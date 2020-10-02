Так уже історично склалося, що вік впливає не лише на твій зовнішній вигляд, а й на інтимне життя. Тож не зайвим буде знання про зміни, які відбуваються з твоїм членом з часом. Розберімося, що ж очікує на твій пеніс з віком, на Men 24.

Звичайно ж, нам усім хотілося б не старіти ані зовні, ані зсередини. Але природу не обдуриш. Тож доведеться митися зі змінами, які світять нам. Men 24 розповідає, що ж відбувається з твоїм членом з віком, і чому не все так страшно.

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1. Розмір і форма

Ми, звичайно ж, не пропонуємо тобі цілими днями розглядати свій член перед дзеркалом, але ти можеш зауважити, що з часом він ніби стає меншим. Панікувати не потрібно.

Часто на візуальне враження впливає твій торс. Або те, що ти торсом називаєш. Тож, якщо у тебе вже встигло нарости пивне пузце – не дивуйся, що член на його фоні здаватиметься меншим.

Форма теж з віком може змінюватися. З часом, під впливом різних чинників, він може викривлятися. Вигин може стати наслідком хвороби Пейроні, яка з'являється після фізичної травми стовбура члена. Наприклад, під час сексу ви трішки перестаралися.



З віком розмір і форма твого члена змінюються / Фото adobestock

2. Функціональність

З віком не посперечаєшся. Він стає причиною зниження чутливості твого члена. Це, своєю чергою, може провокувати проблеми зі збудженням. Тож немає нічого дивного, що з часом твоя кохана перестане викликати миттєву стійку реакцію.

Також не слід забувати, що з часом знижується рівень тестостерону в організмі. Це також впливає на потенцію.

А ще з віком можна стикнутися з проблемою, що під час сексу член може просто впасти. Ми, звичайно ж, нікому такого не бажаємо. Але попередити мусили.

На жаль, таке буває. Але запобігти цьому теж можна. До прикладу, слід виконувати вправи Кегеля, вести здоровий спосіб життя, а також регулярно займатися сексом.



З віком твоя ерекція може тебе підводити / Фото istock

3. Яєчка

З віком твої яєчка також можуть зменшуватися. Причини тут логічні. Падає рівень тестостерону, а разом із тим сповільнюється виробництво сперми. Тож не засмучуйся, якщо побачиш, що у твоїх трусах стало вільніше.

4. Мошонка

Основна задача мошонки – контроль температури яєчок. Якщо надто холодно – яєчка підтягуються до тіла. При підвищеній температурі – розслабляється, опускаючи їх.

Але з віком твої м'язи функціонують не так ідеально, тож мошонка реагує на перепади температури не так блискавично. Крім того, на неї впливає зниження еластичності шкіри з часом.

Тому лікарі рекомендують з віком не нехтувати теплим вбранням, аби не надто переохолоджувати область тазу.

5. Лобкове волосся

З віком не лише на твоїй голові волосся стає рідшим і сивим, а й на лобку. Тож нічого дивного в цьому немає. Ба більше, воно може просто перестати рости та регулярно випадати.



З часом волосся на лобку може сивіти та ставати рідшим / Фото adobestock

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Усі ці зміни – природний процес старіння. Але це геть зовсім не означає, що потрібно нехтувати регулярними візитами до уролога та здачею аналізів. Бережи своє здоров'я та роби усе можливе, аби твоя чоловіча сила залишалася при тобі якомога довше!