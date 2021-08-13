Бажання спати після сексу – не щось нове. І з ним стикався у своєму житті, мабуть, кожен. Чому так відбувається, спробував пояснити експерт зі сну Крістофер Вінтер.

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Тепер ви можете звинувачувати гормон пролактин у своїй не надто романтичній поведінці. Пролактин пригнічує дофамін – нейромедіатор, який змушує тебе не спати. Коли ти еякулюєш, виділяється гора пролактину. Натомість твоя дівчина виробляє значно менше цієї речовини, тож вона все ще перебуває у пориві дофаміну,

– розповідає Вінтер.

Божевільний коктейль з пролактину, окситоцину та мелатоніну

Пролактин – не єдина причина, через яку ти не можеш розімкнути очей. Окситоцин також виділяється під час сексу. І нехай цей гормон гарантує, що всі стресові думки зникнути з твоєї голови, є й побічні ефекти цього. Вивільнення окситоцину дозволяє тобі розслабитися та заснути.

Не дарма ж розказують, що за допомогою сексу – або в крайньому разі мастурбації – можна неабияк скинути стрес.

Якщо ж ви займаєтеся сексом при вимкненому світлі, то тут вступає у дію ще один гормон. Твій біологічний годинник готується до сну. А пов'язано це уже з мелатоніном. Коктейль з пролактину, окситоцину та мелатоніну ідеально підходять для тих, хто хоче міцно спати усю ніч.



Світло у спальні дозволить не заснути після сексу / Фото Unsplash

Що ж робити, якщо ти не хочеш засинати після сексу? У експерта зі сну Крістофера Вінтера є проста, але дієва порада.

"Займіться сексом не у горизонтальній позі. Коли ви лягаєте на спину, ваше тіло посилає в мозок додаткові сигнали, які змушують його думати, що пора спати. Також варто залишати світло у спальні. Таким чином виробляється менше мелатоніну", – рекомендує він.

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Тепер ти знаєш, чому після сексу так сильно хочеться спати. А ще знаєш, за допомогою яких трюків можна це бажання приборкати. Тож кохайтеся, бо ви того варті!