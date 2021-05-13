П'ятниця буде доволі насиченою для більшості знаків Зодіаку. Комусь випаде можливість вибратися за місто у цей день, а хтось, на жаль, буде змушений затриматися на роботі. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 14 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на сьогодні, 14 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Якщо Овни хочуть почуватися щасливими, то їм однозначно слід потурбуватися про особисте життя. Не бійся нових знайомств, а також будь відкритим до людей, які хочуть увірватися у твоє життя. Не виключено, що в улюбленій кав'ярні ти зустрінеш саме ту, котра змінить тебе на краще!

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

Що стосується Тельців, то їм зорі пропонують розслабитися та пливти за течією у цей день. Годі навантажувати себе роботою. Спробуй отримувати задоволення від життя, а не зариватися по самі вуха у завдання. Тобі сподобається!

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам у п'ятницю варто відповідальніше поставитися до власного здоров'я. Найменше, що ти можеш зробити у цей день, – підписати декларацію з сімейним лікарем. Для цього зорі рекомендують попитати у знайомих, кого б вони могли порекомендувати.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто відповідальніше поставитися до своєї роботи. Годі байдикувати та перекладати обов'язки на колег. Так ти далеко не запливеш. Тож спробуй нарешті взяти на себе ініціативу та довести передовсім собі, що є ще порох у порохівницях!

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Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Левам варто навчитися отримувати задоволення від простих речей. Спробуй зупинитися та відмовитися від метушні. А тепер глянь навколо себе. Бачиш, скільки краси тебе оточує? Кайфуй від кожної миті свого життя. Це значно краще, ніж шукати чогось особливого там, де його нема.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діви обожнюють авантюри, тож не дивно, що ця п'ятниця розпочнеться з незапланованої подорожі. До тебе зателефонують друзі та запропонують весело провести час з ними. І ти, звичайно ж, не відмовишся. Адже такі пропозиції надходять не так уже й часто.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам зорі рекомендують потурбуватися про затишок у власній оселі. Цілком імовірно, у тебе давно вже визрівало бажання позбутися усього зайвого, але ніяк не доходили руки. У цю п'ятницю у тебе випаде ідеальна нагода втілити у життя свої задуми, тож не лінуйся.

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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Скорпіонам зорі рекомендують прислухатися до свого серця. Роби у цей день лише те, що воно каже тобі. І ти будеш здивованим, наскільки краще почуватимешся наприкінці робочого дня. Вечір, якщо у тебе не буде жодних планів, проведи наодинці з собою.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Стрільцям слід потурбуватися про саморозвиток. Для цього ти можеш нарешті взятися за вивчення іноземних мов або проходження курсів, які допоможуть тобі досягнути кар'єрного росту. Другу половину дня зорі пропонують провести з коханою людиною.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам у цей день варто бути обережнішими зі своїми емоціями. У поривах пристрасті ти можеш наговорити зайвого, що однозначно зіпсує відносини з тими людьми, яких ти дуже сильно любиш. Тож іноді краще просто притримати язика за зубами.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водоліям зорі рекомендують робити маленькі кроки до здійснення своєї заповітної мрії. Можеш буквально виписати собі на листку, що тобі потрібно зробити, щоб задум став реальністю. А вже після цього варто працювати на всі 100%, щоб уже дуже скоро у тебе була можливість насолодитися результатом.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Чоловікам-Рибам у п'ятницю слід якомога менше думати про роботу. Спробуй зробити все можливе для того, щоб цей день ти провів у колі рідних або друзів. Гарна компанія зарядить тебе енергією для нових звершень, а також дозволить почуватися відмінно!

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