомбера, тож не соромся поєднувати його з худі або світшотами. Також потурбуйся про те, щоби твоя голова була у теплі, тож не забувай про шапку. Мама ж казала одягнути шапку. Тож слухайся її та виглядай стильно за будь-якої погоди.

Образ #4

Total black можна розбавити за допомогою пальто сірого кольору. Так ти виглядатимеш максимально стримано та стильно водночас. Замість водолазки може бути, до прикладу, чорна сорочка або футболка. Усе залежить від "температури за бортом".

Образ #5

Ще один варіант стильного поєднання повсякденного стилю одягу з класичним. Одягни свою улюблену футболку та кенгурушку, а поверх них накинь тепле пальто. Такий варіант ідеальний тим, що завжди можна остудити тіло, якщо ти перестарався з кількістю одягу. Для цього достатньо просто розстібнути пальто та блискавку кенгурушки.

Образ #6

Пальто – це теж про стару добру класику. Тож можеш сміливо поєднувати теплий кардиган, брюки та пальто. Доповнити образ можуть яскраві замшеві черевики та круті окуляри, які вбережуть твої очі від підступного осіннього сонця.

Візьми на озброєння Три вагомі аргументи на користь сумки-бананки у чоловічому гардеробі

Образ #7

Ще один дуже стильний варіант вкраплення пальто у повсякденний образ. Твої рвані джинси та теплий осінній гольф світлих кольорів чудово поєднаються з бежевим пальто, яке подарує відчуття затишку та тепла. Щоб не надто втомлювати ноги під час прогулянок, рекомендуємо взувати кросівки, якщо погода це дозволяє.

Образ #8

Можеш відчути себе справжнім лондонським денді, одягнувши костюм "трійку", а поверх нього накинути класичне пальто. Такий образ чудово підійде для походу на світський захід або побачення. Також у такому луці ти почуватимешся максимально упевненим і можеш справити найкраще враження на своїх ділових партнерів. Головне – щоб костюм був пошитий саме на тебе.

Образ #9

Улюблену джинсову сорочку теж можна сміливо поєднувати з пальтом. Але не перестарайся. У твоєму образі з деніму має бути щось одне. Тож вибирай: сорочка або джинси.

Образ #10

Наостанок залишимо тобі образ з oversize-пальтом. Такий варіант ідеально підійде, якщо під нього одягнути теплий в'язаний кардиган або ж легку джинсову куртку. І не забувай про те, що таке пальто застібати не потрібно.

Усі фото з Pinterest

Читай також Як виглядати стильно щодня: поради для сучасних чоловіків

Пальто уже давно не є ознакою класичного образу. Поєднуй його з джинсами, кросівками, брюками та одягом з деніму. Експериментуй і не забувай про те, що тобі має бути зручно та тепло.