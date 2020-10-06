7 предметів, які чоловікам нізащо не можна тримати у гаманці
Було таке, коли тебе охопила паніка через втрачений гаманець? Не повіримо, якщо скажеш, що не було. Чи не кожен чоловік хоч раз у житті хапався за серце після того, як хапався за кишеню, в якій мав лежати гаманець – і не знаходив його там. І добре, якщо гаманець просто спокійно лежав у іншій кишені. А якщо дійсно зник?
А там, у гаманці – ціле життя. Та навіть якщо пів життя – його втрата є дуже серйозною проблемою. Сьогодні Men 24 розповідає, що тобі слід негайно витягнути з гаманця, щоб у випадку його втрати відбутися сумною посмішкою.
Зверни увагу Чоловічий musthave: які види взуття мають бути у твоєму осінньому гардеробі
Чого у гаманці не можна носити категорично
Пін-коди
От уяви, що ти знайшов гаманець, у ньому – банківська картка. А поруч листочок із записаними чотирма цифрами. Твої дії?
- Ні, ми не сумніваємося, що ти звернешся до правоохоронців, аби вони відшукали власника гаманця. Але чи всі вчинять так само?
Чим тобі загрожує втрата гаманця із карткою і записаним пін-кодом? Та втратою всіх грошей, які на цій картці ти залишив.
Не потрібно носити у гаманці будь-що, на чому записані пін-коди / Фото pixabay
Паролі
Логіни та паролі від особистих акаунтів до будь-яких сайтів чи соцмереж треба тримати тільки в одному місці – у власній пам'яті. До всіх інших місць можуть дістатися зловмисники.
- А якщо вони знайдуть загублений тобою чи вкрадений у тебе (тьху-тьху) гаманець із нотаткою з паролями... То кращого подарунка на Миколая їм годі й очікувати, який би то день року не був.
Чим це тобі загрожує? Зловмисники можуть змінити паролі до пошти, соцмереж, отримати доступ до контенту, який би ти геть нікому не хотів показувати, а отже можуть і шантажувати тебе.
Не треба тримати при собі паролі, ними можуть скористатися зловмисники / Фото pixabay
Банківські картки
До слова, не лише пін-коди, а й самі банківські картки не треба тримати у гаманці.
- Ні, якісь одну чи дві буденно необхідні – можна. Але у жодному разі не всі! Якщо матимеш картки вдома – спокійно зможеш переказати гроші на них із втрачених карток і не переживати.
Чим тобі загрожує тримання усіх карток у гаманці: ти ж просто ризикуватимеш втратити всі гроші, які маєш. А ще й доведеться витрачати час на блокування й перевипуск карток. Воно тобі треба?
Документи
Навряд чи хтось свідомо крастиме у тебе паспорт чи водійські права. Навіть злючі аферисти знають, що зараз якось використати чужі документи вкрай важко.
- Але загубити гаманець із документами – це таки прикрість.
Чим це загрожує? А ти тільки уяви, скільки зусиль, нервів, часу та й грошей ти витратиш на їхнє відновлення!
Втрата гаманця з документами – це купа втрачених нервів і зусиль на відновлення / Фото pixabay
Що носити у гаманці начебто й можна, але не варто
Купа готівки
Звісно, готівку носити у гаманці можна, але навіщо ж багато? Ми живемо у цифровому світі, в якому розрахунок картками є майже всюди. Навіть жебраки на вулицях іноді козиряють POS-терміналами.
- Тож носи у гаманці трохи готівки – суму, яку тобі не буде страшно втратити.
Запасний ключ
Насправді у гаманці часто є купа речей та інформації, яка може допомогти зловмисникам вистежити розташування твого помешкання.
- Тож не носи у гаманці ключів від квартири, щоб якось не застати вдома непроханих гостей.
Носити у гаманці купу готівки й запасні ключі від квартири – не надто гарна ідея / Фото pixabay
Презерватив
А ти як думав? Носити презерватив "про всяк випадок" у гаманці – не така вже й добра ідея. І ось чому:
- Через тертя, від якого гаманець ніяк не вберегти, на презервативі можуть виникнути мікротріщини. Кого й від чого він тоді захистить?
Бонус: що треба покласти у гаманець
І наостанок – цілком безкоштовна та дійсно цінна порада: зроби так, щоб у гаманці був твій номер телефону і номер людини, якій ти довіряєш. Чому?
- Якщо хтось знайде гаманець, який ти загубив – він поверне його тобі. А якщо щось станеться з тобою (тьху-тьху-тьху), то медики чи навіть перехожі знатимуть, кому телефонувати. Ти ж так і зробив би.