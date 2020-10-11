Читай мужской гороскоп на неделю 12 – 18 октября 2020 в статье Men 24. Астрологический прогноз расскажет, что же ждет твой знак Зодиака на этой неделе!

Октябрь набирает обороты. Кому-то из знаков Зодиака он принесет успех, а кому-то – финансовые потери. Читай на Men 24 актуальной мужской гороскоп на неделю 12 – 18 октября именно для твоего знака Зодиака.

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Гороскоп на неделю 12 – 18 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)



Овен (21 марта – 20 апреля)

Овнам следует быть осторожными со своими желаниями на этой неделе. Ты слишком много хочешь, но не всегда можешь себе это позволить. Поэтому нужно избегать спонтанных и не запланированных покупок. Во вторник тебе понадобится сходить в банк, чтобы закрыть финансовые вопросы, поэтому не медли. Ближе к выходным у тебя возникнет возможность поговорить с боссом о повышении зарплаты. Поэтому нужно основательно к этому подготовиться, чтобы все прошло гладко.

Телец (21 апреля – 20 мая)



Телец (21 апреля – 20 мая)

На Тельцов на этой неделе не ожидает ничего удивительного. Ты получишь возможность спокойно выполнять свою работу без чрезмерного внимания руководства. Но это вовсе не означает, что твои старания не оценят. Поэтому нужно выкладываться на максимум. Выходные звезды рекомендуют провести где-то за городом, поэтому не сиди дома. Идеальной будет поездка с друзьями в Карпаты.

Близнецы (21 мая – 21 июня)



Близнецы (21 мая – 21 июня)

С понедельника у Близнецов пойдет черная полоса. Что-то тебе, дружочек, будет не везти на этой неделе. Поэтому заручись поддержкой родных, чтобы легче проходить полосу препятствий, которую для тебя заготовила судьба. Звезд ы рекомендуют на этой неделе пристально относиться к собственному здоровью. Не пренебрегай сигналами, которые подает тебе организм. Вполне вероятно, что ничего критического нет, но это не значит, что нужно забить на все.

Рак (22 июня – 22 июля)



Рак (22 июня – 22 июля)

Ракам эта неделя однозначно понравится. У тебя возникнет прекрасная возможность не только круто провести выходные с друзьями, но и наладить отношения с любимым человеком. В последнее время между вами регулярно пробегала черная кошка, и сейчас есть возможность направить ее в каком-то другом направлении. Попробуй поговорить и выявить корень проблемы. Это позволит больше к ней не возвращаться.

Лев (23 июля – 23 августа)



Лев (23 июля – 23 августа)

Львы настолько много работают, что на этой неделе смогут пожинать плоды своих стараний. Зарплата, которая придет тебе, порадует сполна. Ты поймешь, что все твои попытки были не напрасны, а руководство очень высоко ценит твой энтузиазм. На выходные звезды рекомендуют ничего не планировать. Есть вероятность, что тебе удастся выбраться куда-то за город, поэтому не упусти эту возможность.

Дева (24 августа – 23 сентября)



Дева (24 августа – 23 сентября)

Девам следует позаботиться о своей карьере. Ты в последнее время слишком расслаблен и не очень желаешь продвижения по карьерной лестнице, а зря. Именно сейчас – лучшее время поговорить с руководством о смене должности. Ты заслужил не только на ответственные поручения, но и высокую заработную плату. Поэтому попробуй подготовиться к важной беседе, приведя примеры своей эффективности на работе.

Весы (24 сентября – 23 октября)



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весам не следует беспокоиться о своем здоровье. На этой неделе ты будешь чувствовать себя отлично. Для максимального эффекта звезды рекомендуют не лениться заниматься спортом, а также выбираться на прогулки на свежем воздухе. В субботу к тебе наведаются гости, поэтому не планируй ничего на сей день. Что касается личной жизни, то наконец у тебя все наладится. Ты помиришься со своей любимой и получишь возможность круто провести время не только с друзьями, но и с ней.

Скорпион (24 октября – 23 ноября)



Скорпион (24 октября – 23 ноября)

Звезд ы рекомендуют Скорпионам иногда менять вид деятельности. Ты слишком много работаешь, поэтому иногда стираются границы между личной жизнью, работой и твоим хобби. Попробуй после работы браться за что-то, чем ты вообще никогда не занимался. К примеру, начни наконец готовить или делать ремонт в квартире. Тебе нужно переключаться от привычных занятий, чтобы дни не сливались в одну кучу.

Стрелец (24 ноября – 21 декабря)



Стрелец (24 ноября – 21 декабря)

На Стрельцов на этой неделе ожидает ответственный разговор с любимой. Вполне вероятно, она уже не может дождаться, когда же ты сделаешь наконец предложение. Поэтому будь готов к возможному давлению. Если ты не готов сочетать себя с ней узами брака, то должен откровенно сказать об этом. Только так у тебя будет возможность избежать конфликтов и нежелательных обид. Будь откровенным. Объясни, что тебе нужно еще время. А также не забудь спросить, готова ли она будет ждать, когда ты уже "созреешь" наконец?

Козерог (22 декабря – 20 января)



Козерог (22 декабря – 20 января)

На Козерогов ожидает легкая неделя. Ты получишь возможность не только отдыхать и круто проводить время с друзьями, но и успешно выполнять все задачи, которые тебе поручает босс. Главное – не отвлекаться на соцсети и пустые разговоры. Это позволит тебе экономить драгоценное время, которого вечно не хватает. На выходные выберись с любимой за город. Она будет тебе благодарна за возможность изменить привычную атмосферу вокруг.

Водолей (21 января – 20 февраля)



Водолей (21 января – 20 февраля)

Водолеи на этой неделе наконец смогут закончить дела, которые берут свое начало еще с лета. Ты закончишь ремонт в квартире, сделаешь предложение любимой или просто выберешься в теплые края. Главное – не медлить. Эта неделя будет удачной для спонтанных решений, поэтому не нужно долго и нудно все взвешивать и обдумывать. Если ты никуда не выберешься, то на выходных наведайся к родителям. Они очень соскучились!

Рыбы (21 февраля – 20 марта)



Рыбы (21 февраля – 20 марта)

Рыбам стоит начать немного экономить собственные средства. Ты хочешь все и сразу. И это нормально, но не всегда тебе нужны те вещи, которые вызывают желание их купить. Попробуй на этой неделе избегать спонтанных покупок. Если тебе чего-то хочется – подумай о покупке через несколько дней. Так ты сможешь избежать нежелательных финансовых затрат. А еще звезды рекомендуют заняться своей физической формой. В последнее время ты слишком мало двигаешься, поэтому пора уже наконец начать ходить в зал или устраивать утренние пробежки.