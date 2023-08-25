І це, як стверджують деякі експерти у сфері стосунків, повинно насторожити нас. Зрештою, перше побачення – це лише перший погляд, щось на кшталт трейлера до фільму. Найкраще приходить пізніше, якщо воно приходить.

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На другому побаченні, після того, як ти заклав фундамент із загальними темами, ти починаєш з'ясовувати, чи є спільні інтереси, спільні ідеї, хімія і всі ті речі, які змушують тебе думати: "Добре, ми сумісні".

Чому друге побачення часто важливіше за перше

Почнемо з такої передумови: якщо відбувається друге побачення – це хороший знак, це означає, що двоє людей дещо зацікавлені. Але ніколи не втрачай пильності, тому що очікування зростають. Так само, як і хімія.

Часто друге побачення – це спосіб з'ясувати, чи справді людина перед тобою є такою, якою вона здалася першого разу. Тобто чи не просто хотіла справити на тебе враження, і чи справді вона тебе приваблює. Так само часто друге побачення дозволяє виправити якусь незначну помилку, допущену на першому побаченні, тому що ви були схвильовані.



Друге побачення завжди є важливішим за перше / Фото Drazen Zigic

7 речей, яких слід уникати, якщо ти хочеш дійти до другого побачення

За даними сайту знайомств eHarmony, якщо ти хочеш мати хоч якийсь шанс знову побачити людину, яка тобі так сподобалася на першому побаченні, тобі слід уникати цих 7 речей:

Приводити її до своїх батьків, або принаймні в невідповідне місце. Безперервно розмовляти: дай їй простір і... СЛУХАЙ! Розповідати занадто багато про себе: дозволь їй відкрити тебе у процесі спілкування (особливо сороміцькі історії про твоє дитинство заборонені). Прикидатися тим, ким ти не є (вона зрозуміє це на льоту). Планувати спільне майбутнє: занадто великий тиск ніколи не буває добрим. Не звертати уваги на сигнали (те, що вона говорить тобі, дуже важливо. Знову ж таки: СЛУХАЙ!). Негайно призначити наступну зустріч. Знову ж таки варто уникати поспіху, тиску та не варто створювати ситуацію, в якій вона почуватиметься дискомфортно.

Так, це добре, але коли?

Ми сказали, що перше побачення пройшло добре, і тобі цікаво, який наступний крок. Хороша новина полягає в тому, що ти не єдиний, хто ставить собі ці питання: всі намагаються правильно визначити час між зустрічами. Але не існує жорсткого правила, яке б вказувало на те, як довго потрібно чекати.

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Хтось говорить про три дні, хтось про п'ять. У цьому немає потреби: просто підтримуй контакт – "примарність" категорично заборонена! – і не пропускай занадто багато часу, щоб не здатися незацікавленим. Тож іди і розважайся!