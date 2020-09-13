Щоби виглядати доглянутим, потрібно стежити за своїм зовнішнім виглядом. Причому іноді недостатньо просто ходити до перукарні та голитися. Особливо, якщо рослинність на твоєму тілі буяє пишним квітом. Спробуймо розібратися, які зони чоловічого тіла можна брити, а яким краще дати спокій.

Розповідаємо тобі на Men 24, що на своєму тілі можна поголити, а за які області краще навіть не братися.

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Голова

Лиса голова виглядає до біса сексуально. Принаймні у цьому переконані багато панянок з усього світу. Тут, щоправда, слід звернути на форму твого черепа. Втім, якщо ти досі працюєш з дому, то можеш спробувати провести експеримент і поголитися під нуль. Раптом тобі дуже сподобається?

Важливо пам'ятати, що лиса голова потребує регулярного догляду. Голити її слід кожні 2 – 3 дні.



Лиса голова потребує регулярного догляду / Фото thecoolist

Обличчя

Ясна річ, що у цьому питанні потрібно звернути увагу на те, чи ростуть у тебе взагалі борода або вуса. Цілком імовірно, що рослинний покрив на обличчі не надто рівномірний, тож прикидатися брутальним бороданем у тебе просто не вийде.

Якщо ж ти вирішив відпускати бороду, то доглядай за нею. Не стомлюємося повторяти, що ти не маєш нагадувати вуличного божевільного.

Спина

Якщо ти поголиш спину бодай раз, то будь готовий, що цю процедуру доведеться проводити щодня. Ба більше, покрив стане жорсткішим, так ще й ростиме швидше.

Найпритомніший спосіб позбутися волосся на спині – лазерна епіляція. Але це варто робити, якщо у тебе там реальні зарослі.



Ми рекомендуємо робити лазерну епіляцію, якщо у цьому є потреба / Men's Stylist

Груди

Жінкам подобаються волохаті чоловічі груди. Але й тут є одна умова: вони мають виглядати естетично. Натомість кущі, які нахабно лізуть з-під комірця сорочки можуть відштовхнути панянку, тож потурбуйся про те, щоб рослинність на грудях була рівномірною.

Для догляду за волоссям на грудях рекомендуємо використовувати тример з гребінцем. Так ти прибереш зайві довжину та густину покрову.

Руки

Якщо панянки не роблять епіляцію рук, то тобі це навіщо? Ну ми дуже вже маємо сумнів, що твої кінцівки аж так заросли, що аж пальців не видно. Дай їм спокій, а то буде якось дивно виглядали чоловік з гладко поголеними руками.

Пахви

Тут уже тобі вирішувати: чи прибирати волосся з зони пахв, чи залишати. Сучасні тренди схиляються до природності, тож покрив у цій ділянці не матиме якогось катастрофічного значення.

Але є одне "але": якщо у тебе все ж є волосся під пахвами, то турбуйся про гігієну частіше й активніше, аби запах поту не став новим головним болем для тебе.



Зовсім не обов'язково голити зону пахв, але слідкувати за її гігієною варто / Shavers

Ноги

Якщо ти велосипедист або професійний дайвер, то голити ноги тобі просто життєво необхідно, адже спортивний одяг це вимушує робити. В інших же випадках ми не бачимо сенсу позбуватися рослинності у цій зоні.

Волохаті чоловічі ноги виглядають цілком нормально, тож не потрібно з цим щось робити. Якщо ж соромишся рослинності – носи штати. І так осінь уже прийшла.

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Інтимна зона

Тут насправді усе дуже індивідуально. І мовиться не лише про тебе, а й твою партнерку. Наприклад, декому подобаються волохаті сідниці, декому – категорично ні. Відповідно побажання супутниці варто урахувати.

Що ж стосується паху, то тут ми рекомендуємо бодай наводити лад у цій зоні. Пам'ятай, що це не лише естетично, а й гігієнічно.



Доглядати за інтимною зоною слід регулярно / Фото Metro

Звичайно ж, остаточне рішення приймаєш ти. Ми ж рекомендуємо доглядати за рослинністю на своєму тілі та не надто перегинати палицю у цьому питанні, аби не виглядати немовлям в очах своєї партнерки.

