Нормально ли для мужчин – делать маникюр: разбор полетов
Маникюр у мужчин – один из тех вопросов, которые принято называть "дискуссионными". Мол, а зачем? Сегодня Men 24 попытается ответить на это "зачем", а вместе с этим расскажет и о видах мужского маникюра, и чем он отличается от, собственно, маникюра женского.
Нужен ли мужчинам маникюр
Men 24 раскрывает тайну: на самом деле нет такого вопроса, нужен ли мужчинам маникюр. Конечно, не нужен. Ведь без него можно прожить – это не вода, не свет, не зарплата, в конце концов.
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Но! Мужской маникюр – отличный способ дополнить свой образ солидностью, стильностью, презентабельностью. На руки мужчин окружение обращает внимание не менее, чем на руки женщин.
- Поэтому вид ногтей имеет существенное значение как для того, чтобы произвести хорошее первое впечатление, так и для того, чтобы производить хорошее впечатление ежедневно.
Сформулируем еще и так: ухоженные руки притягивают взгляд и является частью имиджа успешного человека. Тем более – это мировой тренд 2020 года, который исчезать не собирается.
Мужской маникюр в трендах и не планирует из них выходить / Фото pinterest
Почему вообще возникает вопрос о мужском маникюре
3000 лет назад красить и ухаживать за ногтями начали именно мужчины. Вот так. Этим они подчеркивали свою маскулинность, свой высокий социальный статус.
- А затем (еще в начале XX века) миром начали "руководить" косметические компании, которые ориентировались на женщин. Так ритуал маникюра у мужчин отобрали и превратили его в "женскую процедуру".
К счастью, этот бред уже в прошлом: в XXI веке человечество смело бросает вызовы стереотипам и предрассудкам. Абсолютно искусственная граница между "традиционно женским" и "исключительно мужским" пала.
3000 лет назад аппаратный маникюр был недоступен, но за ногтями же ухаживали! / Фото pinterest
Чем отличается мужской маникюр от женского
Есть несколько особенностей, которые существенно отличают мужской маникюр от женского. Стоит выделить три:
- Практическая – у мужчин совершенно другая структура ногтей (они толще, больше кератина), и надо знать, что с нею делать.
- Психологическая – мужчины обычно хотят быстро получить результат, а не сидеть у мастера часами.
- Биологическая – у мужчин ниже болевой порог (угу, ниже), поэтому маникюрные ножницы или кусачки подойдут не все.
Вот и возникает парадокс: на обработку мужских рук теоретически времени надо больше, чем на обработку женских, но выполнить ее надо за значительно меньшее время.
Мастер должен больше работать с мужскими ногтями, но меньше времени / Фото pinterest
Виды мужского маникюра
Углубляться в тему не будем, поэтому также расскажем о лишь трех основных видах мужского (да, в принципе, любого) маникюра:
- Классический – мастер работает с маникюрными ножницами и пилочкой. Иногда еще специальной палочкой для кутикулы.
- Аппаратный – мастер работает с фрезами и насадками, поэтому вероятность порезов и травм почти нулевая.
- Европейский – лишнюю кожу смягчают и растворяют фруктовыми кислотами (без неприятных ощущений).
Как ни странно (а на самом деле и не странно вовсе), но именно этот третий вид маникюра среди мужчин наиболее популярен.
Виды маникюра – классический, аппаратный, европейский / Фото pinterest
Сколько стоит мужской маникюр
На самом деле здесь писать много нечего: дело в том, что цены очень сильно колеблются и зависят от уровня салона, опыта мастера, дополнительных услуг и тому подобное.
- Однако за классический или аппаратный мужской маникюр ты вряд ли заплатишь меньше 150 гривен, и очень вряд ли – более 300 гривен.
Что же касается маникюра европейского, то цены варьируются от 200 до 400 гривен (речь и дет о ценах Киева – в регионах, бывает, часто дешевле).
Цены на мужской маникюр колеблются от 150 до гривен / Фото pinterest
Итак
Спокойно! Цель мужского маникюра – не нарисовать тебе невесть что на ногтях.
- Из них уберут заусенцы, неровности, желтизну, проведут противогрибковую профилактику.
Твои руки сделают ухоженными, эстетически привлекательными, да просто приличными. Вот и все.
Твои руки сделают ухоженными, вот и все! / Фото pinterest
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