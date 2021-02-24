Знакомься, это Кевин Каллум. Сначала он не планировал делать миллион отжиманий, но увлекся. Однажды в 2015 году он осознал, что идет полным ходом, выполнив 100 тысяч повторений всего за несколько лет. Поэтому он решил поставить перед собой амбициозную цель – миллион отжиманий. Рассказываем, зачем он это делает.

Сейчас Кевин сделал почти 400 тысяч повторений. И, конечно же, не планирует на этом останавливаться. Он признается, что в детстве всегда был худым парнем, а мысль о походе в тренажерный зал его откровенно пугала. Поэтому во время учебы в колледже он серьезно взялся за отжимания. И ему настолько понравилось, что он до сих пор не может остановиться.

Это интересно Блогер выполнил 10 тысяч отжиманий за 30 дней: как это повлияло на его тело

Ему в отжиманиях нравится то, что он может делать их где угодно и когда угодно. Ничто не удерживает его от отжиманий. И все, что ему нужно, – пол или ровная поверхность.

Мы подчеркиваем, что упражнения желательно выполнять под наблюдением персонального тренера. Это позволит не навредить себе в желании выполнить очередной сумасшедший челлендж!

После окончания колледжа в 2011 году он продолжил отжиматься, но уже не слишком серьезно. Лишь в 2015 году он превратил их в регулярную привычку. Через пару лет он понял, что сделал много отжиманий. В конце 2017 года году он достиг отметки в 100 тысяч повторений. И это заставило его задуматься: миллион отжиманий – неплохое достижение. Тогда он понял, что эту цель можно на 100% достичь. Правда, при его нынешних темпах на это уйдет около 10 лет.

Понятное дело, что были моменты, когда миллион казался ему чем-то невозможным. Поэтому он решил записывать свой прогресс в инстаграме. Это придало определенную ответственность и желания не сходить с дистанции. Кевин не хочет подводить себя, но еще больше он не хочет публично проиграть.

Последние несколько лет он выполнял около 70 тысяч отжиманий в год. Он и рассчитывал на такой темп, но 2020 год стал годом прорыва. Он выполнил 114 тысяч отжиманий. Это доказало то, что нет ничего невозможного для нашего героя. Как и для всех нас, к слову.

Тебе понравится Бодибилдер бросил себе вызов: он попытался выполнить упражнения для олимпийских гимнастов

Самая большая проблема для него – преодолеть ментальный аспект того, чтобы начать каждый день с отжиманий. Со временем это упражнение стала монотонным, что иногда вызывало у него внутреннее сопротивление. Спасает Кевина лишь тот факт, что после выполнения первого повторения у него появляется искра, которая позволяет делать сотню. Главное – начать. Это правило, кстати, можно использовать каждому.

Кевин признается, что впервые в жизни он чувствует, что у него такая фигура, которую он всегда хотел. А еще он чувствует себя более дисциплинированным. Этот "проект" изменил его. Он обычный мужчина, которому всегда хотелось сделать что-то, что запомнится на всю жизнь. Именно этим стал челлендж на миллион отжиманий. И пусть его считают странным – мы можем только восхищаться – Кевин планирует не останавливаться на полпути.

Подпишись на него. Чем больше пользователей сети будут следить за прогрессом Кевина, тем больше шансов, что он с большим воодушевлением будет выполнять отжимания!