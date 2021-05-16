Начинай неделю правильно. Звезды рекомендуют каждому без исключения знаку Зодиака выложиться на все 100%, чтобы задать тон работе. Читай на Men 24 актуальный мужской гороскоп на сегодня, 17 мая 2021 именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на сегодня, 17 мая

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Понедельник для Овнов будет чрезвычайно насыщенным, а также полным приятных встреч. Звезды предлагают в этот день быть всегда на связи, чтобы не упустить возможность быть рядом с теми людьми, которые делают тебя лучшим.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

В понедельник на Тельцов ожидает очень много работы. Попробуй составить план задач, чтобы не только все успеть, но и иметь возможность оставить немного времени для себя. Вечер лучше провести без гаджетов, наслаждаясь покоем и отсутствием суеты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецам выпадет отличная возможность хорошо провести время с родными в понедельник. Поэтому стоит попробовать выполнить все рабочие задачи в первой половине дня, чтобы вечером тебя ничего не беспокоило.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Что касается Раков, то им звезды предлагают в этот день выложиться на полную на работе. Хватит жалеть себя и искать оправдания. У тебя все получится. Главное – приложить достаточное количество усилий.

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Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Начало недели будет максимально насыщенным для Львов. Тебя ожидает безумное количество работы, а также возможность хорошо провести время с любимым человеком. Поэтому будь готов, что ты будешь в движении с самого утра до глубокой ночи.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Понедельник для Дев пройдет под эгидой романтики. Твоя возлюбленная организует сюрприз, который позволит вам обоим почувствовать себя столь же счастливыми, как в начале отношений. Поэтому приготовься к возвращению конфетно-букетного периода.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

В понедельник Весам стоит посвятить все свое свободное время саморазвитию. Хватит сидеть на месте. А помогут тебе в этом онлайн-курсы, которые звезды рекомендуют пройти. Выдели для этого хотя бы несколько часов своего времени.

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Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

На Скорпионов в понедельник ожидает переезд. Тебе нужно будет собрать вещи, а также позаботиться о том, чтобы ты ничего не забыл. Расстраиваться относительно переезда не стоит, ведь он подарит тебе новые возможности. Поэтому настройся к новой жизни.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

Понедельник для Стрельцов будет максимально легким. Ты на выходных изрядно поработал, выложившись по полной. Поэтому в этот день будет возможность отдохнуть от работы, а также поручений босса. Свободное время используй для отдыха.

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

В этот день Козерогам звезды рекомендуют позаботиться о своем здоровье. Обрати внимание на самочувствие, а также сигналы, которые подает тебе организм. Это позволит избежать проблем, которые могут очень скоро появиться.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Понедельник будет максимально насыщенным для Водолеев. Тебе следует четко расписать свой день, чтобы иметь достаточно времени не только для работы, но и для себя. Помни о дисциплине, если хочешь успеть выполнить все поручения и быстрее уйти домой в этот день.

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Понедельник будет максимально легким для Рыб. Звезды рекомендуют тебе не забивать голову всякими глупостями, а также не требовать от себя слишком много. Это позволит избежать эмоционального напряжения, которое может возникнуть.