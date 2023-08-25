И это, как утверждают некоторые эксперты в области отношений, должно нас насторожить. В конце концов, первое свидание – это только первый взгляд, что-то вроде трейлера к фильму. Лучше приходит позже, если оно приходит.

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На втором свидании, после того как ты заложил фундамент с общими темами, ты начинаешь выяснять, есть ли общие интересы, общие идеи, химия и все те вещи, которые вынуждают тебя думать: "Хорошо, мы совместимы".

Почему второе свидание часто важнее первого

Начнем с такой предпосылки: если происходит второе свидание – это хороший знак, это означает, что два человека несколько заинтересованы. Но никогда не теряй бдительности, потому что ожидания растут. Так же, как и химия.

Часто второе свидание – это способ выяснить, действительно ли человек перед тобой такой, каким он показался в первый раз. То есть не просто хотел произвести на тебя впечатление, действительно ли он тебя привлекает. Так же часто второе свидание позволяет исправить незначительную ошибку, допущенную на первом свидании, потому что вы были взволнованы.



Второе свидание всегда важнее первого / Фото Drazen Zigic

7 вещей, которых следует избегать, если ты хочешь дойти до второго свидания

По данным сайта знакомств eHarmony, если ты хочешь иметь хоть какой-нибудь шанс снова увидеть человека, который тебе так понравился на первом свидании, тебе следует избегать этих 7 вещей:

Приводить ее к своим родителям или по крайней мере в неподходящее место. Беспрерывно разговаривать: дай ей простор и... СЛУШАЙ! Рассказывать слишком многое о себе: позволь ей открыть тебя в процессе общения (особенно срамные истории о твоем детстве запрещены). Притворяться тем, кем ты не являешься (она поймет это на лету). Планировать общее будущее: слишком большое давление никогда не бывает хорошим. Не обращать внимания на сигналы (то, что она говорит тебе, очень важно. Опять же: СЛУШАЙ!). Немедленно назначить следующую встречу. Опять же следует избегать спешки, давления и не стоит создавать ситуацию, в которой она будет чувствовать себя дискомфортно.

Да, это хорошо, но когда?

Мы сказали, что первое свидание прошло хорошо, и тебе интересно, какой следующий шаг. Хорошая новость состоит в том, что ты не единственный, кто задает себе эти вопросы: все пытаются правильно определить время между встречами. Но не существует жесткого правила, которое указывало бы на то, как долго нужно ждать.

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Кто-то говорит о трех днях, кто-то о пяти. В этом нет нужды: просто поддерживай контакт – "призрачность" категорически запрещена! – и не пропускай слишком много времени, чтобы не показаться незаинтересованным. Так иди и развлекайся!