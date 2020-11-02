Казалось бы, о какой мастурбации может идти речь, если у тебя есть возлюбленная и регулярный секс. Но большинство мужчин все же занимаются рукоприкладством. И в этом нет ничего плохого. Более того, твоё здоровье будет благодарным тебе, ведь в мастурбации есть как минимум десятка преимуществ!

Итак, рассказываем тебе Men 24 , почему регулярная мастурбация полезна для мужского здоровья!

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Глория Брейм, клинический сексолог, считает, что мастурбация должна стать регулярной частью твоего личного ухода – на уровне с чисткой зубов.

"Мастурбация – часть здоровой половой жизни. Это абсолютно безопасно и безвредно" , – отмечает она.

1. Может помочь снизить риск рака простаты

Исследование 2004 года показало, что мужчины, которые эякулировали более 21 раз в месяц, снижали риск рака простаты примерно на 33 процента по сравнению с парнями, которые делали это только четыре – семь раз в месяц. В 2016 году исследователи наблюдали за той же группой ребят с 2004 года и обнаружили, что те, кто эякулировал от 8 до 12 раз в месяц, снижали риск рака простаты на 10 процентов.

Поэтому регулярная мастурбация, которая завершается эякуляцией, – может быть профилактикой возникновения рака простаты . Но здесь тоже не стоит злоупотреблять. Целыми днями тереть свой член не надо.



Регулярная мастурбация может помочь снизить риск рака простаты / Фото istock

2. Эрекция не исчезает

Ты должен понимать, что с возрастом теряется тонус мышц. В то же время может сильно ослабнуть эрекция. Поэтому нужно регулярно заниматься сексом или мастурбацией, чтобы поддерживать в форме мышцы тазового дна. Это предотвратит возникновение эректильной дисфункции и недержания мочи.

По словам Брейм, мастурбация "сохраняет угол наклона". Это потому, что гладкая мускулатура пениса должна быть обогащена кислородом, который доставляется каждый раз, когда к нему приливает кровь (например, когда у тебя возникает эрекция). Поэтому старайся три – пять раз в неделю мастурбировать или заниматься сексом, чтобы поддерживать эрекцию в надлежащем состоянии.

3. Во время секса ты продержишься дольше

"Мастурбация за час до свидания даст тебе больше контроля" , – отмечает Брейм. Она подразумевает, что эякулирование перед занятием любовью позволит тебе сделать процесс более длительным, а не пополнить статистику "скорострелов".

"Тренируй себя, рассчитывая время, необходимое для достижения оргазма", – сказала Ава Каделл, основательница программы love-коучинга Loveology University.

Если обычно тебе нужно две минуты, чтобы закончить соло, в следующий раз "выстрели" за три или посчитай, сколько колебаний тебе нужно, чтобы эякулировать.

4. Повышает иммунитет

По словам Дженнифер Ланда, доктора медицины, специалиста по терапии, эякуляция увеличивает уровень гормона кортизола. Кортизол, который обычно считается разрушительным гормоном стресса, в небольших дозах на самом деле помогает регулировать и поддерживать твою иммунную систему.

"Мастурбация может создать положительную среду для укрепления иммунной системы" , – сказала она.



Мастурбация может даже повысить твой иммунитет / Фото adobestock

5. Поднимает настроение

Мастурбация высвобождает множество нейрохимических веществ хорошего самочувствия, как дофамин и окситоцин, которые поднимают тебе настроение, повышают удовольствие и активируют цепь вознаграждения в твоем мозгу.

"Оргазм – это самый немедикаментозный выброс дофамина" , – сказала Брейм.

6. Может помочь заснуть

Есть много вещей, которые ты можешь сделать, чтобы улучшить качество своего сна: от похудения к употреблению определенных продуктов. Мастурбация также может помочь: во время оргазма в мозг выделяются такие химические вещества, как пролактин, серотонин и окситоцин, которые связаны с ощущением счастья и расслабления. Поэтому, если ты обнаружишь, что не можешь уснуть, – загляни на PornHub. И будет тебе счастье!



Мастурбация может помочь побороть бессонницу / Фото Logan Bannatyne

7. Может увеличить продолжительность жизни

Если верить валлийскому исследованию, то хотя бы 2 оргазмы в неделю позволяют сократить риск смертности вдвое, если сравнивать с теми мужчинами, которые эякулировали реже . Для исследования наблюдали за 1000 мужчинами в течение 20 лет.

8. Может улучшить твою кожу

Оргазм вызывает усиление притока крови к коже, в результате чего кровеносные сосуды расширяются; у некоторых людей это может привести к появлению естественного румянца на лице. Что еще лучше? Окситоцин, который выделяется при оргазме, может уменьшить воспаление, делая прыщики и сыпь не такими заметными.

9. Это поможет лучше понять свое тело

Конечно, ты можешь подумать, что достаточно хорошо знаком со своим телом, особенно если начал мастурбировать в юном возрасте. Но всегда полезно попробовать что-то новое и пройти курс повышения квалификации в том, что нравится твоему пенису, а что – нет.

10. Укрепляет здоровье сердца

Вопреки распространенному мнению, что тщательный секс может повысить риск сердечного приступа или инсульта, регулярные оргазмы на самом деле могут защитить тебя от сердечно-сосудистых заболеваний. Отчет Массачусетского исследования старения показал, что мужчины, которые занимались сексом один раз в месяц или реже, на 45% чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, которые получали два или более оргазмы в неделю.



Регулярная мастурбация позволяет укрепить здоровье сердца / Фото adobestock

Но мы ни в коем случае не рекомендуем заменить секс на мастурбацию. Совмещай приятное с полезным, чтобы не только получать максимальное удовольствие, но и заботиться о собственном здоровье!