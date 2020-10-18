Маникюр у мужчин – один из тех вопросов, которые принято называть "дискуссионными". Мол, а зачем? Сегодня Men 24 попытается ответить на это "зачем", а вместе с этим расскажет и о видах мужского маникюра, и чем он отличается от, собственно, маникюра женского.

Нужен ли мужчинам маникюр

Men 24 раскрывает тайну: на самом деле нет такого вопроса, нужен ли мужчинам маникюр. Конечно, не нужен. Ведь без него можно прожить – это не вода, не свет, не зарплата, в конце концов.

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Но! Мужской маникюр – отличный способ дополнить свой образ солидностью, стильностью, презентабельностью. На руки мужчин окружение обращает внимание не менее, чем на руки женщин.

Поэтому вид ногтей имеет существенное значение как для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление, так и для того, чтобы производить хорошее впечатление ежедневно.

Сформулируем еще и так: ухоженные руки притягивают взгляд и является частью имиджа успешного человека. Тем более – это мировой тренд 2020 года, который исчезать не собирается.



Мужской маникюр в трендах и не планирует из них выходить / Фото pinterest

Почему вообще возникает вопрос о мужском маникюре

3000 лет назад красить и ухаживать за ногтями начали именно мужчины. Вот так. Этим они подчеркивали свою маскулинность, свой высокий социальный статус.

А затем (еще в начале XX века) миром начали "руководить" косметические компании, которые ориентировались на женщин. Так ритуал маникюра у мужчин отобрали и превратили его в "женскую процедуру".

К счастью, этот бред уже в прошлом: в XXI веке человечество смело бросает вызовы стереотипам и предрассудкам. Абсолютно искусственная граница между "традиционно женским" и "исключительно мужским" пала .



3000 лет назад аппаратный маникюр был недоступен, но за ногтями же ухаживали! / Фото pinterest

Чем отличается мужской маникюр от женского

Есть несколько особенностей, которые существенно отличают мужской маникюр от женского. Стоит выделить три:

Практическая – у мужчин совершенно другая структура ногтей (они толще, больше кератина), и надо знать, что с нею делать.

Психологическая – мужчины обычно хотят быстро получить результат, а не сидеть у мастера часами.

Биологическая – у мужчин ниже болевой порог (угу, ниже), поэтому маникюрные ножницы или кусачки подойдут не все.

Вот и возникает парадокс: на обработку мужских рук теоретически времени надо больше, чем на обработку женских, но выполнить ее надо за значительно меньшее время.



Мастер должен больше работать с мужскими ногтями, но меньше времени / Фото pinterest

Виды мужского маникюра

Углубляться в тему не будем, поэтому также расскажем о лишь трех основных видах мужского (да, в принципе, любого) маникюра:

Классический – мастер работает с маникюрными ножницами и пилочкой. Иногда еще специальной палочкой для кутикулы.

Аппаратный – мастер работает с фрезами и насадками, поэтому вероятность порезов и травм почти нулевая.

Европейский – лишнюю кожу смягчают и растворяют фруктовыми кислотами (без неприятных ощущений).

Как ни странно (а на самом деле и не странно вовсе), но именно этот третий вид маникюра среди мужчин наиболее популярен.



Виды маникюра – классический, аппаратный, европейский / Фото pinterest

Сколько стоит мужской маникюр

На самом деле здесь писать много нечего: дело в том, что цены очень сильно колеблются и зависят от уровня салона, опыта мастера, дополнительных услуг и тому подобное.

Однако за классический или аппаратный мужской маникюр ты вряд ли заплатишь меньше 150 гривен, и очень вряд ли – более 300 гривен.

Что же касается маникюра европейского, то цены варьируются от 200 до 400 гривен (речь и дет о ценах Киева – в регионах, бывает, часто дешевле).



Цены на мужской маникюр колеблются от 150 до гривен / Фото pinterest

Итак

Спокойно! Цель мужского маникюра – не нарисовать тебе невесть что на ногтях.

Из них уберут заусенцы, неровности, желтизну, проведут противогрибковую профилактику.

Твои руки сделают ухоженными, эстетически привлекательными, да просто приличными. Вот и все.



Твои руки сделают ухоженными, вот и все! / Фото pinterest