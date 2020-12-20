Епоха великих відкриттів просякнута героїзмом та сміливістю. Просякнута настільки, що чимало дослідників вважали за краще нарозповідати байки, тільки або про них говорили. Ну, і ще – аби підзаробити. Сьогодні Men 24 розповість про фантазії Марко Поло, викрадення Джона Сміта і натхненні вигадки Джона Мандевіля.

Епоха великих географічних відкриттів просякнута героїзмом настільки, що чимало дослідників наважилися вигадати свої пригоди – заради слави й грошей. Ти вже знаєш про велетнів Магеллана, амазонок Орельяні та чудовиськ Релі. Сьогодні читай на Men 24 ще кілька яскравих прикладів.

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Сміт закохав у себе саму Покахонтас

У XVII столітті чоловік із дуже пересічним ім'ям Джон Сміт дуже хотів стати непересічним. На відміну від Релі, Сміт дійсно заснував колонію в Америці – Джеймстаун, і докладав для її розвитку чимало зусиль. Не дивно, що це місто існує й досі.

Та цього було замало, щоб увійти в історію. І тоді Сміт заявив, що його викрали тубільці. Викрали, і майже вбили. Але, о щастя, донька вождя Покахонтас – дівчина неземної краси – заступилася за милого білого чоловіка.

Насправді Покахонтас – це реальна донька вождя, але вона померла десь за 20 років до описуваних подій. І таких фантазій у Сміта було чимало – раніше його вже "викрадали" турки, і навіть работорговці. І як ото він вижив…



Джон Сміт – ловелас, якого постійно викрадали / Фото pinterest

Поло вигадав чи не всі свої пригоди

У 1271 Марко Поло поїхав у Китай аж на 24 роки. Подорожуючи крізь Близький Схід і Монголію, Поло написав книгу "Подорожі Марко Поло", яка стала дуже популярною і принесла своєму творцеві світову славу.

У книзі, серед іншого, Поло розповів, що зіграв вирішальна роль у важливій битві, став особистим емісаром великого хана Хубілая, керував великим китайським містом Ян-Чжоу.

керував великим китайським містом Ян-Чжоу. Довірливі європейці вірили всьому. Але практичні китайці фіксували буквально все на папері – тож згодом на світ вийшла правда.

Більшість дослідників схильні вважати, що Поло ніколи не був в Китаї, а тільки записав кілька правдивих історій про цю країну, домальовуючи у них себе.



Марко Поло – творець брехні, у яку вірять вже понад 7 століть / Фото pinterest

Мандевіль набрехав на подорож Колумба

"Пригоди сера Джона Мандевіля" – це книга про перші великі мандри англійця. Подорож, судячи з книги, тривала 34 роки, з 1322 до 1356, охопила Туреччину, Вірменію, Персію та інші країни аж до Індії.

Цікаво, що ця книга надихнула багатьох майбутніх мандрівників, причетних до Великих географічних відкриттів. Серед них і Христофора Колумба. Власне, Колумб і відправився в Індію, серед іншого, і щоб перевірити правдивість історій Мандевіля.

А перевірити варто було, бо насправді книга містила майже самі небилиці. Ну, наприклад: в Індійському океані є острів, населений крихітними людьми з маленьким отвором замість рота. А ще Мандевіль бачив плем'я, яке їло тільки яблука, а без них помирало. І, звісно, бачив людей із собачими головами.



Джон Мандевіль – лікар, який вселив у Колумба жагу до мандрів / Фото pinterest

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Найбільша ж брехня у книзі Мандевіля – сам Мандевіль. Бо ніякий він не великий мандрівник, а простий лікар з бельгійського Льєжа Жан де Бургонь. Але якби не було його, хто зна, чи мали б ми тепер Америку.