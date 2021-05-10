У вівторок зорі рекомендують усім без винятку знакам Зодіаку потурбуватися про особисте життя. Комусь потрібно буде почати все з чистого аркуша, а комусь – покращити те, що вже є. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 11 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на 11 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

У вівторок зорі пропонують Овнам присвятити весь свій вільний час коханій людині. Тож після робочого дня запроси дівчину на побачення. Їй це однозначно сподобається!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм слід потурбуватися про особистий простір. Якщо ти не вибудуєш кордони, то дуже швидко почуватимешся дискомфортно. Починати зорі пропонують з власної оселі, виділивши місце для себе.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Якщо Близнюки відчувають напругу у стосунках, то їм потрібно якомога швидше з нею впоратися. В інакшому випадку в тебе є всі шанси зруйнувати те, над чим ви працювали не один рік. Тож відверта розмова явно не буде зайвою!

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам зорі рекомендують у першу половину дня потурбуватися про своє здоров'я. Можеш вибратися на пробіжку або виконати легке тренування. Це дозволить тобі зарядитися енергією для нових звершень.

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Чоловікам-Левам зорі пропонують у вівторок відпочити. Організуй день так, щоб ти не лише якомога менше часу думав про роботу, а й міг зарядитися позитивними емоціями. Вони тобі однозначно будуть необхідними!

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Здоров'я Дів варте особливої уваги. Тож зорі рекомендують не ігнорувати сигнали, які подає тобі організм. Якщо ж ти просто хочеш відпочити, то потурбуйся, щоб після робочого дня тебе абсолютно нічого не відволікало.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам зорі рекомендують вибратися кудись за місто у вівторок. Необов'язково влаштовувати собі тривалу поїздку. Усього кілька годин в іншому місті подарують тобі нові емоції та зарядять на нові звершення!

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

У вівторок Скорпіонам зорі рекомендують провести якомога більше часу з коханою. Можете приготувати щось смачненьке вдома або ж вибратися кудись на прогулянку. Загалом, будь-яка спільна активність робитиме вас щасливішими.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям потрібно навчитися підтримувати баланс між роботою й особистим життям. Для цього зорі рекомендують цілком і повністю викладатися в офісі, щоб після завершення робочого часу мати час для себе та своєї коханої.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Якщо Козероги почуваються стомленими, то їм обов'язково слід відпочити. А зробити це зорі рекомендують у компанії другої половинки. Влаштуйте собі максимально лінивий день вдома або ж виберіться кудись на природу. Тобі сподобається!

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Що стосується Водоліїв, то їм варто бути обережнішими зі своїм язиком. Постарайся уникати гострих словечок, які іноді мимовільно проскакують. Це дозволить не образити свою дівчину та не зіпсувати затишний спільний вечір.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

У вівторок Рибам зорі пропонують вибратися кудись на прогулянку. Клич свою кохану, щоб разом вивчати улюблене місто. Спільне проведення часу, запашна кава та гарна погода зарядять вас обох на цілий тиждень!

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