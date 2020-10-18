Манікюр у чоловіків – одне з тих питань, які заведено називати "дискусійними". Мовляв, а навіщо? Сьогодні Men 24 спробує відповісти на це "навіщо", а разом із цим розповість і про види чоловічого манікюру, і чим він відрізняється від, власне, манікюру жіночого.

Чи потрібен чоловікам манікюр

Men 24 розкриває таємницю: насправді немає питання, чи потрібен чоловікам манікюр. Ясна річ, не потрібен. Адже без нього можна прожити – це не вода, не світло, не зарплата, зрештою.

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Але! Чоловічий манікюр – відмінний спосіб доповнити свій образ солідністю, стильністю, презентабельністю. На руки чоловіків оточення увагу звертає не меншу, ніж на руки жінок.

Тож вигляд нігтів має суттєве значення як для того, щоб справити хороше перше враження, так і для того, щоб справляти хороше враження щодня.

Сформулюємо ще й так: доглянуті руки притягують погляд і є складником іміджу успішного чоловіка. Тим більше – це світовий тренд 2020 року, який зникати не планує.



Чоловічий манікюр в трендах і не планує з них виходити / Фото pinterest

Чому взагалі виникає питання про чоловічий манікюр

3 тисячі років тому фарбувати й доглядати за нігтями почали саме чоловіки. Ось так. Цим вони наголошували на своїй маскулінності, на своєму високому соціальному статусі.

А потім (десь на початку XX століття) світом почали "керувати" косметичні компанії, які орієнтувалися на жінок. Так ритуал манікюру в чоловіків відібрали й перетворили його на "жіночу процедуру".

На щастя, ця маячня вже в минулому: у ХХІ столітті людство сміливо кидає виклики стереотипам і забобонам. Абсолютно штучний кордон між "традиційно жіночим" і "винятково чоловічим" впав.



3000 років тому апаратний манікюр був недоступний, але за нігтями ж доглядали! / Фото pinterest

Чим відрізняється чоловічий манікюр від жіночого

Є кілька особливостей, які суттєво відрізняють чоловічий манікюр від жіночого. Варто виділити три:

Практична – у чоловіків геть інша структура нігтів (вони товстіші, більше кератину), і треба знати, що з нею робити.

– у чоловіків геть інша структура нігтів (вони товстіші, більше кератину), і треба знати, що з нею робити. Психологічна – чоловіки зазвичай хочуть швидко отримати результат, а не сидіти у майстра годинами.

– чоловіки зазвичай хочуть швидко отримати результат, а не сидіти у майстра годинами. Біологічна – у чоловіків нижчий больовий поріг (угу, нижчий), тож манікюрні ножиці чи кусачки підійдуть не всі.

От і виникає парадокс: на обробку чоловічих рук теоретично часу треба більше, ніж на обробку жіночих, але виконати її треба за значно менший час.



Майстер має більше працювати з чоловічими нігтями, але менший час / Фото pinterest

Види чоловічого манікюру

Заглиблюватися у тему не будемо, тому також розповімо про лише три головних види чоловічого (та, зрештою, будь-якого) манікюру:

Класичний – майстер працює з манікюрними ножицями й пилкою. Іноді ще спеціальною паличкою для кутикули.

– майстер працює з манікюрними ножицями й пилкою. Іноді ще спеціальною паличкою для кутикули. Апаратний – майстер працює з фрезами й насадками, тож ймовірність порізів і травм майже нульова.

– майстер працює з фрезами й насадками, тож ймовірність порізів і травм майже нульова. Європейський – зайву шкіру пом'якшують і розчиняють фруктовими кислотами (без жодних неприємних відчуттів).

Як не дивно (а, якщо чесно, і не дивно насправді), але саме цей третій вид манікюру серед чоловіків найбільш популярний.



Види манікюру – класичний, апаратний, європейський / Фото pinterest

Скільки коштує чоловічий манікюр

Насправді тут писати багато нічого: річ у тім, що ціни дуже сильно коливаються і залежать від рівня салону, досвіду майстра, додаткових послуг тощо.

Однак за класичний чи апаратний чоловічий манікюр ти навряд чи заплатиш менше за 150 гривень, і дуже навряд чи – понад 300 гривень.

Що ж стосується манікюру європейського, то тут ціни варіюються від 200 до 400 гривень (мовиться про ціни Києва – у регіонах, буває, часто дешевше).



Ціни на чоловічий манікюр коливаються від 150 до гривень / Фото pinterest

Отже

Спокійно! Мета чоловічого манікюру – не намалювати тобі невідь-що на нігтях.

З них приберуть задирки, нерівності, жовтизну, проведуть протигрибкову профілактику.

Твої руки зроблять доглянутими, естетично привабливими, ба просто пристойними. От і все.



Твої руки зроблять доглянутими, от і все! / Фото pinterest

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