Читай чоловічий гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня 2020 року у статті Men 24. Астрологічний прогноз розповість, що ж чекає на твій знак Зодіаку цього тижня!

Жовтень набирає обертів. Комусь зі знаків Зодіаку він принесе успіх, а комусь – фінансові втрати. Читай на Men 24 актуальний чоловічий гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня саме для твого знаку Зодіаку.

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Гороскоп на тиждень 12 – 18 жовтня

Овен (21 березня – 20 квітня)



Овен (21 березня – 20 квітня)

Овнам слід бути обережними зі своїми бажаннями цього тижня. Ти надто багато хочеш, але не завжди можеш собі це дозволити. Тож потрібно уникати спонтанних і не запланованих покупок. У вівторок тобі знадобиться сходити до банку, аби закрити фінансові питання, тож не зволікай. Ближче до вихідних у тебе виникне нагода поговорити з босом про підвищення зарплати. Тому потрібно ґрунтовно до цього підготуватися, щоб усе пройшло гладко.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Телець (21 квітня – 20 травня)

На Тельців цього тижня не очікує нічого надзвичайного. Ти матимеш можливість спокійно виконувати свою роботу без надмірної уваги керівництва. Але це зовсім не означає, що твої старання не оцінять. Тому потрібно викладатися на максимум. Вихідні зорі рекомендують провести десь за містом, тож не сиди вдома. Ідеальною буде поїздка з друзями в Карпати.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Близнюки (21 травня – 21 червня)

З понеділка у Близнюків піде чорна смуга. Щось тобі, друже, не таланитиме цього тижня. Тому заручися підтримкою рідних, аби легше проходити смугу перешкод, яку для тебе заготувала доля. Зорі рекомендують цього тижня пильно ставитися до власного здоров'я. Не нехтуй сигналами, які подає тобі організм. Цілком імовірно, що нічого критичного нема, але це не означає, що потрібно забити на все.

Рак (22 червня – 22 липня)



Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам цей тиждень однозначно сподобається. У тебе виникне чудова нагода не лише круто провести вихідні з друзями, а й налагодити стосунки з коханою людиною. Останнім часом між вами регулярно пробігала чорна кішка, тож зараз є можливість спрямувати її в якомусь іншому напрямку. Спробуй відверто поговорити та виявити корінь проблеми. Це дозволить більше до неї не повертатися.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Лев (23 липня – 23 серпня)

Леви настільки багато працюють, що цього тижня матимуть можливість пожинати плоди своїх старань. Зарплата, яка прийде тобі, потішить сповна. Ти зрозумієш, що всі твої намагання не були марними, а керівництво надзвичайно високо цінує твій ентузіазм. На вихідні зорі рекомендують нічого не планувати. Є ймовірність, що тобі вдасться вибратися кудись за місто, тож не проґав цю можливість.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам слід потурбуватися про свою кар'єру. Ти останнім часом надто розслаблений і не дуже охочий до просування кар'єрною драбиною, а дарма. Саме зараз – найкращий час поговорити з керівництвом про зміну посади. Ти заслужив не лише на відповідальніші доручення, а й вищу заробітну плату. Тож спробуй підготуватися до важливої розмови, навівши приклади своєї ефективності на роботі.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам не слід перейматися про своє здоров'я. Цього тижня ти почуватимешся відмінно. Для максимального ефекту зорі рекомендують не лінуватися займатися спортом, а також вибиратися на прогулянки на свіжому повітрі. У суботу до тебе навідаються гості, тож не плануй нічого на цей день. Що стосується особистого життя, то нарешті у тебе все налагодиться. Ти помиришся зі своєю коханою та матимеш можливість круто провести час не лише з друзями, а й з нею.

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)



Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)

Зорі рекомендують Скорпіонам іноді змінювати вид діяльності. Ти надто багато працюєш, тож іноді стираються межі між особистим життям, роботою і твоїм хобі. Спробуй після роботи братися за щось, чим ти взагалі ніколи не займався. До прикладу, почни нарешті готувати або робити ремонт у квартирі. Тобі потрібно перемикатися від звичних занять, аби дні не зливалися в одну купу.

Стрілець (24 листопада – 21 грудня)



Стрілець (24 листопада – 21 грудня)

На Стрільців цього тижня очікує відповідальна розмова з коханою. Цілком імовірно, вона вже не може дочекатися, коли ж ти зробиш нарешті пропозицію. Тож будь готовим до можливого тиску. Якщо ти не готовий поєднуватися себе з нею узами шлюбу, то мусиш відверто сказати про це. Лише так у тебе буде можливість уникнути конфліктів і небажаних образ. Будь відвертим. Поясни, що тобі потрібен ще час. А також не забудь спитати, чи готова вона очікувати, коли ти вже "дозрієш" нарешті?

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Козеріг (22 грудня – 20 січня)

На Козерогів очікує легкий тиждень. Ти матимеш можливість не лише відпочивати та круто проводити час з друзями, а й успішно виконувати всі завдання, які тобі доручає бос. Головне – не відволікатися на соцмережі та пусті балачки. Це дозволить тобі економити дорогоцінний час, якого вічно бракує. На вихідні виберися з коханою за місто. Вона буде тобі вдячна зі можливість змінити звичну атмосферу навколо.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Водолій (21 січня – 20 лютого)

Водолії цього тижня нарешті матимуть можливість закінчити справи, які беруть свій початок ще з літа. Ти довершиш ремонт у квартирі, зробиш пропозицію коханій або ж просто виберешся у теплі краї. Головне – не зволікати. Цей тиждень буде вдалим для спонтанних рішень, тож не потрібно довго та нудно все зважувати й обдумувати. Якщо ти нікуди не виберешся, то на вихідних навідайся до батьків. Вони дуже скучили!

Риби (21 лютого – 20 березня)



Риби (21 лютого – 20 березня)

Рибам варто почати трішки економити власні кошти. Ти хочеш усе й відразу. І це нормально, але не завжди тобі потрібні ті речі, які викликають бажання їх купити. Спробуй цього тижня уникати спонтанних покупок. Якщо тобі чогось хочеться – подумай про покупку через кілька днів. Так ти зможеш уникнути небажаних фінансових витрат. Також зорі рекомендують зайнятися своєю фізичною формою. Останнім часом ти надто мало рухаєшся, тож пора вже нарешті почати ходити в зал або влаштовувати ранкові пробіжки.

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