Было такое, когда тебя охватила паника из-за потерянного кошелька? Не поверим, если скажешь, что не было. Чуть ли не каждый мужчина хоть раз в жизни хватался за сердце после того, как хватался за карман, в которой должен лежать кошелек – и не находил его там. И хорошо, если кошелек просто спокойно лежал в другом кармане. А если действительно исчез?

А там, в кошельке – целая жизнь. И даже если пол жизни – его потеря является очень серьезной проблемой. Сегодня Men 24 рассказывает, что тебе следует немедленно извлечь из кошелька, чтобы в случае его потери отделаться печальной улыбкой.

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Чего в кошельке нельзя носить категорически

Пин-коды

Вот представь, что ты нашел кошелек, в нем – банковская карточка. А рядом листочек с записанными четырьмя цифрами. Твои действия?

Нет, мы не сомневаемся, что ты обратишься в полицию, чтобы там нашли владельца кошелька. Но все ли поступят так же?

Чем тебе грозит потеря кошелька с картой и записанным пин-кодом? Да потерей всех денег, которые на этой карте ты оставил.



Не нужно носить в кошельке что либо, на чем записаны пин-коды / Фото pixabay

Пароли

Логины и пароли от личных аккаунтов к любым сайтам или соцсетям надо держать только в одном месте – в собственной памяти. Ко всем прочим местам могут добраться злоумышленники.

А если они найдут утерянный тобой или украденный у тебя (тьфу-тьфу) кошелек с заметкой с паролями... Так лучшего подарка на Новый год им нечего и ожидать, какой бы то день года ни был.

Чем это тебе грозит? Злоумышленники могут изменить пароли к почте, соцсетям, получить доступ к контенту, который бы ты совершенно никому не хотел показывать, а значит могут и шантажировать тебя.



Не надо держать при себе пароли, ими могут воспользоваться злоумышленники / Фото pixabay

Банковские карты

К слову, не только пин-коды, но и сами банковские карточки не надо держать в кошельке.

Нет, какие-то одну или две обыденно необходимые – можно. Но ни в коем случае не все! Если пара карточек будет лежать дома – спокойно сможешь перевести деньги на них с потерянных карт и не переживать.

Чем тебе грозит держание всех карт в кошельке: ты просто будешь рисковать потерять все деньги, которые имеешь. А еще и придется тратить время на блокирование и перевыпуск карт. Оно тебе надо?

Документы

Вряд ли кто-то сознательно будет воровать у тебя паспорт или водительские права. Даже злющие аферисты знают, что сейчас как-то использовать чужие документы крайне трудно.

Но потерять кошелек с документами – это таки неприятность.

Чем это грозит? А ты только представь, сколько усилий, нервов, времени и денег ты потратишь на их восстановление!



Потеря кошелька с документами – это куча потерянных нервов и усилий на восстановление / Фото pixabay

Что носить в кошельке как бы можно, но не стоит

Кучу наличности

Конечно, наличные носить в кошельке можно, но зачем же много? Мы живем в цифровом мире, в котором расчет карточками возможен почти везде. Даже попрошайки на улицах иногда козыряют POS-терминалами.

Поэтому н оси в кошельке немного наличных – сумму, которую тебе не будет страшно потерять.

Запасной ключ

На самом деле в кошельке часто есть куча вещей и информации, которая может помочь злоумышленникам выследить расположения твоего дома.

Поэтому не носи в кошельке ключей от квартиры, дабы вдруг не застать дома незваных гостей.



Носить в кошельке кучу наличности и запасные ключи от квартиры – не слишком хорошая идея / Фото pixabay

Презерватив

А ты как думал? Носить презерватив "на всякий случай" в кошельке – не такая уж и хорошая идея. И вот почему:

Из-за трения, от которого кошелек никак не уберечь, на презервативе могут возникнуть микротрещины. Кого и от чего он тогда защитит?

Бонус: что нужно положить в кошелек

И напоследок – абсолютно бесплатный и действительно ценный совет: сделай так, чтобы в кошельке был твой номер телефона и номер человека, которому ты доверяешь . Почему?

Если кто-то найдет кошелек, который ты потерял – он вернет его тебе. А если что-то произойдет с тобой (тьфу-тьфу-тьфу), то медики или даже прохожие будут знать, кому звонить. Ты же так и сделал бы.