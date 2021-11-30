И почему до сих пор от слова "астероид" щемит сердце, хотя наука говорит, что непосредственной угрозы нашей планете от астероидов пока нет? На эти вопросы попыталась ответить Челси Год, научный коммуникатор Американского музея естественной истории.

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Почему люди боятся астероидов

Есть очевидное объяснение: астероиды падали на Землю много раз, иногда с очень разрушительными последствиями (вспомним хотя бы истребление динозавров). Однако сейчас наука говорит, что пока нет непосредственной угрозы Земле от космических камней.

Эксперты по планетарной обороне наблюдают за астероидами, которые когда-то могут пролететь возле Земли.

Большинство из них пролетают далеко или слишком малы, чтобы выдержать атмосферу Земли и не сгореть в ней.

Но даже если какой-то не сгорит – NASA знает, как действовать и защитить Землю.

А между тем в научной фантастике

Бесчисленные истории, книги, фильмы и телешоу продолжают (и успешно) эксплуатировать тему возможной астероидной катастрофы.



"Осторожно, к Земле летит астероид" – частая тема в фильмах и книгах / Фото unsplash

Вспомним блокбастеры "Послезавтра", "Армагеддон", "Гренландию". Так что образ " астероида, летящего, чтобы уничтожить Землю" изрядно заезжен. А скоро еще и на экраны выйдут Don't Look Up и Moonfall.

В фильме Don't Look Up, премьера которого запланирована на 10 декабря 2021 года на Netflix, двое начинающих астрономов пытаются предупредить человечество о комете, которая как раз на пути к уничтожению Земли.

А в Moonfall , который выйдет в феврале 2022 года, сценаристы рассказали историю о Луне, которая почему-то решила врезаться в Землю.

Не хочешь ждать? Просмотри старые фильмы на эту же тематику. А именно "День, когда небо взорвалось" 1958 года или "Зеленая слизь" 1968. И это – да, только то, что приходит на ум без сверки с Википедией.

К слову Что такое комета и чем она отличается от астероида

Что это за острая тема такая

Почему научная фантастика пронизана темой удара астероида? Специалистка по астероидам и астроном Эми Майнзер (которая, к слову, является научной советницей фильма Don't Look Up) говорит так:

С научной точки зрения, астероиды – действительно увлекательные объекты. Они двигаются, и они являются ярким маркером идеи, что мы живем в очень активной Солнечной системе и занимаем интересное место во Вселенной. Вселенная не является фиксированной, статической, неизменной. Она активна, в ней постоянно что-то происходят, и мы являемся ее частью. Поэтому я думаю, что астероиды во многом напоминают об этом.

Не все фильмы подходят к этому образу. Однако Don't Look Up, по словам Майнзер, имеет целью показать зрителям "важность принятия научно обоснованных решений".



Астероиды – действительно увлекательные объекты / Фото unsplash

Кое-что об эволюции астероидной угрозы

В начале ХХ века ученые обрели более глубокое понимание, что такое пояс астероидов и космические породы в нем. Впрочем, распространение истории об угрозе астероидов получили гораздо раньше – в 1950-х.

Дело в том, что это бурное время ознаменовалось холодной войной США и СССР, ощущением буквально на кончике языка угрозы ядерной войны (особенно после бомбежек Хиросимы и Нагасаки).

В США школьники регулярно тренировались нырять под парту, отрабатывая не защиту от землетрясений, а свои действия в случае сброса врагами ядерной бомбы.

Удары астероидов как-то сассоциировались с ядерными атаками, ведь представляют схожую мгновенную и катастрофическую угрозу огромным территориям. И так сложилось, что после Второй мировой войны люди пытались справиться со страхом любого объекта, который упадет с неба без предупреждения и уничтожит все в мгновение ока.



Мгновенная и катастрофическая угроза для огромных территорий – это всегда волнует / Фото unsplash

Ну а что же фильмы? А как киноиндустрия могла не использовать все это для создания научно-фантастических историй о мировой катастрофе? Тем более что на этом фоне можно рисовать любые другие события и характеры персонажей.

Куда ни плюнь – всюду попадешь в успех. И, кажется, так будет еще очень долго – если не всегда.