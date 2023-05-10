Женщина рассказала, что она с мужем владела успешным мебельным бизнесом в большом городе. Их предприятие позволяло мужчине иметь достаточно свободного времени, которое можно было посвятить хобби. Она же занялась поиском горничной, которая помогала бы по дому.

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Горничная была на 10 лет старше

Нашей героини удалось нанять женщину из сельской местности. Ее порекомендовала общая знакомая. И несмотря на то, что горничная на 10 лет старше, она излучала очарование и демонстрировала отличный профессионализм, аккуратность и радушие.

Женщина устроила горничную в соседней свободной комнате рядом с балконом. Там же мужчина ухаживал за своим попугаем. Прошло полгода и жена начала замечать, что ее муж ведет себя как-то подозрительно. Сначала он был несколько неловким и застенчивым в присутствии горничной. А потом все было как в голливудской комедии.



Муж изменял жене с горничной / Фото drobotdean

Она обнаружила, что мужчина намеренно избегает быть наедине с горничной. Когда жены не было дома, он встречался со своими друзьями или занимался уходом растений на крыше. Там же он учил попугая простых фраз. Жена чувствовала себя спокойно и продолжала заниматься бизнесом.

Но впоследствии поведение мужчины стало еще более необычным. Он редко посещал столярную мастерскую или общался с друзьями. Вместо этого большую часть своего времени проводил с попугаем на крыше.

Однажды жена вернулась домой раньше обычного и позвала горничную, чтобы та открыла дверь. Не получив ответа, она позвонила ему. Женщина извинилась и объяснила, что развешивала белье. Наша героиня была поражена, ведь горничная обычно развешивает белье в часы максимального солнечного света, чтобы одежда была свежей и ароматной.

Поведение мужчины вызывало подозрение

Не менее странным было поведение ее мужа. Он встретил ее с неоправданной близостью, будто что-то скрывал. Жена начала подозревать его в измене и в том, что у него тайная связь с горничной. Несмотря на подозрения, она успокаивала себя тем, что более привлекательна и крута, чем служанка.

Все изменилось в один день, когда женщина вынесла свежевыстиранное белье на крышу. Открыв дверь, она услышала попугая, имитирующего странные и откровенные фразы. Она не могла поверить, что ее муж мог научить птицу этим словам. И сделала вывод, что пернатый сам изучил их, когда мужчина встречался с горничной. Это сделало измену очевидной.



Мужчину разоблачил попугай, имитировавший звуки из спальни / Фото prostooleh

Несмотря на уверенность в подозрениях, жена искала неопровержимые доказательства. Она решила установить скрытую камеру в комнате горничной и в течение недели получила подтверждение. Более того, она узнала, что служанка соблазнила мужчину, чтобы профинансировать свои амбиции, но впоследствии от них отказалась.

Жена подслушала разговор мужчины с горничной о том, что он устал от жены и ищет новые впечатления. Он хотел иметь женщину, способную исполнять его уникальные желания. Более того, он вместе со служанкой мечтали бежать вместе, чтобы жить новую жизнь.

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Однако жена была полна решимости не допустить этого. В конце концов она решила подать на развод и предоставить доказательства измены мужа своему адвокату, чтобы обеспечить защиту своих прав в суде.