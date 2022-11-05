Рецептом цього крутого сніданку поділилися на інстаграм-сторінці ya__sport. Гайда разом з нами готувати цей смачний і корисний сніданок.
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Як приготувати омлет на лаваші
Інгредієнти:
- курячі яйця – 2 – 3 штуки;
- кілька скибок помідорів;
- тертий твердий сир – 150 грамів;
- один коржик круглого лаваша;
- зелена цибуля;
- спеції – італійські трави, сіль та перець на смак.
Як приготувати омлет на лаваші: дивися відео
Спосіб приготування:
- Вибий у глибоку миску яйця та додай до них спеції. Після цього збий до однорідної маси.
- Нагрій пательню, налий трішки олії. Виклади скибки помідорів.
- Після цього вилий яйця та дай їм трохи приготуватися.
- Наступним етапом стане додавання натертого сиру та зеленої цибулі.
- А вже після цього прикрий омлет зверху лавашем.
- Після цього склади омлет вдвоє, щоб він нагадував кальцоне та обсмаж з двох сторін.
- Омлет можна викласти на тарілку зразу, а можна нарізати його на кілька шматків.
- Смачного!
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Особливість цього омлету полягає ще й в тому, що ти можеш брати його з собою, наприклад, на роботу або в зал. Це буде ідеальний варіант поснідати, якщо ти не встиг зробити це вдома.
Спробуймо пройтися по тому, скільки користі принесе тобі цей сніданок. В одному яйці – приблизно 12 грамів білка, тож у нашому омлеті – 36. У 100 грамах твердого сиру – 26 грамів білка, тож у нашому випадку – 39. А це означає, що цей сніданок містить щонайменше 75 грамів білка, що сповна покриває твою добову потребу у цьому елементі.
Спробуй цього ранку приготувати цей омлет. Тобі однозначно сподобається. Він не лише смачний, а й принесе максимум користі тобі!