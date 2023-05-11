На этот раз сосредоточим наше внимание на утренних прогулках. Расскажем, какую пользу они могут принести и почему они должны стать частью твоей рутины в первой половине дня.

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Ходьба – одно из лучших и простейших упражнений, помогающих поддерживать здоровый вес, крепкие мышцы и достаточную активность с возрастом. А когда это то, что ты делаешь с утра, то преимущества выходят за рамки физических.

По данным Healthline, движение должно быть первым, что ты совершаешь после пробуждения, и ходьба может быть лучшим вариантом. К твоему вниманию 5 веских причин начинать утро с ходьбы.

1. Это полезно для твоего психического здоровья

Физические упражнения в целом высвобождают эндорфины, которые улучшают самочувствие и настроение, но, по данным Healthline, утренние прогулки помогают психическому здоровью многими другими способами. Они повышают самооценку, уменьшают стресс и тревожность, помогают бороться с усталостью и даже позволяют снизить симптомы депрессии.

Наука рекомендует уделять физическим упражнениям не менее 30 минут в день, и это можно начать с 10 – 20-минутных прогулок, дополнив их другими видами упражнений позже в течение дня.

2. Ты начнешь день с энергией и ясным умом

Согласно некоторым исследованиям, утренняя ходьба имеет схожий эффект, как и употребление кофе, поскольку она пробуждает организм и заставляет тебя чувствовать себя более энергичным и бодрым. Особенно хорошо, если ты делаешь это на свежем воздухе, где есть немного солнца, чтобы получить немного витамина D и контактировать с природой.



У тебя будет гораздо больше энергии / Фото freepik

3. Улучшай свою иммунную систему

Каждый может извлечь пользу от работы над своей иммунной системой, поскольку именно она помогает организму бороться с разными болезнями и не давать гриппу и простуде затянуться надолго.

Ранние прогулки также помогают в этой сфере, а также снижают риск таких заболеваний как диабет и болезни сердца. С другой стороны, это также хорошее противоядие для тех, кто проводит большую часть дня, сидя перед компьютером.

4. Похудение и укрепление мышц

Ходьба – это форма физических упражнений, которая может помочь тебе сжигать жир и терять вес, а также улучшить вашу физическую форму, мышечную силу и выносливость.

Преимущество заключается в том, что это может быть легкое упражнение, или ты можешь сделать его более интенсивным, выполняя его на холмистой и наклонной местности. Или добавив утяжелители, которые ты одеваешь на запястья и лодыжки, чтобы сделать его немного тяжелее.

5. Ты лучше спишь

Мы все знаем, что полноценный ночной сон очень важен. Он необходим для хорошей работы мозга, здоровья, управления стрессом, долголетия и хорошего качества жизни – и утренние прогулки также помогают достичь этого.



Твой сон будет значительно крепче / Фото gpointstudio

Многие исследования показали, что утренние физические упражнения могут быть полезны для людей, имеющих проблемы со сном. А все потому, что они помогают регулировать и предотвращать еще один энергетический подъем вечером, который мешает им легко уснуть.

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