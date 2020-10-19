Мода надзвичайно мінлива, тож не потрібно гнатися за всіма тенденціями, аби їй догодити. Натомість краще мати у своєму гардеробі речі, які залишатимуться модними у будь-який час. Саме про них ми й розповімо тобі у новому матеріалі Men 24.

Щоб виглядати стильним і йти в ногу з модою не потрібно кожного місяця вирушати на шопінг. Достатньо свій базовий гардероб доповнити речами, які завжди будуть модними. Саме про них Men 24 тобі розповість.

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Тренчкот

Почнемо з того, що тобі потрібно розуміти відмінність тренчкота від звичайного плаща. І полягає вона у наявності великого двобортного комірця. Сам же тренчкот давно перестав бути ознакою класичного або ділового стилю. Зараз його можна поєднувати як з повсякденним, так і, навіть, дещо спортивним стилем.

Носи тренчкот з улюбленими джинсами, кедами та теплим світшотом. Так ти виглядатимеш стильно, а також зігріватимешся восени.



Тренчкот можна поєднувати з джинсами та світшотами / Фото thread

Косуха

Косуха не лише для байкерів, тож можеш носити її й ти. Вона не лише підкреслить твій стиль, а й дозволить не мерзнути в холодні осінні вечори. Цей елемент гардеробу додає твоєму образу брутальності й певної агресивності, яка так і магнітить представниць прекрасної половини людства.

Пам'ятай про те, що косуха робить твій верх візуально ширшим, тож постарайся, аби не було надто сильного дисбалансу. Якщо твої ноги – сірнички, відмовся від надто вузьких джинсів, коли носиш косуху.



Косуха перестала бути атрибутом байкерів / Фото lookastic

Костюм

Хороший і стильний костюм теж має бути у гардеробі кожного чоловіка. Він дозволить показати співрозмовнику, що перед ним чоловік, у якого хороший смак. Доречно носити костюм не лише на свята й офіційні заходи, а й на повсякдень. Головне, щоб твої сусіди не почали думати, що ти балотуєшся у депутати.

Костюм має ідеально на тобі сидіти, а не висіти. Також можеш звернути увагу на не надто класичні моделі, які можна спокійно поєднувати з кросівками, аби ти не лише стильно виглядав, а й почувався комфортно.



Можна обирати не класичну модель костюма / Фото pinterest

Білі кеди

Білі кеди також стати невідмінною складовою чоловічого гардеробу. Вони відмінно підходять як для повсякденного стилю, так і можуть доповнити собою діловий. Головне – завжди підтримувати їхній зовнішній вигляд, аби білизна взуття не зникала з часом.

Носи білі кеди не лише з улюбленими джинсами та футболками, а й костюмом.



Білі кеди – універсальне взуття на щодень / Фото pinterest

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Джинсова куртка

Куртка з деніму теж стала справжньою класикою чоловічого гардеробу. Тож можеш сміливо носити її. Тим паче, що останнім часом стали надзвичайно популярними моделі з утепленням, які можна носити восени та, навіть, взимку.

Якщо ти носиш джинсову куртку з джинсами, то постарайся, аби вони були різних кольорів.



Джинсова куртка залишається актуальною десятки років / Фото bowandtie

Штани карго

Вони також не будуть зайвими у твоєму гардеробі. По-перше, ти зможеш нарешті дати спокій джинсам. По-друге, їх вільний крій дозволить твоєму паху нарешті відпочити від постійного тиску.

Пам'ятай про те, що штани карго належать більше до стилю мілітарі, тож краще їх носити на повсякдень. Ні в якому разі не поєднуй їх з піджаками та мештами, якщо не хочеш виглядати дивно.



Штани карго належать до стилю мілітарі / Фото pinterest

Біла футболка

Чоловіки діляться на два табори: в один у гардеробі лише білі футболки, інші ж віддають перевагу будь-якому кольору, крім білого. А дарма. Біла футболка – незмінна класика. Її можна не лише носити просто з джинсами, а й поєднувати з костюмом, косухою та, навіть, тим же тренчкотом.

Експерти рекомендують мати у гардеробі кілька білих футболок, а також прати їх окремо від іншого одягу. Для цього можна використовувати швидкий режим прання.



Білій футболці знайдеться місце у будь-якому чоловічому гардеробі / Фото pinterest

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Джинси

Ну було б дивно не згадати про джинси. Вони теж нікуди не ділися. Вибирай крій, зручний для себе. Також пам'ятай про те, що вони не мають висіти на тобі.

Поєднуй джинси з будь-чим. Вони, мабуть, – найбільш універсальний варіант штанів. Тож можеш сміливо носити улюблені броги, кеди, кросівки та дезерти з джинсами без жодних сумнівів.



Джинси завжди будуть у тренді / Фото pinterest

Окуляри авіатори

Ми, звичайно ж, розуміємо, що сонячних днів восени не так уже й багато. Але це не означає, що зовсім не потрібно носити окуляри. Тим паче, що окуляри авіатори підійдуть кожному чоловіку та чудово підкреслюватимуть твій стиль.

Користуйся осінню, аби придбати окуляри авіатори з суттєвою знижкою.



Окуляри авіатори підкреслять стиль кожного чоловіка / Фото balding beards

Ці речі у твоєму гардеробі дозволять тобі не лише виглядати стильно, а й почуватися максимально комфортно. Комбінуй одяг, експериментуй, а також пам'ятай, що гонитва за модою ще нікого не робила щасливішим. А от спустошувала гаманці вона доволі не зле.

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