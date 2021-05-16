Романтичний сюрприз для Дів і переїзд для Скорпіонів: чоловічий гороскоп на 17 травня

Читай чоловічий гороскоп на понеділок, 17 травня 2021 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього дня!
- 1Овен (21 березня – 20 квітня)
- 2Телець (21 квітня – 20 травня)
- 3Близнюки (21 травня – 21 червня)
- 4Рак (22 червня – 22 липня)
- 5Лев (23 липня – 23 серпня)
- 6Діва (24 серпня – 23 вересня)
- 7Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- 8Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- 9Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- 10Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- 11Водолій (21 січня – 20 лютого)
- 12Риби (21 лютого – 20 березня)
Починай тиждень правильно. Зорі рекомендують кожному без винятку знаку Зодіаку викластися на всі 100%, щоб задати тон роботі. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на сьогодні, 17 травня 2021 року саме для твого знаку Зодіаку.
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Гороскоп на сьогодні, 17 травня
Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня)
Понеділок для Овнів буде надзвичайно насиченим, а також сповненим приємних зустрічей. Зорі пропонують цього дня бути завжди на зв'язку, щоб не проґавити можливість бути поруч з тими людьми, які роблять тебе кращим.
Телець (21 квітня – 20 травня)
Телець (21 квітня – 20 травня)
У понеділок на Тельців очікує надзвичайно багато роботи. Спробуй скласти план завдань, щоб не лише все встигнути, а й мати можливість залишити трохи часу для себе. Вечір бажано провести без гаджетів, насолоджуючись спокоєм і відсутністю метушні.
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюки (21 травня – 21 червня)
Близнюкам випаде відмінна нагода гарно провести час з рідними у понеділок. Тож варто спробувати виконати усі робочі завдання у першій половині дня, щоб ввечері тебе нічого не турбувало.
Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня)
Що стосується Раків, то їм зорі пропонують у цей день викластися на повну на роботі. Годі шкодувати себе та шукати виправдання. У тебе все вийде. Головне – прикласти достатню кількість зусиль.
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Лев (23 липня – 23 серпня)
Лев (23 липня – 23 серпня)
Початок тижня буде максимально насиченим для Левів. На тебе очікує шалена кількість роботи, а також можливість гарно провести час з коханою людиною. Тож будь готовим, що ти будеш у русі з самісінького ранку до глибокої ночі.
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діва (24 серпня – 23 вересня)
Понеділок для Дів пройде під егідою романтики. Твоя кохана організує сюрприз, який дозволить вам обом відчути себе настільки ж щасливими, як на початку стосунків. Тож приготуйся до повернення цукерково-букетного періоду.
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня)
У понеділок Терезам варто присвятити весь свій вільний час саморозвитку. Годі сидіти на місці. А допоможуть тобі у цьому онлайн-курси, які зорі рекомендують пройти. Виділити для цього бодай кілька годин свого часу.
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Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
На Скорпіонів у понеділок очікує переїзд. Тобі потрібно буде зібрати речі, а також потурбуватися про те, щоб ти нічого не забув. Засмучуватися стосовно переїзду не варто, адже він подарує тобі нові можливості. Тож налаштуйся до нового життя.
Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
Понеділок для Стрільців буде максимально легким. Ти на вихідних добряче попрацював, виклавшись на повну. Тож у цей день матимеш можливість відпочити від роботи, а також доручень боса. Вільний час використай для відпочинку.
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Козеріг (22 грудня – 20 січня)
У цей день Козерогам зорі рекомендують потурбуватися про своє здоров'я. Зверни увагу на самопочуття, а також сигнали, які подає тобі організм. Це дозволить уникнути проблем, які можуть дуже скоро з'явитися.
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Водолій (21 січня – 20 лютого)
Понеділок буде максимально насиченим для Водоліїв. Тобі слід чітко розписати свій день, щоб мати достатньо часу не лише для роботи, а й для себе. Пам'ятай про дисципліну, якщо хочеш встигнути виконати усі доручення та швидше піти додому у цей день.
Риби (21 лютого – 20 березня)
Риби (21 лютого – 20 березня)
Понеділок буде максимально легким для Риб. Зорі рекомендують тобі не забивати голову всілякими дурницями, а також не вимагати від себе надто багато. Це дозволить уникнути емоційної напруги, яка може виникнути.
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