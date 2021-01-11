Як би це дивно не звучало, але майже в усіх відомих давніх культурах чоловіки сперечалися з природою й люто винищували свою шерсть. Щонайменше, на обличчі. Навіщо вони це робили навіть до винайдення бритв та станків – читай на Men 24.

Електричні бритви, одноразові станки? Безумовно, чудові речі. Але що робили чоловіки з вусами та бородою у часи, коли цих винаходів ще й у планах не було? Сьогодні Men 24 розповідає, як голилися чоловіки у часи сивої давнини.

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Чому чоловіки завжди так прагнули голитися

Отже, чоловіки здавна прагнули мати вільне від рослинності обличчя, хоча вона, здавалося б, є природнім захистом від багатьох проблем – холоду, дощу, перегріву на сонці тощо. Чому ж так відбувалося?

Учені (археологи, антропологи, палеогеографи і так далі, і тому подібне) мають припущення з цього приводу:

По-перше, у бороді жили паразити, а шкіра на обличчі зазвичай надміру чутлива до їхнього впливу.

По-друге, під час полювання – переслідування жертви або втечі від хижаків – борода могла заплутатися у кущах.

По-третє, за неї не соромилися смикати суперники у бійках, а побитися чоловіки завжди полюбляли.

Що цікаво, способи гоління у різних культурах часто кардинально відрізнялися, і були далекими від сучасних принципів.



Чоловіки давнього світу також голилися, як і сучасні – але інакше / Колаж 24 каналу

Як голилися чоловіки у стародавньому світі – 1

Первісні люди голилися гострими камінцями, здебільшого кремнієвими. Хто лінувався обробляти камінь, використовував гострі кістки та зуби тварин. А коли люди зрозуміли вигоду металу та навчилися його обробляти – з'явилися бритви з бронзи, заліза.

Єгиптяни епохи фараонів голили голови, а от бороди та вуса – вискубували (крім, власне, фараонів – їм бороду можна було залишати). Робили єгиптяни й епіляцію – за допомогою суміші з глини й воску (мокрим наносили, сухим віддирали).

До слова, староєврейські племена у Єгипті вимагали зберегти за ними право мати бороду, бо віра забороняє їм голитися. Але єгиптяни не могли цього дозволити, адже це б урівняло євреїв з фараонами. З цього всього й виплили кари єгипетські та Мойсей, який вивів свій народ з рабства.

Продовження теми про гоління у стародавньому світі – у наступному матеріалі на Men 24.