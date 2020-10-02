Як одягатися високим чоловікам: 6 простих прийомів
Усі ми знаємо, що жінки люблять високих і статних чоловіків. Але панянки ж не знають, наскільки складно одягатися хлопцеві з нічогеньким зростом. Ми на Men 24 поділимося з тобою кількома прийомами, які дозволять стильно й елегантно одягатися високому чоловікові.
Високий зріст має свої переваги та недоліки. Один із них – складність підбору одягу. Men 24 розповість тобі про 6 прийомів, які дозволять стильно та круто одягатися високому хлопцеві. Тож гайда вивчати та втілювати у життя.
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Прийом #1. Різний верх і низ
Аби усі твої частини тіла виглядали пропорційно, вибирай верх і низ різного кольору та фактури.
- Уникай надто коротких, дутих пуховиків і курток. Найкраще підійдуть моделі до середини стегна.
Верх і низ мають бути різними / Колаж 24 каналу
Прийом #2. Багатошаровість
Цей прийом можна використовувати як для струнких, так і дужих чоловіках. Шари руйнуватимуть вертикальні лінії, а також створюватимуть об'ємність у верхній частині тулуба.
- Якщо ж ти трішки у тілі, то вибирай верх строгих силуетів, структурованої форми, а також темних тонів.
- Струнким хлопцям слід звернути увагу на двобортний одяг з широкими лацканами та фіксованими плечима.
Можеш використовувати багатошаровість одягу, аби додати фактури зверху / Колаж 24 каналу
Прийом #3. Горизонтальні лінії
Якщо вертикальні лінії видовжують силует, то горизонтальні – скорочують та розширяють. Але це не означає, що потрібно з ніг до голови одягнутися у вбрання з горизонтальними лініями.
- Це може бути елемент принту на сорочці, пояс або інший акцент. Це потрібно, аби розбити силует. Так він не здаватиметься одним цілим.
Горизонтальні лінії дозволяють розбити силует / Колаж 24 каналу
Прийом #4. Вкорочені штани
Цей прийом дозволяє трішки "вкоротити" довжину ніг. Бодай візуально. Експерти рекомендують вкорочені штани носити з яскравим взуттям, аби був крутий контраст.
- Восени можеш сміливо носити високі кеди з яскравими довгими шкарпетками. Така комбінація зрізає довжину твоєї нижньої частини тіла, через що ти не виглядатимеш настільки височенним.
Вкорочені штани дозволять трішки "врізати" висоти / Колаж 24 каналу
Прийом #5. Доречні аксесуари
А точніше: аксесуари, які личитимуть твоєму зросту. Тож не варто носити крихітний годинник, тоненьку краватку або ж ремінь з мініатюрною пряжкою.
- На фоні твого тіла вузькі та маленькі аксесуари виглядатимуть не надто вдало.
Вибирай доречні аксесуари під свій зріст / Фото istock
Прийом #6. Взуття
Загострений носик робить твої ноги довшими. Тож, якщо – швидше за все так і є – у тебе і розмір ноги чималенький, то варто вибирати взуття з круглим або квадратним носиком.
- Також варто звертати увагу на взуття на тонкій підошві або низькому каблуку.
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Ці прийоми допоможуть тобі не хвилюватися через свій ріст. Головне – правильно комбінувати одяг, підбирати відповідні аксесуари та взуття. І буде тобі щастя!