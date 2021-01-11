Чому чоловіки завжди так хотіли голитися
Як би це дивно не звучало, але майже в усіх відомих давніх культурах чоловіки сперечалися з природою й люто винищували свою шерсть. Щонайменше, на обличчі. Навіщо вони це робили навіть до винайдення бритв та станків – читай на Men 24.
Електричні бритви, одноразові станки? Безумовно, чудові речі. Але що робили чоловіки з вусами та бородою у часи, коли цих винаходів ще й у планах не було? Сьогодні Men 24 розповідає, як голилися чоловіки у часи сивої давнини.
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Чому чоловіки завжди так прагнули голитися
Отже, чоловіки здавна прагнули мати вільне від рослинності обличчя, хоча вона, здавалося б, є природнім захистом від багатьох проблем – холоду, дощу, перегріву на сонці тощо. Чому ж так відбувалося?
Учені (археологи, антропологи, палеогеографи і так далі, і тому подібне) мають припущення з цього приводу:
- По-перше, у бороді жили паразити, а шкіра на обличчі зазвичай надміру чутлива до їхнього впливу.
- По-друге, під час полювання – переслідування жертви або втечі від хижаків – борода могла заплутатися у кущах.
- По-третє, за неї не соромилися смикати суперники у бійках, а побитися чоловіки завжди полюбляли.
Що цікаво, способи гоління у різних культурах часто кардинально відрізнялися, і були далекими від сучасних принципів.
Чоловіки давнього світу також голилися, як і сучасні – але інакше / Колаж 24 каналу
Як голилися чоловіки у стародавньому світі – 1
Первісні люди голилися гострими камінцями, здебільшого кремнієвими. Хто лінувався обробляти камінь, використовував гострі кістки та зуби тварин. А коли люди зрозуміли вигоду металу та навчилися його обробляти – з'явилися бритви з бронзи, заліза.
Єгиптяни епохи фараонів голили голови, а от бороди та вуса – вискубували (крім, власне, фараонів – їм бороду можна було залишати). Робили єгиптяни й епіляцію – за допомогою суміші з глини й воску (мокрим наносили, сухим віддирали).
До слова, староєврейські племена у Єгипті вимагали зберегти за ними право мати бороду, бо віра забороняє їм голитися. Але єгиптяни не могли цього дозволити, адже це б урівняло євреїв з фараонами. З цього всього й виплили кари єгипетські та Мойсей, який вивів свій народ з рабства.
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