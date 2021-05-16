Починай тиждень правильно. Зорі рекомендують кожному без винятку знаку Зодіаку викластися на всі 100%, щоб задати тон роботі. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 17 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.

Варте уваги Літр бензину або пляшку вина: що ще можна купити за 1 долар у Нью-Йорку

Гороскоп на сьогодні, 17 травня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Понеділок для Овнів буде надзвичайно насиченим, а також сповненим приємних зустрічей. Зорі пропонують цього дня бути завжди на зв'язку, щоб не проґавити можливість бути поруч з тими людьми, які роблять тебе кращим.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

У понеділок на Тельців очікує надзвичайно багато роботи. Спробуй скласти план завдань, щоб не лише все встигнути, а й мати можливість залишити трохи часу для себе. Вечір бажано провести без гаджетів, насолоджуючись спокоєм і відсутністю метушні.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

Близнюкам випаде відмінна нагода гарно провести час з рідними у понеділок. Тож варто спробувати виконати усі робочі завдання у першій половині дня, щоб ввечері тебе нічого не турбувало.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Що стосується Раків, то їм зорі пропонують у цей день викластися на повну на роботі. Годі шкодувати себе та шукати виправдання. У тебе все вийде. Головне – прикласти достатню кількість зусиль.

Це цікаво Що відбуватиметься з тобою, якщо протягом тижня прокидатися о 4 ранку

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Початок тижня буде максимально насиченим для Левів. На тебе очікує шалена кількість роботи, а також можливість гарно провести час з коханою людиною. Тож будь готовим, що ти будеш у русі з самісінького ранку до глибокої ночі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Понеділок для Дів пройде під егідою романтики. Твоя кохана організує сюрприз, який дозволить вам обом відчути себе настільки ж щасливими, як на початку стосунків. Тож приготуйся до повернення цукерково-букетного періоду.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У понеділок Терезам варто присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Годі сидіти на місці. А допоможуть тобі у цьому онлайн-курси, які зорі рекомендують пройти. Виділити для цього бодай кілька годин свого часу.

Візьми на озброєння Як приготувати ідеальний соковитий стейк: поради від Джеймі Олівера

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

На Скорпіонів у понеділок очікує переїзд. Тобі потрібно буде зібрати речі, а також потурбуватися про те, щоб ти нічого не забув. Засмучуватися стосовно переїзду не варто, адже він подарує тобі нові можливості. Тож налаштуйся до нового життя.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

Понеділок для Стрільців буде максимально легким. Ти на вихідних добряче попрацював, виклавшись на повну. Тож у цей день матимеш можливість відпочити від роботи, а також доручень боса. Вільний час використай для відпочинку.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У цей день Козерогам зорі рекомендують потурбуватися про своє здоров'я. Зверни увагу на самопочуття, а також сигнали, які подає тобі організм. Це дозволить уникнути проблем, які можуть дуже скоро з'явитися.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Понеділок буде максимально насиченим для Водоліїв. Тобі слід чітко розписати свій день, щоб мати достатньо часу не лише для роботи, а й для себе. Пам'ятай про дисципліну, якщо хочеш встигнути виконати усі доручення та швидше піти додому у цей день.

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Понеділок буде максимально легким для Риб. Зорі рекомендують тобі не забивати голову всілякими дурницями, а також не вимагати від себе надто багато. Це дозволить уникнути емоційної напруги, яка може виникнути.

Читай також Постав їй це питання під час знайомства, щоб дізнатися більше про сексуальні вподобання