Как бы это странно ни звучало, но почти во всех известных древних культурах мужчины спорили с природой и яростно уничтожали свою шерсть. По меньшей мере, на лице. Зачем они это делали даже до изобретения бритв и станков – читай на Men 24.

Электрические бритвы, одноразовые станки? Безусловно, замечательные вещи. Но что делали мужчины с усами и бородой во времена, когда этих изобретений еще и в планах не было? Сегодня Men 24 рассказывает, как брились мужчины в глубокой древности.

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Почему мужчины всегда так стремились бриться

Итак, мужчины издавна стремились иметь свободное от растительности лицо, хотя она, казалось бы, является естественной защитой от многих проблем – холода, дождя, перегрева на солнце. Почему же так происходило?

У ученых (археологов, антропологов, палеогеографов и так далее, и тому подобное) есть предположения по этому поводу:

Во-первых, в бороде жили паразиты, а кожа на лице обычно излишне чувствительна к их воздействию.

Во-вторых, во время охоты – преследования жертвы или убегания от хищника – борода могла запутаться в кустах.

В-третьих, за нее не стеснялись дергать соперники в драках, а подраться мужчины всегда любили.

Что интересно, способы бритья в разных культурах часто кардинально отличались, и были далеки от современных принципов.



Мужчины древнего мира также брились, как и современные – но иначе / Коллаж 24 канала

Как брились мужчины в древнем мире – 1

Первобытные люди брились острыми камнями, в основном кремниевыми. Кто ленился обрабатывать камень, использовал острые кости и зубы животных. А когда люди поняли выгоду металла и научились его обрабатывать – появились бритвы из бронзы, железа.

Египтяне эпохи фараонов брили головы, а вот бороды и усы – выщипывали (кроме, собственно, фараонов – им бороду можно было оставлять). Делали египтяне и эпиляцию – с помощью смеси из глины и воска (мокрым наносили, сухим отдирали).

К слову, древнееврейские племена в Египте требовали сохранить за ними право иметь бороду, потому что вера запрещает им бриться. Но египтяне не могли этого позволить, ведь это бы уравняли евреев с фараонами. Из этого всего и выплыли казни египетские и Моисей, который вывел свой народ из рабства.