Олія для бороди – базовий засіб для догляду за рослинністю на обличчі. Втім, не всі чоловіки знають, для чого вона та як нею правильно користуватися. Спробуймо у цьому розібратися, аби ваша борода виглядала бездоганно.

Про олію для бороди чув кожен чоловік, у якого бодай якась рослинність є на обличчі. Men 24 розповість, для чого її використовують та як це правильно робити, аби досягнути максимального ефекту.

Візьми на озброєння

Як доглядати за бородою: інструкція для новачків

Що таке олія для бороди? Якщо коротко, то олія для бороди – косметичний засіб, який складається з суміші різних олій та екстрактів. Деякі її компоненти спрямовані на посилення росту волосся на обличчі, а деякі – на покращення зовнішнього вигляду.

Що робить олія для бороди?

В олії для бороди є низка задач, з якими вона справляється на відмінно. Зокрема:

живить та зволожує бороду;

пом'якшує щетину на обличчі;

додає здоровий блиск;

полегшує розчісування;

позитивно впливає на густоту волосся;

усуває подразнення та сухість шкіри;

загоює і живить шкіру;

полегшує укладання бороди;

дарує приємний і стійкий аромат.

Одна з переваг олії для бороди криється в тому, що вона проникає вглиб верхнього шару твоєї шкіри та живить волосся до самого кореня, а не лише його кінчики.



Олію для бороди можна використовувати щодня / Фото istock

Що входить до складу олії для бороди?

Як правило, хороша олія для бороди може містити у своєму складі касторову, лляну, обліпихову, арганову, кокосу, мигдальну олії, олію зародків пшениці, макадамії, екстракт розмарину й інші корисні компоненти, які мають живильні, зволожуючі, антисептичні, протизапальні, протигрибкові властивості.

Регулярне використання олії для бороди пом'якшує та заспокоює шкіру обличчя, а також відновлює її еластичність. Також цей засіб сприяє прискоренню регенерації клітин і позбавляє від лущення. А ще олія для бороди може запобігати появі акне.

Якщо у складі міститься екстракт імбиру або червоного перцю, то цей засіб має "розігріваючий" ефект, який здатний прискорити ріст волосся.



Олія для бороди живить шкіру обличчя та турбується про ріст волосся / Фото istock

Читай також

Записуйся до барбера: трендові стрижки, які підійдуть кожному чоловіку

Як використовувати олію для бороди?

Спробуймо коротко пройтися по кроках, які слід зробити до, під час та після нанесення олії для бороди.

Прийми душ або ж помий бороду. Це важливо, адже рослинність на твоєму обличчі має бути чистою. Для цього ідеально підійде шампунь, мило або ж гель для бороди. Після цього добряче витри бороду рушником.

Використовуй олію тоді, коли борода чиста та ще трохи волога. Це дозволить досягнути максимального ефекту.



Перед нанесенням олії слід прийняти душ або помити бороду

Нанеси кілька крапель олії на долоні. Якщо у тебе коротка борода, вистачить 2 – 3 крапель. Володарям довшої бороди можна змішати 3 – 4 краплі олії з бальзамом для бороди. Втирай олію в долоні, поки вона не нагріється.

Пам'ятай про те, що олія для бороди дуже жирна, тому краще нанести її у меншій кількості, ніж перестаратися.



Нанеси олію на долоні та розітри її, аби вона розігрілася

Втирай розігріту олію в бороду. Нанось олію від коренів до кінчиків. Не ігноруй також і шкіру обличчя. Її слід масувати круговими рухами. Не полінуйся витягувати бороду. Це можна робити як пальцями рук, так і за допомогою гребінця.



Втирай олію в бороду та шкіру обличчя

Дай бороді пів години спокою. Цього часу буде достатньо, аби олія проникла не лише в пори та фолікули, а й добряче підживила твою бороду та шкіру обличчя. По завершенні часу бороду можна злегка витерти сухим рушником, аби прибрати надлишок олії.



Дай бороді 30 хвилин відпочинку, аби олія увібралася

Розчеши бороду. Можеш спокійно використовувати той же гребінь, яким ти витягував бороду під час нанесення олії. Розчісування допоможе не лише привести до ладу рослинність на обличчі, а й подарує їй густину та розподілить залишки олії по всій її довжині.



Вичеши бороду та вклади її

Не полінуйся виконати усі ці поради, аби твоя борода виглядала відмінно. Гарантуємо, що тобі настільки сподобається, що ти вже й не уявлятимеш свого життя без олії для бороди та догляду за рослинністю на своєму обличчі.