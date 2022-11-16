Як ти оцінюєш свої кулінарні вміння? Ти шеф-кухар вихідного дня, котрий творить на кухні справжні дива? Чи ти той, хто зовсім не заморочується над тим, що буде на твоїй тарілці? Якщо останнє, то пора змінити своє ставлення.

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Дослідження показало, що час, проведений на кухні, безпосередньо пов'язаний з міцним психічним здоров'ям. Гайда розбиратися, що тут і до чого.

Як приготування їжі впливає на добробут

Дослідники з Університету Едіт Коуен в Австралії дослідили вплив семитижневого кулінарного курсу на 657 учасників. Ті, хто брав участь, повідомили про значне покращення свого психічного добробуту та відчуття бадьорості. Цікаво, що цей стан зберігався упродовж шести місяців після завершення курсів.

Крім того, респонденти повідомили про відновлену впевненість у своїй здатності покращити харчові звички. А ще у них з'явилася можливість подолати бар'єри, пов'язані зі способом життя (наприклад, брак часу), щоб покращити здоров'я.

Цікаво, що чоловіки можуть отримати більше користі, якщо порівнювати з жінками. Адже про свою кулінарну впевненість заявили 77% жінок-учасниць, а також 23% чоловіків.



Чоловікам займатися готуванням їжі ще корисніше / Фото drobotdean

Надіємося, тобі не варто нагадувати про заощадження електроенергії. Намагайся під час створення своїх кулінарних шедеврів не перевантажувати мережу. Будь відповідальним і не забувай про те, що все залежить і від тебе.

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Відзначені покращення настрою можуть бути пов'язані не лише з впевненістю. Окреме дослідження Journal Of Positive Psychology пов'язало повсякденні акти творчості з кращим емоційним добробутом. Тож, чом би тобі не творити їстівні витвори мистецтва?

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