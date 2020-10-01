В осінньому чоловічому гардеробі мають бути не лише практичні та теплі, а й стильні речі. Саме про них ми й поговоримо у традиційній рубриці Чоловічий musthave. Які види осіннього взуття повинні бути у твоєму гардеробі та з чим їх носити читай на Men 24.

Якщо ти завжди думав, що осіннє чоловіче взуття – це черевики, черевики і ще раз черевики, то це якоюсь мірою так, але не зовсім. Men 24 розповість про чотири базові види осіннього взуття для тебе, які дозволять не лише тримати ноги в теплі, а й виглядати максимально стильно за будь-якої погоди!

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Челсі

Це універсальний тип взуття, який підходить практично під будь-який образ. Виняток – спортивний стиль. А так, то челсі ти можеш сміливо носити з джинсами та костюмами.

Як носити? Якщо мовиться про класичні штани, то вони мають бути трішки коротшими, щоб була видна чітка лінія між взуттям і ними. Стосовно джинсів, то ти можеш їх або підкотити, або заправити штанину всередину черевика.



Челсі поєднуються як з повсякденним, так і з діловим стилем / Фото veldskoen

Чукка

Ще один вид універсального взуття, яке чудово впишеться як у повсякденний образ, так і в діловий. Тож не соромся поєднувати його з улюбленими джинсами та класичним костюмом.

Як носити? Єдиний виняток, який можна зробити, – урочисті заходи та строгі ділові зустрічі. У цьому випадку чукка може виглядати недоречно.



Чукка чудово поєднується з джинсами та костюмами / Фото thursday boots

Дезерти

Це один з підвидів чукки. Зовні ці черевики дуже схожі, але дезерти за своїм силуетом будуть елегантнішими, простішими та полегшеними.

Як носити? Дезерти ідеально поєднуються з джинсами, чиносами, а також шортами. Не виключено, що теплі дні ще повернуться. Що стосується костюмів, то вони тут геть зовсім недоречні.



Дезерти носи з чиносами, джинсами та навіть шортами / Фото territorysupply

Хайкери

Це масивне та практичне взуття, яке в народі називають "всюдиходами". Якщо раніше його носили у походах, то зараз така пара просто має бути у кожного чоловіка у гардеробі для повсякденного користування.

Як носити? Хайкери відмінно поєднуються з кежуальним стилем. А от до ділових образів взувати їх експерти не рекомендують.



Хайкери відмінно поєднуються з кежуальним стилем / Фото gearjunkie

На замітку. Стилісти рекомендують обирати коричневе взуття, адже його найлегше поєднувати з різним одягом. Яскравий варіант може бути чудовим кольоровим акцентом. Але тут слід звернути увагу на те, щоб більше в твоєму образі не було жодної речі такого ж кольору.

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Гайда вибирати для себе саме ту пару взуття, яка чудово впишеться у твій звичний образ. І не забувай, що вона має бути не лише стильною, а й зручною. Бережи ноги в теплі!