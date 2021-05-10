Во вторник звезды рекомендуют всем без исключения знакам Зодиака позаботиться о личной жизни. Кому-то нужно будет начать все с чистого листа, а кому-то – улучшить то, что уже есть. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 11 мая 2021 года именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на 11 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Во вторник звезды предлагают Овнам посвятить все свое свободное время любимому человеку. Поэтому после рабочего дня пригласи девушку на свидание. Ей это однозначно понравится!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им следует позаботиться о личном пространстве. Если ты не выстроишь границы, то очень быстро будешь чувствовать себя дискомфортно. Начинать звезды предлагают из собственного дома, выделив место для себя.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Если Близнецы испытывают напряжение в отношениях, то им нужно как можно быстрее с ним справиться. В противном случае у тебя есть все шансы разрушить то, над чем вы работали не один год. Поэтому откровенный разговор явно не будет лишним!

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам звезды рекомендуют в первую половину дня позаботиться о своем здоровье. Можешь выбраться на пробежку или выполнить легкую тренировку. Это позволит тебе зарядиться энергией для новых свершений.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Мужчинам-Львам звезды предлагают во вторник отдохнуть. Организуй день так, чтобы ты не только как можно меньше времени думал о работе, но и мог зарядиться положительными эмоциями. Они тебе однозначно будут необходимы!

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Здоровье Дев стоит особого внимания. Поэтому звезды рекомендуют не игнорировать сигналы, которые подает тебе организм. Если же ты просто хочешь отдохнуть, то позаботься, чтобы после рабочего дня тебя абсолютно ничего не отвлекало.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам звезды советуют выбраться куда-то за город во вторник. Необязательно устраивать себе длительную поездку. Всего несколько часов в другом городе подарят тебе новые эмоции и зарядят на новые свершения!

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Во вторник Скорпионам звезды рекомендуют провести как можно больше времени с возлюбленной. Вы можете приготовить что-то вкусненькое дома или выбраться куда-нибудь на прогулку. В общем, любая совместная активность будет делать вас счастливыми.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам нужно научиться поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Для этого звезды рекомендуют целиком и полностью выкладываться в офисе, чтобы после завершения рабочего времени иметь время для себя и своей возлюбленной.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Если Козероги чувствуют себя утомленными, то им обязательно следует отдохнуть. А сделать это звезды рекомендуют в компании второй половинки. Устройте себе максимально ленивый день дома или выберитесь куда-то на природу. Тебе понравится!

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Что касается Водолеев, то им следует быть осторожнее со своим языком. Постарайся избегать острых словечек, которые иногда самопроизвольно проскакивают. Это позволит не обидеть свою девушку и не испортить уютный общий вечер.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Во вторник Рыбам звезды предлагают выбраться куда-нибудь на прогулку. Зови ее, чтобы вместе изучать любимый город. Совместное времяпрепровождение, ароматный кофе и хорошая погода зарядят вас обоих на целую неделю!