Якщо ти досі ходиш по дому у розтягнутих штанах і футболках, то ми рекомендуємо нарешті їх викинути. Пам'ятай про те, що домашній одяг теж має підкреслювати твій стиль. Тож ми розповімо, як вибрати домашній одяг чоловікові.

Коронавірус вніс свої правки у наше життя, тож не дивно, що більшість часу ми тепер проводимо вдома. І, звичайно ж, було б не дуже зручно сидіти за робочим столом у джинсах. І тут на допомогу прийде стильний і якісний одяг для дому, про який розповість тобі Men 24.

Варте уваги Як створити свій стиль: 7 порад для чоловіків

Як вибрати домашній одяг

Старий одяг геть! Ми наполегливо рекомендуємо викидати старий і розтягнутий одяг. Ти в ньому виглядаєш жахливо, то чи варто так над ним трястися та носити до останніх дірок?

Одяг за розміром. Намагайся вибирати одяг за розміром. Не надто великий, щоб не виглядати не надто вдало. А також не замалий, щоб тобі було комфортно.

Який матеріал вибрати? Під час покупки домашнього одягу звертай увагу на матеріали. Зокрема, мають переважати натуральні волокна. Натомість синтетики має бути менше.



Віддавай перевагу натуральним тканинам / Фото lunya

Види домашнього одягу для чоловіків

Почнімо з того, що на зиму та на літо у тебе мають бути різні комплекти.

Для літа варто вибирати короткі шорти та легку футболку.

варто вибирати короткі шорти та легку футболку. Для холодної пори року тобі знадобляться теплі довгі речі. Не зайвою буде багатошаровість, адже вона дозволить зберігати тепло та не мерзнути.

До прикладу, можеш одягнути футболку, а поверх неї накинути бавовняну сорочку. Замість вузьких джинсів обери спортивні штани.



На холодну пору року у тебе має бути теплий комплект одягу / Фото pinterest

Якщо займаєшся спортом

У твоєму житті є спорт? Тоді у тебе має бути, звичайно ж, спортивний одяг і для дому. Можеш вибирати шорти та футболки. Якщо в холодну пору року в тебе вдома тепло, можеш займатися з голим торсом.



Набір домашнього одягу для тих, хто займається спортом / Фото penterest

Якщо любиш читати

Рекомендуємо чоловікам, які обожнюють після прийому ванни посидіти та почитати, обирати домашні халати. Можна звернути увагу на легкі моделі з шовку та бавовни, або ж віддати перевагу важчим велюровим варіантам.



Не зайвим у чоловічому гардеробі буде й домашній халат / Фото thefashionique

Яке взуття носити вдома?

У своєму помешканні ти можеш носити як теплі капці, так і зручні кросівки. З останнім, щоправда, трішки важче, адже доведеться кожного разу роззуватися, коли захотілося лягти на диван. У літню пору року можеш вибирати в'єтнамки, аби ноги не пітніли. Натомість узимку не забувай про теплі шкарпетки.

Пам'ятай про те, що домашній одяг має бути акуратним, чистим і доглянутим. Ти ж не хочеш налякати кур'єра, який привіз тобі твої улюблені бургери додому?

Читай також Три способи урізноманітнити свій осінній гардероб чоловікові