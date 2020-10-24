Если ты до сих пор ходишь по дому в растянутых штанах и футболках, то мы рекомендуем наконец их выбросить. Помни о том, что домашняя одежда тоже должна подчеркивать твой стиль. Поэтому мы расскажем, как выбрать домашнюю одежду мужчине.

Коронавирус внес свои поправки в нашу жизнь, поэтому не удивительно, что большую часть времени мы теперь проводим дома. И, конечно же, было бы не очень удобно сидеть за рабочим столом в джинсах. И здесь на помощь придет стильная и качественная одежда для дома, о которой расскажет тебе Men 24 .

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Как выбрать домашнюю одежду

Старую одежду прочь! Мы настоятельно рекомендуем выбрасывать старую и растянутую одежду. Ты в ней выглядишь ужасно, то стоит ли так над ней трястись и носить до последних дыр?

Одежда по размеру. Старайся выбирать одежду по размеру. Не слишком большой, чтобы выглядеть не слишком неудачно. А также не мал, чтобы тебе было комфортно.

Какой материал выбрать? При покупке домашней одежды обращай внимание на материалы. В частности, должны преобладать натуральные волокна. Зато синтетики должно быть меньше.



Отдавай предпочтение натуральным тканям / Фото lunya

Виды домашней одежды для мужчин

Начнем с того, что на зиму и на лето у тебя должны быть разные комплекты.

Для лета стоит выбирать короткие шорты и легкую футболку.

Для холодного времени года тебе понадобятся теплые длинные вещи. Не лишней будет многослойность, ведь она позволит сохранять тепло и не мерзнуть.

К примеру, можешь одеть футболку, а поверх нее накинуть хлопчатобумажную рубашку. Вместо узких джинсов выбери спортивные штаны.



На холодное время года у тебя должен быть теплый комплект одежды / Фото pinterest

Если занимаешься спортом

В твоей жизни есть спорт? Тогда у тебя должна быть, конечно же, спортивная одежда и для дома . Можешь выбирать шорты и футболки. Если в холодное время года у тебя дома тепло, можешь заниматься с голым торсом.



Набор домашней одежды для тех, кто занимается спортом / Фото penterest

Если любишь читать

Рекомендуем мужчинам, которые любят после приема ванны посидеть и почитать, выбирать домашние халаты . Можно обратить внимание на легкие модели из шелка и хлопка, или же отдать предпочтение тяжелым велюровым вариантам.



Не лишним в мужском гардеробе будет и домашний халат / Фото thefashionique

Какую обувь носить дома?

В своем доме ты можешь носить как теплые тапочки, так и удобные кроссовки . С последним, правда, немного тяжелее, ведь придется каждый раз разуваться, когда захотелось лечь на диван. В летнее время года можешь выбирать вьетнамки, чтобы ноги не потели. Зато зимой не забывай о теплых носках.

Помни о том, что домашняя одежда должна быть аккуратной, чистой и ухоженной. Ты же не хочешь напугать курьера, который привез тебе твои любимые бургеры домой?