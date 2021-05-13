Пятница будет достаточно насыщенной для большинства знаков Зодиака. Кому-то выпадет возможность выбраться за город в этот день, а кто-то, к сожалению, будет вынужден задержаться на работе. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 14 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 14 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Если Овны хотят чувствовать себя счастливыми, то им однозначно следует позаботиться о личной жизни. Не бойся новых знакомств, а также будь открытым к людям, которые хотят ворваться в твою жизнь. Не исключено, что в любимой кофейне ты встретишь именно ту, которая изменит тебя к лучшему!

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

Что касается Тельцов, то им звезды предлагают расслабиться и плыть по течению в этот день. Хватит нагружать себя работой. Попробуй получать удовольствие от жизни, а не зарываться по самые уши в задачи. Тебе понравится!

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам в пятницу стоит ответственно отнестись к собственному здоровью. Меньше, что ты можешь сделать в этот день, – подписать декларацию с семейным врачом. Для этого звезды рекомендуют спросить у знакомых, кого бы они могли порекомендовать.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам стоит ответственно отнестись к своей работе. Хватит бездельничать и переводить обязанности на коллег. Так ты далеко не заплывешь. Поэтому попробуй наконец взять на себя инициативу и довести прежде всего себе, что есть еще порох в пороховницах!

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львам стоит научиться получать удовольствие от простых вещей. Попробуй остановиться и отказаться от суеты. А теперь посмотри вокруг себя. Видишь, сколько красоты тебя окружает? Кайфуй от каждого мгновения своей жизни. Это значительно лучше, чем искать чего-то особенного там, где его нет.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девы обожают авантюры, поэтому не удивительно, что эта пятница начнется с незапланированного путешествия. К тебе позвонят друзья и предложат весело провести время с ними. И ты, конечно же, не откажешься. Ведь такие предложения поступают не так уж часто.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам звезды советуют позаботиться об уюте в собственном доме. Вполне вероятно, у тебя давно уже назревало желание избавиться от всего лишнего, но никак не доходили руки. В эту пятницу у тебя выпадет идеальная возможность воплотить в жизнь свои замыслы, поэтому не ленись.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Скорпионам звезды рекомендуют прислушаться к своему сердцу. Делай в этот день лишь то, что оно говорит тебе. И ты будешь удивлен, насколько лучше будешь чувствовать себя в конце рабочего дня. Вечер, если у тебя не будет никаких планов, проведи наедине с собой.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Стрельцам следует позаботиться о саморазвитии. Для этого ты можешь наконец взяться за изучение иностранных языков или прохождения курсов, которые помогут тебе достичь карьерного роста. Вторую половину дня звезды предлагают провести с любимым человеком.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерогам в этот день следует быть осторожнее со своими эмоциями. В порывах страсти ты можешь наговорить лишнего, что однозначно испортит отношения с теми людьми, которых ты очень сильно любишь. Поэтому иногда лучше просто придержать язык за зубами.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеям звезды рекомендуют делать маленькие шаги к осуществлению своей заветной мечты. Можешь буквально выписать себе на листке, что тебе нужно сделать, чтобы замысел стал реальностью. А уже после этого стоит работать на все 100%, чтобы уже очень скоро у тебя была возможность насладиться результатом.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Мужчинам-Рыбам в пятницу следует как можно меньше думать о работе. Попробуй сделать все возможное для того, чтобы этот день ты провел в кругу родных или друзей. Хорошая компания зарядит тебя энергией для новых свершений, а также позволит чувствовать себя отлично!