Цього разу зосередимо нашу увагу на ранкових прогулянках. Розповімо, яку користь вони можуть принести та чому вони мають стати частиною твоєї рутини в першій половині дня.

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Ходьба – одна з найкращих і найпростіших вправ, яка допомагає підтримувати здорову вагу, міцні м'язи та достатню активність з віком. А коли це те, що ти робиш зранку, то переваги виходять за рамки фізичних.

За даними Healthline, рух має бути першим, що ти робиш після пробудження, і ходьба може бути найкращим варіантом. До твоєї уваги 5 вагомих причин починати ранок з ходьби.

1. Це корисно для твого психічного здоров'я

Фізичні вправи загалом вивільняють ендорфіни, які покращують самопочуття та настрій, але, за даними Healthline, ранкові прогулянки допомагають психічному здоров'ю багатьма іншими способами. Вони підвищують самооцінку, зменшують стрес і тривожність, допомагають боротися з втомою і навіть дозволяють зменшити симптоми депресії.

Наука рекомендує приділяти фізичним вправам щонайменше 30 хвилин на день, і це можна почати з 10 – 20-хвилинних прогулянок, доповнивши їх іншими видами вправ пізніше впродовж дня.

2. Ти почнеш день з енергією та ясним розумом

Згідно з деякими дослідженнями, ранкова ходьба має схожий ефект, як і вживання кави, оскільки вона пробуджує організм і змушує тебе почуватися більш енергійним і бадьорим. Особливо добре, якщо ти робиш це на свіжому повітрі, де є трохи сонця, щоб отримати трохи вітаміну D і контактувати з природою.



У тебе буде значно більше енергії / Фото freepik

3. Покращуй свою імунну систему

Кожен може отримати користь від роботи над своєю імунною системою, оскільки саме вона допомагає організму боротися з різними хворобами та не давати грипу та застуді затягнутися надовго.

Ранні прогулянки також допомагають у цій сфері, а також знижують ризик таких захворювань, як діабет і хвороби серця. З іншого боку, це також хороша протиотрута для тих, хто проводить більшу частину дня, сидячи перед комп'ютером.

4. Схуднення та зміцнення м'язів

Ходьба – це форма фізичних вправ, яка може допомогти тобі спалювати жир і втрачати вагу, а також покращити вашу фізичну форму, м'язову силу і витривалість.

Перевага полягає в тому, що це може бути легка вправа, або ти можеш зробити її інтенсивнішою, виконуючи її на горбистій і похилій місцевості. Або додавши обважнювачі, які ти одягаєш на зап'ястя і щиколотки, щоб зробити її трохи важчою.

5. Ти краще спиш

Ми всі знаємо, що повноцінний нічний сон дуже важливий. Він необхідний для хорошої роботи мозку, здоров'я, управління стресом, довголіття і хорошої якості життя – і ранкові прогулянки також допомагають досягти цього.



Твій сон буде значно міцнішим / Фото gpointstudio

Багато досліджень показали, що ранкові фізичні вправи можуть бути корисними для людей, які мають проблеми зі сном. А все тому, що вони допомагають регулювати і запобігати ще одному енергетичному підйому ввечері, який заважає їм легко заснути.

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