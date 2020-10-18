Чи нормально для чоловіків – робити манікюр: розбір польотів
Манікюр у чоловіків – одне з тих питань, які заведено називати "дискусійними". Мовляв, а навіщо? Сьогодні Men 24 спробує відповісти на це "навіщо", а разом із цим розповість і про види чоловічого манікюру, і чим він відрізняється від, власне, манікюру жіночого.
Чи потрібен чоловікам манікюр
Men 24 розкриває таємницю: насправді немає питання, чи потрібен чоловікам манікюр. Ясна річ, не потрібен. Адже без нього можна прожити – це не вода, не світло, не зарплата, зрештою.
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Але! Чоловічий манікюр – відмінний спосіб доповнити свій образ солідністю, стильністю, презентабельністю. На руки чоловіків оточення увагу звертає не меншу, ніж на руки жінок.
- Тож вигляд нігтів має суттєве значення як для того, щоб справити хороше перше враження, так і для того, щоб справляти хороше враження щодня.
Сформулюємо ще й так: доглянуті руки притягують погляд і є складником іміджу успішного чоловіка. Тим більше – це світовий тренд 2020 року, який зникати не планує.
Чоловічий манікюр в трендах і не планує з них виходити / Фото pinterest
Чому взагалі виникає питання про чоловічий манікюр
3 тисячі років тому фарбувати й доглядати за нігтями почали саме чоловіки. Ось так. Цим вони наголошували на своїй маскулінності, на своєму високому соціальному статусі.
- А потім (десь на початку XX століття) світом почали "керувати" косметичні компанії, які орієнтувалися на жінок. Так ритуал манікюру в чоловіків відібрали й перетворили його на "жіночу процедуру".
На щастя, ця маячня вже в минулому: у ХХІ столітті людство сміливо кидає виклики стереотипам і забобонам. Абсолютно штучний кордон між "традиційно жіночим" і "винятково чоловічим" впав.
3000 років тому апаратний манікюр був недоступний, але за нігтями ж доглядали! / Фото pinterest
Чим відрізняється чоловічий манікюр від жіночого
Є кілька особливостей, які суттєво відрізняють чоловічий манікюр від жіночого. Варто виділити три:
- Практична – у чоловіків геть інша структура нігтів (вони товстіші, більше кератину), і треба знати, що з нею робити.
- Психологічна – чоловіки зазвичай хочуть швидко отримати результат, а не сидіти у майстра годинами.
- Біологічна – у чоловіків нижчий больовий поріг (угу, нижчий), тож манікюрні ножиці чи кусачки підійдуть не всі.
От і виникає парадокс: на обробку чоловічих рук теоретично часу треба більше, ніж на обробку жіночих, але виконати її треба за значно менший час.
Майстер має більше працювати з чоловічими нігтями, але менший час / Фото pinterest
Види чоловічого манікюру
Заглиблюватися у тему не будемо, тому також розповімо про лише три головних види чоловічого (та, зрештою, будь-якого) манікюру:
- Класичний – майстер працює з манікюрними ножицями й пилкою. Іноді ще спеціальною паличкою для кутикули.
- Апаратний – майстер працює з фрезами й насадками, тож ймовірність порізів і травм майже нульова.
- Європейський – зайву шкіру пом'якшують і розчиняють фруктовими кислотами (без жодних неприємних відчуттів).
Як не дивно (а, якщо чесно, і не дивно насправді), але саме цей третій вид манікюру серед чоловіків найбільш популярний.
Види манікюру – класичний, апаратний, європейський / Фото pinterest
Скільки коштує чоловічий манікюр
Насправді тут писати багато нічого: річ у тім, що ціни дуже сильно коливаються і залежать від рівня салону, досвіду майстра, додаткових послуг тощо.
- Однак за класичний чи апаратний чоловічий манікюр ти навряд чи заплатиш менше за 150 гривень, і дуже навряд чи – понад 300 гривень.
Що ж стосується манікюру європейського, то тут ціни варіюються від 200 до 400 гривень (мовиться про ціни Києва – у регіонах, буває, часто дешевше).
Ціни на чоловічий манікюр коливаються від 150 до гривень / Фото pinterest
Отже
Спокійно! Мета чоловічого манікюру – не намалювати тобі невідь-що на нігтях.
- З них приберуть задирки, нерівності, жовтизну, проведуть протигрибкову профілактику.
Твої руки зроблять доглянутими, естетично привабливими, ба просто пристойними. От і все.
Твої руки зроблять доглянутими, от і все! / Фото pinterest
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