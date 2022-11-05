Рецептом цього крутого сніданку поділилися на інстаграм-сторінці ya__sport. Гайда разом з нами готувати цей смачний і корисний сніданок.

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Як приготувати омлет на лаваші

Інгредієнти:

курячі яйця – 2 – 3 штуки;

кілька скибок помідорів;

тертий твердий сир – 150 грамів;

один коржик круглого лаваша;

зелена цибуля;

спеції – італійські трави, сіль та перець на смак.

Як приготувати омлет на лаваші: дивися відео

Спосіб приготування:

Вибий у глибоку миску яйця та додай до них спеції. Після цього збий до однорідної маси. Нагрій пательню, налий трішки олії. Виклади скибки помідорів. Після цього вилий яйця та дай їм трохи приготуватися. Наступним етапом стане додавання натертого сиру та зеленої цибулі. А вже після цього прикрий омлет зверху лавашем. Після цього склади омлет вдвоє, щоб він нагадував кальцоне та обсмаж з двох сторін. Омлет можна викласти на тарілку зразу, а можна нарізати його на кілька шматків. Смачного!

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Особливість цього омлету полягає ще й в тому, що ти можеш брати його з собою, наприклад, на роботу або в зал. Це буде ідеальний варіант поснідати, якщо ти не встиг зробити це вдома.

Спробуймо пройтися по тому, скільки користі принесе тобі цей сніданок. В одному яйці – приблизно 12 грамів білка, тож у нашому омлеті – 36. У 100 грамах твердого сиру – 26 грамів білка, тож у нашому випадку – 39. А це означає, що цей сніданок містить щонайменше 75 грамів білка, що сповна покриває твою добову потребу у цьому елементі.

Спробуй цього ранку приготувати цей омлет. Тобі однозначно сподобається. Він не лише смачний, а й принесе максимум користі тобі!