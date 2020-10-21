Мы не устаем тебе напоминать, что осенняя одежда должна быть многофункциональной. Поэтому недостаточно просто выглядеть стильно. Нужно еще и беспокоиться о том, чтобы тебе не было холодно. В нашем новом материале на Men 24 мы кратко пройдемся по 7 крутых видах верхней одежды, которые не только разнообразят твой гардероб, но и позволят не мерзнуть!

Осень, это такое время года, когда утром хотелось бы носить пуховик, в обед – футболку, а вечером – пальто. Славится она резкими перепадами температуры, поэтому твоя задача – правильно подбирать одежду, чтобы не только выглядеть стильно, но и не заболеть. Men 24 подбросит несколько вариантов верхней одежды, которые позволят разнообразить твой гардероб!

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Джинсовая куртка

Куртка из денима может быть обычной и утепленной, поэтому можно увидеть на улицах тех, кто носит ее даже зимой. Она не только прекрасно подчеркивает повседневный стиль, но и позволяет придать ему определенной брутальности и небрежности.

Эксперты рекомендуют сочетать джинсовую куртку с худи, футболками, рубашками. Также предлагают играть с цветами и фактурами , если денима в твоем образе много.



Джинсовая куртка может быть как с утеплением, так и без / Фото fugazee

Косуха

Косуха – отличный вариант, который не позволяет мерзнуть осенью. Тем более, что такая куртка делает тебя очень стильным. Особый шарм ей придают потертости. Можно рассказывать подругам о падении с мотоцикла и хвастаться шрамами. И не важно, что они появились после падения с "Гномика", когда тебе было 3 года.

Косуху можно носить практически со всем. Исключением может быть костюм, ведь пиджак будет выглядеть из-под куртки. Зато можешь сочетать ее как с классическими брюками, так и с джинсами . Под косуху смело надевай худи, рубашку, футболку.



Косуху можно сочетать практически с любой одеждой из своего гардероба / Фото pxhere

Бомбер

Еще один вариант верхней одежды на осень – бомбер. Он стал безумно популярным за последние несколько лет, поэтому точно не будет лишним в твоем гардеробе.

Стоит понимать, что с классическим стилем он сочетается не слишком удачно. Зато бомбер можно смело носить с ежедневным нарядом, чтобы выглядеть стильным и не мерзнуть.



Бомбер – стильный вариант верхней одежды для мужчин / Фото pinterest

Куртка M-65

Это еще один формат верхней одежды, который перекочевал в гражданскую жизнь с военной. М-65 – полевая куртка для военных, которую разработали в 1965 году для нужд армии Соединенных Штатов.

Что касается сочетания, то ее можно назвать универсальным вариантом верхней одежды . В зависимости от цвета, ее можно сочетать как с классическим стилем, так и с милитари и обыденным.



Куртка M-65 перекочевала в гражданский стиль с военного / Фото adobestock

Плащ

Смотрел в детстве сериал "Коломбо"? Тогда ты точно видел его фирменный плащ, который подчеркивал стиль любимого детектива миллионов. К слову, этот вариант наряда универсальный, ведь сейчас его сочетают с абсолютно всем, что только заблагорассудится.

Настоящие смельчаки сочетают плащ даже со спортивной одеждой . Здесь главное, чтобы тебе было комфортно в том, что ты носишь.



Плащ можно сочетать с одеждой любого стиля / Фото pinterest

Пальто

Еще один популярный вариант верхней одежды для мужчин. В пальто тебе будет не только тепло, но и комфортно. Тем более, что совмещать его можно практически со всем с твоей базового гардероба.

Носы пальто не только с костюмом, но и джинсами и классическими брюками. Если на улице холодно – не стесняйся одевать худи или кенгурушку. Также прекрасно дополнит образ теплый массивный шарф .



Пальто не только согревает, но и позволяет выглядеть стильно / Фото manrule

Пальто дафлкот

Особенность этого пальто – застежки типа "бранденбург". В них длинные петли с пуговицами-цурочками. Как правило, дафлкот достигает колен. Но в магазинах можно найти как длинные, так и короткие модели этого типа пальто.

Носы дафлкот и с классической одеждой, и с повседневной . Он прекрасно подчеркнет твой стиль и не позволит мерзнуть.



Медведь Паддингтон тоже предпочитает носить дафлкот / скриншот из фильма

Эти элементы верхней одежды позволят тебе не только круто выглядеть осенью, но и не переживать из-за резких перепадов температуры. Экспериментируй и объединяй их со своей базовой одеждой, чтобы чувствовать себя уверенным каждый день!