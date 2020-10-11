Переживати осінь з її сірими та мокрими днями можна з легкістю, якщо скласти собі список справ, які необхідно виконати. До твоєї уваги брутальний чоловічий чек-лист справ, які повинен виконати кожен до кінця осені. Перевір, навпроти скількох пунктів ти можеш сміливо поставити галочку.

Ми на Men 24 знаємо, що восени будні часто зливаються в одну сіру пляму, а на вихідних виникає єдине бажання – нікуди не виходити з дому. Але це не найкращий перебіг подій. Наш чек-лист дозволить зробити твої сірі будні яскравішими, а вихідні – незабутніми.

Варте уваги 5 ранкових ритуалів, які виконує кожен успішний чоловік

1. Сходи у барбершоп

Осінь – відмінна пора для змін. Тож ми наполегливо рекомендуємо тобі нарешті навідатися до барбершопу. Тут тобі не лише зроблять круту та стильну зачіску, а й допоможуть неабияк розслабитися.

Пам'ятай про те, що барбершоп – більше ніж перукарня. Це справжній чоловічий клуб!



Сходи до барбершопу цієї осені / Фото fidel

2. Сходи у спортзал

Восени потрібно турбуватися про своє здоров'я. Один з відмінних способів це робити – займатися спортом. Зовсім не обов'язково тягати "залізо" та виснажувати себе. Достатньо буде регулярних візитів до спортзалу, які дозволять тримати твоє тіло у формі.

Якщо не хочеш ходити в зал – вибирайся нарешті на ранкові пробіжки. Вони допоможуть перезавантажуватися та знімуть емоційну напругу, яка часто виникає восени.



Сходи у спортзал, аби бодай фото зробити / Фото pinterest

3. Сходи у сауну

Осінь не завжди може бути холодною. Звичайно ж, можна перебратися кудись у теплі краї, але це трохи складно у нинішніх умовах. Тож ми рекомендуємо піти шляхом спрощення. До прикладу, навідатися у сауну з друзями.

У сауні ти зможеш не лише розслабитися та відігріти свої кості, а й круто провести час. Тим паче, що з тобою поруч будуть друзі.



Відігрій свої кістки в сауні / Фото istock

4. Приготуй шашлики

Складно знайти чоловіка, котрий не любив би шашлики. Тож ми наполегливо рекомендуємо на одному з вихідних виділити трішки часу, аби зібрати друзів і влаштувати приготування м'яса й овочів на мангалі.

Що може бути кращим за сидіння біля багаття, випивання глінтвейну та смакування гарячого м'яса. Нам здається, що саме такими мають бути осінні вечори вихідних!



Приготуй смачний шашлик / Фото istock

5. Поїдь на рибалку

Влітку рибалити не надпроста задача. По-перше, дуже швидко стає спекотно. По-друге, хочеться плавати, а не сидіти біля озера в очікуванні улову. Тож восени можна нарешті з чистою совістю йти на риболовлю. Причому тут можна йти як самому, так і в хорошій компанії.

Ми вже відчуваємо аромат свіжої ухи, приготовленої з риби, яку ти щойно зловив.



Можеш взяти з собою тата та вибратися разом на рибалку / Фото govercraft

6. Влаштуй вечірку з друзями

Влаштуй круту вечірку. Запроси друзів. Можеш поєднати приготування шашликів разом з крутими посиденьками. Не забудь витягнути нарешті настолки, які тобі подарували на день народження.

Проведи вихідний так, щоб не лише відпочити, а й набратися енергії для нових звершень.



Влаштуй круту вечірку з друзями / Фото shutterstock

7. Поїдь у Карпати

Круто провести вихідні можна у Карпатах, тож не зволікай. Тим паче якщо тобі потрібно перезавантажитися та вибратися кудись за місто. Спробуй під час відпочинку в Карпатах відмовитися від використання гаджетів. Вони однозначно будуть зайвими.

У Карпати бери свою кохану або друзів. Нехай тобі буде затишно та весело.



Піднімися в гори з друзями / Фото pohod v gory

А скільки з цих пунктів ти уже виконав? Якщо не всі, то гайда надолужувати втрачене, а також складати власні списки справ, які слід виконати до кінця осені. Можливо, пора вже нарешті закінчити ремонт у ванній?

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