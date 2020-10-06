Було таке, коли тебе охопила паніка через втрачений гаманець? Не повіримо, якщо скажеш, що не було. Чи не кожен чоловік хоч раз у житті хапався за серце після того, як хапався за кишеню, в якій мав лежати гаманець – і не знаходив його там. І добре, якщо гаманець просто спокійно лежав у іншій кишені. А якщо дійсно зник?

А там, у гаманці – ціле життя. Та навіть якщо пів життя – його втрата є дуже серйозною проблемою. Сьогодні Men 24 розповідає, що тобі слід негайно витягнути з гаманця, щоб у випадку його втрати відбутися сумною посмішкою.

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Чого у гаманці не можна носити категорично

Пін-коди

От уяви, що ти знайшов гаманець, у ньому – банківська картка. А поруч листочок із записаними чотирма цифрами. Твої дії?

Ні, ми не сумніваємося, що ти звернешся до правоохоронців, аби вони відшукали власника гаманця. Але чи всі вчинять так само?

Чим тобі загрожує втрата гаманця із карткою і записаним пін-кодом? Та втратою всіх грошей, які на цій картці ти залишив.



Не потрібно носити у гаманці будь-що, на чому записані пін-коди / Фото pixabay

Паролі

Логіни та паролі від особистих акаунтів до будь-яких сайтів чи соцмереж треба тримати тільки в одному місці – у власній пам'яті. До всіх інших місць можуть дістатися зловмисники.

А якщо вони знайдуть загублений тобою чи вкрадений у тебе (тьху-тьху) гаманець із нотаткою з паролями... То кращого подарунка на Миколая їм годі й очікувати, який би то день року не був.

Чим це тобі загрожує? Зловмисники можуть змінити паролі до пошти, соцмереж, отримати доступ до контенту, який би ти геть нікому не хотів показувати, а отже можуть і шантажувати тебе.



Не треба тримати при собі паролі, ними можуть скористатися зловмисники / Фото pixabay

Банківські картки

До слова, не лише пін-коди, а й самі банківські картки не треба тримати у гаманці.

Ні, якісь одну чи дві буденно необхідні – можна. Але у жодному разі не всі! Якщо матимеш картки вдома – спокійно зможеш переказати гроші на них із втрачених карток і не переживати.

Чим тобі загрожує тримання усіх карток у гаманці: ти ж просто ризикуватимеш втратити всі гроші, які маєш. А ще й доведеться витрачати час на блокування й перевипуск карток. Воно тобі треба?

Документи

Навряд чи хтось свідомо крастиме у тебе паспорт чи водійські права. Навіть злючі аферисти знають, що зараз якось використати чужі документи вкрай важко.

Але загубити гаманець із документами – це таки прикрість.

Чим це загрожує? А ти тільки уяви, скільки зусиль, нервів, часу та й грошей ти витратиш на їхнє відновлення!



Втрата гаманця з документами – це купа втрачених нервів і зусиль на відновлення / Фото pixabay

Що носити у гаманці начебто й можна, але не варто

Купа готівки

Звісно, готівку носити у гаманці можна, але навіщо ж багато? Ми живемо у цифровому світі, в якому розрахунок картками є майже всюди. Навіть жебраки на вулицях іноді козиряють POS-терміналами.

Тож носи у гаманці трохи готівки – суму, яку тобі не буде страшно втратити.

Запасний ключ

Насправді у гаманці часто є купа речей та інформації, яка може допомогти зловмисникам вистежити розташування твого помешкання.

Тож не носи у гаманці ключів від квартири, щоб якось не застати вдома непроханих гостей.



Носити у гаманці купу готівки й запасні ключі від квартири – не надто гарна ідея / Фото pixabay

Презерватив

А ти як думав? Носити презерватив "про всяк випадок" у гаманці – не така вже й добра ідея. І ось чому:

Через тертя, від якого гаманець ніяк не вберегти, на презервативі можуть виникнути мікротріщини. Кого й від чого він тоді захистить?

Бонус: що треба покласти у гаманець

І наостанок – цілком безкоштовна та дійсно цінна порада: зроби так, щоб у гаманці був твій номер телефону і номер людини, якій ти довіряєш. Чому?

Якщо хтось знайде гаманець, який ти загубив – він поверне його тобі. А якщо щось станеться з тобою (тьху-тьху-тьху), то медики чи навіть перехожі знатимуть, кому телефонувати. Ти ж так і зробив би.

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