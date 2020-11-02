Здавалося б, про яку мастурбацію може бути мова, якщо у тебе є кохана та регулярний секс. Але ж більшість чоловіків займаються рукоприкладством. І в цьому немає НІЧОГО поганого. Ба більше, твоє здоров'я буде вдячним тобі, адже у мастурбації є щонайменше десятка переваг!

Отже, розповідаємо тобі на Men 24, чому регулярна мастурбація корисна для чоловічого здоров'я!

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Глорія Брейм, клінічний сексолог, вважає, що мастурбація має стати регулярною частиною твого особистого догляду – на рівні з чищенням зубів.

"Мастурбація – частина здорового статевого життя. Це абсолютно безпечно та нешкідливо", – зазначає вона.

1. Може допомогти знизити ризик раку простати

Дослідження 2004 року показало, що чоловіки, які еякулювали понад 21 рази на місяць, знижували ризик раку простати приблизно на 33 відсотки у порівнянні з парубками, які робили це тільки чотири – сім разів на місяць. У 2016 році дослідники спостерігали за тією ж групою хлопців з 2004 року і виявили, що ті, хто еякулював від 8 до 12 разів на місяць, знижували ризик раку простати на 10 відсотків.

Тож регулярна мастурбація, яка завершується еякуляцією, – може бути профілактикою виникнення раку простати. Але тут теж не варто зловживати. Цілими днями терти свого прутня не треба.



Регулярна мастурбація може допомогти знизити ризик раку простати / Фото istock

2. Ерекція не зникає

Ти повинен розуміти, що з віком втрачається тонус м'язів. Водночас може добряче ослабнути ерекція. Тож потрібно регулярно займатися сексом або мастурбацією, аби підтримувати в формі м'язи тазового дна. Це запобігатиме виникненню еректильної дисфункції та нетримання сечі.

За словами Брейм, мастурбація "зберігає кут нахилу". Це тому, що гладка мускулатура пеніса повинна бути збагачена киснем, який доставляється щоразу, коли до нього приливає кров (наприклад, коли у тебе виникає ерекція). Тож намагайся три – п'ять разів на тиждень мастурбувати або займатися сексом, аби підтримувати ерекцію в належному стані.

3. Під час сексу ти протримаєшся довше

"Мастурбація за годину до побачення дасть тобі більше контролю", – зауважує Брейм. Вона має на увазі, що еякулювання перед заняттям коханням дозволить тобі зробити процес тривалішим, а не поповнити статистику "швидкострілів".

"Тренуй себе, розраховуючи час, необхідний для досягнення оргазму", – сказала Ава Каделл, засновниця програми love-коучингу Loveology University.

Якщо зазвичай тобі потрібно дві хвилини, щоб закінчити соло, наступного разу "вистріли" за три або порахуй, скільки коливань тобі потрібно, щоб еякулювати.

4. Підвищує імунітет

За словами Дженніфер Ланда, доктора медицини, фахівця з гормональної терапії, еякуляція збільшує рівень гормону кортизолу. Кортизол, який зазвичай вважається руйнівним гормоном стресу, в невеликих дозах насправді допомагає регулювати та підтримувати твою імунну систему.

"Мастурбація може створити позитивне середовище для зміцнення імунної системи", – сказала вона.



Мастурбація може навіть підвищити твій імунітет / Фото adobestock

5. Підіймає настрій

Мастурбація вивільняє безліч нейрохімічних речовин гарного самопочуття, таких як дофамін і окситоцин, які підіймають тобі настрій, підвищують задоволення й активують ланцюг винагороди у твоєму мозку.

"Оргазм – це найбільший немедикаментозний викид дофаміну", – сказала Брейм.

6. Може допомогти заснути

Є багато речей, які ти можеш зробити, щоб поліпшити якість свого сну: від схуднення до вживання певних продуктів. Мастурбація також може допомогти: під час оргазму в мозок виділяються такі хімічні речовини, як пролактин, серотонін і окситоцин, які пов'язані з відчуттям щастя і розслаблення. Тож, якщо ти виявиш, що не можеш заснути, – завітай на PornHub. І буде тобі щастя!



Мастурбування може допомогти побороти безсоння / Фото Logan Bannatyne ​

7. Може збільшити тривалість життя

Якщо вірити валлійському дослідженню, то бодай 2 оргазми на тиждень дозволяють скоротити ризик смертності удвічі, якщо порівнювати з тими чоловіками, які рідше еякулювали. Для дослідження спостерігали за 1000 чоловіками протягом 20 років.

8. Може покращити твою шкіру

Оргазм викликає посилення припливу крові до шкіри, у результаті чого кровоносні судини розширяються; у деяких людей це може привести до появи природного рум'янцю на обличчі. Що ще краще? Окситоцин, який виділяється при оргазмі, може зменшити запалення, роблячи прищики та висип не такими помітними.

9. Це допоможе краще зрозуміти своє тіло

Звичайно, ти можеш подумати, що досить добре знайомий зі своїм тілом, особливо якщо почав мастурбувати у юному віці. Але завжди корисно спробувати щось нове і пройти курс підвищення кваліфікації в тому, що подобається твоєму пенісу, а що – ні.

10. Зміцнює здоров'я серця

Усупереч поширеній думці, що ретельний секс може підвищити ризик серцевого нападу або інсульту, регулярні оргазми насправді можуть захистити тебе від серцево-судинних захворювань. Звіт Массачусетського дослідження старіння показав, що чоловіки, які займалися сексом один раз на місяць або рідше, на 45% частіше вмирають від серцево-судинних захворювань, ніж чоловіки, які отримували два або більше оргазми на тиждень.



Регулярна мастурбація дозволяє зміцнити здоров'я серця / Фото adobestock

Але ми ні в якому разі не рекомендуємо замінити секс на мастурбування. Поєднуй приємне з корисним, аби не лише отримувати максимальне задоволення, а й турбуватися про власне здоров'я!

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